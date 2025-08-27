Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?

Lewis Hamilton hoopt zich aankomend weekend te herstellen na een teleurstellende eerste seizoenshelft. De Brit heeft weinig successen beleefd sinds zijn overstap naar Ferrari, en er komt steeds meer kritiek los. Volgens Ivan Capelli is het zo dat Hamilton een soort dubbelleven leidt.

Hamilton kwam afgelopen winter over van Mercedes, en wilde bij Ferrari op jacht gaan naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Al snel werd duidelijk dat dit slechts een droom was, want in de realiteit bleek hij niet in staat om de McLarens bij te houden. Hij had niet alleen moeite met de McLarens, ook zijn teamgenoot Charles Leclerc, de Mercedessen en Max Verstappen bleken regelmatig sneller te zijn.

Dubbelleven

Vanuit Italië klinkt er dan ook steeds meer kritiek op Hamilton. Voormalig Ferrari-coureur Ivan Capelli laat bij La Gazzetta dello Sport zijn licht schijnen op Hamilton. Hij stelt dat hij buiten de baan dezelfde man is, maar dat hij in de auto geen oplossingen kan vinden voor zijn problemen: "Hamilton? Hij leidt een soort dubbelleven!"

'De lach in zijn ogen verdween'

Capelli wijst naar Hamiltons rampzalige kwalificatie in Hongarije. De Brit werd daar geëlimineerd in Q2, terwijl zijn teamgenoot Leclerc de pole position pakte: "Ik zag hoe hij de glimlach die in zijn ogen stond verloor. Wat zijn kracht was, namelijk het team bij de hand nemen in moeilijke tijden, dat lukt hem gewoon niet meer. En dat beseft hij zich nu ook. Zeker met zo'n snelle teamgenoot naast zich."

Hoe kan Hamilton zich herstellen?

Volgens Capelli kan Hamilton zich nog wel herstellen, maar hij vraagt zich af hoe de Brit er weer bovenop kan komen: "Dat is helemaal niet zo eenvoudig. Lewis is zich er inmiddels van bewust dat hij zich niet kan aanpassen aan de SF-25. En waarschijnlijk zijn de werkmethoden bij Ferrari heel erg anders dan wat hij in twaalf jaar tijd bij Mercedes gewend was."