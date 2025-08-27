user icon
Leidt Lewis Hamilton een dubbelleven bij Ferrari?
  • Gepubliceerd op 27 aug 2025 08:11
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton hoopt zich aankomend weekend te herstellen na een teleurstellende eerste seizoenshelft. De Brit heeft weinig successen beleefd sinds zijn overstap naar Ferrari, en er komt steeds meer kritiek los. Volgens Ivan Capelli is het zo dat Hamilton een soort dubbelleven leidt.

Hamilton kwam afgelopen winter over van Mercedes, en wilde bij Ferrari op jacht gaan naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Al snel werd duidelijk dat dit slechts een droom was, want in de realiteit bleek hij niet in staat om de McLarens bij te houden. Hij had niet alleen moeite met de McLarens, ook zijn teamgenoot Charles Leclerc, de Mercedessen en Max Verstappen bleken regelmatig sneller te zijn.

Dubbelleven

Vanuit Italië klinkt er dan ook steeds meer kritiek op Hamilton. Voormalig Ferrari-coureur Ivan Capelli laat bij La Gazzetta dello Sport zijn licht schijnen op Hamilton. Hij stelt dat hij buiten de baan dezelfde man is, maar dat hij in de auto geen oplossingen kan vinden voor zijn problemen: "Hamilton? Hij leidt een soort dubbelleven!"

'De lach in zijn ogen verdween'

Capelli wijst naar Hamiltons rampzalige kwalificatie in Hongarije. De Brit werd daar geëlimineerd in Q2, terwijl zijn teamgenoot Leclerc de pole position pakte: "Ik zag hoe hij de glimlach die in zijn ogen stond verloor. Wat zijn kracht was, namelijk het team bij de hand nemen in moeilijke tijden, dat lukt hem gewoon niet meer. En dat beseft hij zich nu ook. Zeker met zo'n snelle teamgenoot naast zich."

Hoe kan Hamilton zich herstellen?

Volgens Capelli kan Hamilton zich nog wel herstellen, maar hij vraagt zich af hoe de Brit er weer bovenop kan komen: "Dat is helemaal niet zo eenvoudig. Lewis is zich er inmiddels van bewust dat hij zich niet kan aanpassen aan de SF-25. En waarschijnlijk zijn de werkmethoden bij Ferrari heel erg anders dan wat hij in twaalf jaar tijd bij Mercedes gewend was."

Jos van het Grind

Posts: 56

Quote van Capelli : "Wat zijn kracht was, namelijk het team bij de hand nemen in moeilijke tijden, dat lukt hem gewoon niet meer."

Dat kon hij niet bij McLaren, niet bij Mercedes, dus ook zeker niet bij Ferrari. In tegendeel zelfs.

  • 20
  • 27 aug 2025 - 08:35
Reacties (10)

Login om te reageren
  • Jos van het Grind

    Posts: 56

    Quote van Capelli : "Wat zijn kracht was, namelijk het team bij de hand nemen in moeilijke tijden, dat lukt hem gewoon niet meer."

    Dat kon hij niet bij McLaren, niet bij Mercedes, dus ook zeker niet bij Ferrari. In tegendeel zelfs.

    • + 20
    • 27 aug 2025 - 08:35
    • ViggenneggiV

      Posts: 2.963

      Let's retire this guy

      • + 5
      • 27 aug 2025 - 09:46
    • H-44

      Posts: 29

      Viggen watch your age.Cause you're act like a child.

      • + 1
      • 27 aug 2025 - 11:40
  • snailer

    Posts: 29.345

    Geen Nederlander. Maar er klopt iets niet in de header...

    • + 4
    • 27 aug 2025 - 08:37
    • snailer

      Posts: 29.345

      Hahaha. Dat van jou is volgens mij nog veel slechter, El Maximo

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 09:08
    • Larry Perkins

      Posts: 59.404

      Wat er niet klopt aan de titel en de tekst is dat het NIET over Max Verstappen gaat, zelfs niet in de laatste alinea...

      • + 3
      • 27 aug 2025 - 09:30
    • snailer

      Posts: 29.345

      El zijn post is weggehaalT....

      Titel is aangepasdt en El Maximo zijn posdt is geschrapdt. Zo gaadt dadt.

      Denk ik zeg het even Larry.

      • + 6
      • 27 aug 2025 - 10:05
    • snailer

      Posts: 29.345

      Maar als je wil kan ik wel iets over Verstappen zeggen, Larry.

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 10:29
    • Larry Perkins

      Posts: 59.404

      Dat is goed @Snailer, zolang het maar over de F1 en het racen gaat...

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 10:33
    • Rocks

      Posts: 978

      Ik dacht eerst die zit al vroeg aan de 🥃

      • + 1
      • 27 aug 2025 - 11:22

