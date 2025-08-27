user icon
Lammers roept op tot steun: "Nederland moet trots blijven op Verstappen"

Lammers roept op tot steun: "Nederland moet trots blijven op Verstappen"
  Gepubliceerd op 27 aug 2025 13:22
  • comments 10
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen is vier jaar lang dominant geweest in de Formule 1. De Nederlander heeft in een seizoen tijd negentien van de 22 races gewonnen. Vanaf toen is het bergafwaarts gegaan en staat de Nederlander derde in het wereldkampioenschap met twee overwinningen in veertien races. Oud-coureur Jan Lammers zegt dat de Nederlandse F1-fans erg trots moeten zijn op Max Verstappen. 

Max Verstappen heeft de Nederlandse fans een heleboel laten zien. Jan Lammers zegt dat de fans hem niet in de steek moeten laten nu zijn prestaties minder zijn. De Nederlander heeft alsnog twee races gewonnen dit seizoen. 

Sceptisch

Zelf heeft Jan Lammers ook Formule 1 gereden. De coureur heeft voor teams als Shadow, ATS en March gereden. De Nederlander is in 44 Grands Prix nooit in de punten geëindigd. Zijn laatste race was de Grand Prix van Australië in 1992. Lammers had een column geschreven in De Telegraaf.

"Maar ik denk ook: als autosportliefhebber kijk je toch niet alleen naar een race om te zien dat Max wint? Dan wordt het ook wel een beetje saai en voorspelbaar. Je wil toch ook het gevecht van jouw held zien? In het verleden werd het Max, Lewis Hamilton en Michael Schumacher bijna kwalijk genomen dat ze met het beste materiaal reden en zo’n beetje elke week wonnen."

Niet meer het beste materiaal

De oud-coureur vervolgde: "Nu heeft Max al een tijdje niet meer het beste materiaal. Maar dan vind ik het juist superboeiend om te zien wat hij er nog van kan maken. Geen enkele organisatie, team of sporter ontkomt eraan dat het af en toe in periodes minder vanzelf gaat. Maar waar wij als Nederlanders trots op mogen zijn, is dat Max als coureur juist helemaal niet wisselvallig is en niets laat liggen."

Verstappen is dit seizoen in veertien races tot 187 punten gekomen. De Nederlander mist daarmee 97 punten vergeleken met kampioenschapsleider Oscar Piastri. Beide McLaren-coureurs zijn ontzettend ver van Verstappen verwijderd. 

Dale U

Posts: 1.737

Ben benieuwd of het uitverkocht is komend weekend, het voorspelde wisselvallige weer kan het leuk gaan maken en gewoon rijden als het regent, zo niet, hou er zaterdag dan rekening mee en zet je auto ten aller tijden op een droog weer afstelling.

  • 1
  • 27 aug 2025 - 14:47
Reacties (10)

  • Dale U

    Posts: 1.737

    Ben benieuwd of het uitverkocht is komend weekend, het voorspelde wisselvallige weer kan het leuk gaan maken en gewoon rijden als het regent, zo niet, hou er zaterdag dan rekening mee en zet je auto ten aller tijden op een droog weer afstelling.

    • + 1
    • 27 aug 2025 - 14:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.178

    "Jantje Lammers roept op tot steun: "Nederland moet trots blijven op Verstappen"

    Jantje moet zich daar helemaal niet mee bemoeien.
    Ik maak zelf wel uit op wie ik trots moet zijn en wie ik steun.

    En ik ben toch zeker niet trots op Max of wie dan ook.....nou ja, vriend uitgezonderd dan, maar dat met 'n belerend vingertje wijzen dat ik dit moet of dat moet doen, daar hou ik niet van.

    Er is er maar ééntje waar ik naar luister en dat is m'n vriendin, maar dat is meer om te slijmen voor s*ks.

    • + 1
    • 27 aug 2025 - 15:00
    • Larry Perkins

      Posts: 59.417

      Daarom ben ik ook heel, heel, heel blij dat je nooit bij mij komt slijmen @Ouw!

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 18:15
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.849

    Jan is net als Tom gewoon een fanboy.

    • + 1
    • 27 aug 2025 - 15:24
  • inflatable

    Posts: 3.680

    Zijn er mensen dan die minder trots op hem zijn?!? Of is dit alleen maar geklets omdat de hype rondom Zandvoort en Max een beetje voorbij is en ze minder kaartjes verkopen?!? Ik vermoed het laatste.. Wees blij dat er nu wat meer ruimte is voor de "echte" fans.. Al blijven de ticketprijzen absurd, dat helpt ook niet mee denk ik..

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 16:40
    • snailer

      Posts: 29.363

      En de dj's zijn er ook gewoon. Denk dat die de echte fans net zo goed tegenhoudt.

      Behalve dan in Madrid. Die willen nog verder gaan.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 17:32
    • NicoS

      Posts: 19.219

      Veel circuits hebben vermaak tussen de races door, dat is echt niet uniek alleen in Zandvoort het geval.
      Is de echte fan dan een dooie l.l of zo, die verder helemaal niets leuk vindt?
      Of is het gewoon stoere praat van de zogenaamde echte fan…., denk het laatste….;)

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 18:11
    • Larry Perkins

      Posts: 59.417

      Ik wou speciaal voor het Wilhelmus naar de Dutch GP gaan, maar de zanger die het Wilhelmus dit keer mag zingen hoor ik het liefst als hij geen geluid maakt.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 18:20
  • Larry Perkins

    Posts: 59.417

    Ik was als eerste trots op Max!

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 18:22
  • Jos van het Grind

    Posts: 57

    De succesfans zijn de eersten die afhaken. Ze liepen nota bene eerst nog met een oranje KNVB-shirt op de circuits rond.

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 18:25

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

