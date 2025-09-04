Piastri onthult opvallend hoogtepunt van succesvol seizoen

Oscar Piastri begon afgelopen weekend als de leider in het wereldkampioenschap aan de tweede seizoenshelft. De Australiër gaat in Zandvoort op jacht naar nieuwe successen, en hij is tot nu toe zeer tevreden met zijn seizoen. Hij wijst een opmerkelijk hoogtepunt aan.

Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris zijn dit jaar een klasse apart in de Formule 1. Hun McLaren-bolide is veel sneller dan de wagens van de concurrentie, en ze wisten in de eerste seizoenshelft slechts drie races niet te winnen. Piastri deed het net iets beter dan Norris, en hij maakt over het algemeen weinig fouten. Veel kenners zien hem als de titelfavoriet, al wil hij er zelf niet aan denken.

Het hoogtepunt voor Piastri

Piastri is vooralsnog tevreden, en in een interview op de website van McLaren wijst hij zijn hoogtepunt aan: "Het resultaat waar ik waarschijnlijk het meest enthousiast over was, was mijn eerste pole position van het jaar in China."

"Om dat al zo vroeg in het jaar voor elkaar te krijgen, was heel erg fijn. Op een bepaalde manier voelde het als een last die van mijn schouders viel. Het was echt een mooie prestatie en het is fijn dat ik dat heb kunnen opvolgen met nog meer pole positions."

Waarom is dit belangrijk voor Piastri?

Voor Piastri was het een enorme opluchting dat hij zo snel op pole stond. Hij verklaart waarom het voelde alsof er een last van zijn schouders viel: "De kwalificatie was vorig jaar een gebied waar ik niet zo sterk in was, dus om dat dit jaar te kunnen omdraaien is heel erg prettig. Uiteindelijk maakt dat de races ook een stuk makkelijker."

"Consequent goed presteren in de kwalificatie heeft echt een heel groot verschil gemaakt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk was, maar er zijn ook andere momenten geweest. Het was belangrijk, maar ik denk niet dat het dé reden was voor de goede vorm daarna. Het was gewoon goed om die druk kwijt te zijn en het gaf een boost voor mijn zelfvertrouwen."