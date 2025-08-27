Lammers roept op tot steun: "Nederland moet trots blijven op Verstappen"

Max Verstappen is vier jaar lang dominant geweest in de Formule 1. De Nederlander heeft in een seizoen tijd negentien van de 22 races gewonnen. Vanaf toen is het bergafwaarts gegaan en staat de Nederlander derde in het wereldkampioenschap met twee overwinningen in veertien races. Oud-coureur Jan Lammers zegt dat de Nederlandse F1-fans erg trots moeten zijn op Max Verstappen.

Max Verstappen heeft de Nederlandse fans een heleboel laten zien. Jan Lammers zegt dat de fans hem niet in de steek moeten laten nu zijn prestaties minder zijn. De Nederlander heeft alsnog twee races gewonnen dit seizoen.

Sceptisch

Zelf heeft Jan Lammers ook Formule 1 gereden. De coureur heeft voor teams als Shadow, ATS en March gereden. De Nederlander is in 44 Grands Prix nooit in de punten geëindigd. Zijn laatste race was de Grand Prix van Australië in 1992. Lammers had een column geschreven in De Telegraaf.

"Maar ik denk ook: als autosportliefhebber kijk je toch niet alleen naar een race om te zien dat Max wint? Dan wordt het ook wel een beetje saai en voorspelbaar. Je wil toch ook het gevecht van jouw held zien? In het verleden werd het Max, Lewis Hamilton en Michael Schumacher bijna kwalijk genomen dat ze met het beste materiaal reden en zo’n beetje elke week wonnen."

Niet meer het beste materiaal

De oud-coureur vervolgde: "Nu heeft Max al een tijdje niet meer het beste materiaal. Maar dan vind ik het juist superboeiend om te zien wat hij er nog van kan maken. Geen enkele organisatie, team of sporter ontkomt eraan dat het af en toe in periodes minder vanzelf gaat. Maar waar wij als Nederlanders trots op mogen zijn, is dat Max als coureur juist helemaal niet wisselvallig is en niets laat liggen."

Verstappen is dit seizoen in veertien races tot 187 punten gekomen. De Nederlander mist daarmee 97 punten vergeleken met kampioenschapsleider Oscar Piastri. Beide McLaren-coureurs zijn ontzettend ver van Verstappen verwijderd.