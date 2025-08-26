Bottas dropt hilarische hint over F1-toekomst

Het is vrijwel zeker dat Valtteri Bottas volgend jaar zijn comeback maakt in de Formule 1. De Finse coureur wordt gelinkt aan een zitje bij Cadillac, en de kans is groot dat er snel een aankondiging volgt. Bottas neemt alvast een voorschot op de aankondiging met een opvallende post op sociale media.

Bottas verloor eind vorig jaar zijn zitje bij het team van Sauber. Hij keerde terug op het oude nest bij het team van Mercedes, waar hij dit seizoen fungeert als de derde coureur. De Fin is aanwezig bij alle races, maar staat daar vooral aan de zijlijn. Bottas maakte er geen geheim van dat hij weer op de grid wil staan, en het is vrijwel zeker dat dit in 2026 gaat gebeuren.

Enorme hint

Bottas wordt namelijk gezien als één van de coureurs van het nieuwe team van Cadillac. Een officiële aankondiging lijkt aanstaande, en Bottas deelt nu zelf ook een enorme hint over zijn toekomst. Op sociale media plaatst de Fin een foto van zichzelf in een net pak op een surfboard met een Amerikaanse vlag in zijn hand. Het is overduidelijk een neppe foto, maar de boodschap is wel helder: hij gaat de stap naar Cadillac zetten.

Aankondiging aanstaande

Cadillac postte ondertussen ook iets opvallends op sociale media. De nieuwe renstal deelde een geheimzinnig filmpje waarin er een radio check wordt uitgevoerd bij een coureur. De kans is dus groot dat er mogelijk later vandaag een aankondiging gaat volgen over de toekomst. Naast Bottas lijkt Sergio Perez de tweede coureur te worden van de Amerikaanse renstal. De Mexicaan verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Red Bull Racing, maar maakte achter de schermen ook werk van een terugkeer in de koningsklasse van de autosport.

Met Bottas en Perez kiest Cadillac voor twee ervaren mannen, een aankondiging lijkt snel te volgen.