Trotse Perez doorbreekt stilte over F1-comeback

De kogel is door de kerk: Sergio Perez keert volgend jaar terug in de Formule 1. De Mexicaan heeft een contract getekend bij het nieuwe team van Cadillac, en de ambities zijn groot. Perez heeft er veel zin in om weer aan de bak te gaan.

Perez verloor vorig jaar zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. Hij verzoop naast Max Verstappen en Red Bull besloot hem na vier seizoenen te vervangen. De Mexicaan trok zich terug in zijn thuisland, en liet zijn gezicht niet zien in de paddock. Al snel werd duidelijk dat er veel interesse in hem was, en vandaag werd officieel dat hij een rijdersduo gaat vormen met Valtteri Bottas bij Cadillac.

Nieuw hoofdstuk

In tegenstelling tot Bottas zocht Perez in de afgelopen maanden amper de publiciteit op. Hij doorbreekt nu de stilte in het persbericht van Cadillac: "Rijden voor Cadillac is een ongelooflijk spannend nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan. Vanaf onze eerste gesprekken voelde ik de passie en vastberadenheid achter dit project. Het is een enorme eer om deel uit te maken van het opbouwen van een team dat zich kan ontwikkelen, zodat we vooraan kunnen vechten."

"Cadillac is echt een legendarische naam in de Amerikaanse autosport. Zo'n fantastisch bedrijf naar de Formule 1 brengen is een enorme verantwoordelijkheid, het is een verantwoordelijkheid die ik vol vertrouwen aan zal gaan."

De uitdagingen van een nieuw team

Perez gaat nu aan de slag bij een nieuw team, en dat betekent dat er nog veel mis kan gaan. Hij blijft echter strijdbaar: "Ik ben er trots op om vanaf het begin deel uit te maken van zo'n ambitieus en betekenisvol project. Ik ben heel erg blij om deel uit te maken van zo'n dynamische line-up. Ik geloof dat we samen dit team tot een echte kanshebber kunnen opbouwen, hét team van Amerika."

"We rekenen op steun van het hele continent en we willen iedereen trots gaan maken!"