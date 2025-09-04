user icon
icon

Piastri onthult opvallend hoogtepunt van succesvol seizoen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri onthult opvallend hoogtepunt van succesvol seizoen
  • Gepubliceerd op 04 sep 2025 10:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri begon afgelopen weekend als de leider in het wereldkampioenschap aan de tweede seizoenshelft. De Australiër gaat in Zandvoort op jacht naar nieuwe successen, en hij is tot nu toe zeer tevreden met zijn seizoen. Hij wijst een opmerkelijk hoogtepunt aan.

Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris zijn dit jaar een klasse apart in de Formule 1. Hun McLaren-bolide is veel sneller dan de wagens van de concurrentie, en ze wisten in de eerste seizoenshelft slechts drie races niet te winnen. Piastri deed het net iets beter dan Norris, en hij maakt over het algemeen weinig fouten. Veel kenners zien hem als de titelfavoriet, al wil hij er zelf niet aan denken.

Meer over Oscar Piastri McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

McLaren ontvangt forse boete na bizar moment met Piastri

29 aug
 Piastri moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Russell

Piastri moet vrezen voor zware straf na bizar incident met Russell

29 aug

Het hoogtepunt voor Piastri

Piastri is vooralsnog tevreden, en in een interview op de website van McLaren wijst hij zijn hoogtepunt aan: "Het resultaat waar ik waarschijnlijk het meest enthousiast over was, was mijn eerste pole position van het jaar in China."

"Om dat al zo vroeg in het jaar voor elkaar te krijgen, was heel erg fijn. Op een bepaalde manier voelde het als een last die van mijn schouders viel. Het was echt een mooie prestatie en het is fijn dat ik dat heb kunnen opvolgen met nog meer pole positions."

Waarom is dit belangrijk voor Piastri?

Voor Piastri was het een enorme opluchting dat hij zo snel op pole stond. Hij verklaart waarom het voelde alsof er een last van zijn schouders viel: "De kwalificatie was vorig jaar een gebied waar ik niet zo sterk in was, dus om dat dit jaar te kunnen omdraaien is heel erg prettig. Uiteindelijk maakt dat de races ook een stuk makkelijker."

"Consequent goed presteren in de kwalificatie heeft echt een heel groot verschil gemaakt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk was, maar er zijn ook andere momenten geweest. Het was belangrijk, maar ik denk niet dat het dé reden was voor de goede vorm daarna. Het was gewoon goed om die druk kwijt te zijn en het gaf een boost voor mijn zelfvertrouwen."

Pietje Bell

Posts: 30.718

Zijn teammate kwam vanmorgen in een opvallend jack het circuit op van zijn grote idool:

https://i.imgur.com/YwjXSfi.png

Leuk!

  • 1
  • 4 sep 2025 - 11:02
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren

Reacties (1)

Login om te reageren

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 699
  • Podiums 23
  • Grand Prix 61
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×