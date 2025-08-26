user icon
FIA voert opmerkelijke regelwijziging door in Zandvoort

FIA voert opmerkelijke regelwijziging door in Zandvoort
  • Gepubliceerd op 26 aug 2025 12:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Autosportfederatie FIA heeft voorafgaand het weekend een opvallende wijziging doorgevoerd aan de regels, zo onthult bandenleverancier Pirelli.

De Formule 1 keerde in 2021 terug op het circuit van Zandvoort. Er waren een aantal maatregelen doorgevoerd, omdat het circuit een wat krappere pitlane heeft dan bij andere banen. Hierdoor werd er besloten om een lagere maximumsnelheid in te voeren in de pitlane. Coureurs mochten maximaal 60 kilometer per uur rijden in de pits, terwijl die snelheid op andere circuits veel hoger ligt.

Wat gaat de FIA doen in Zandvoort?

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de FIA overwoog om dit aan te passen in de pitlane van het circuit van Zandvoort. Bandenleverancier Pirelli heeft in hun preview laten doorschemeren dat deze maatregel nu ook is doorgevoerd. De FIA heeft besloten om de snelheid in de pitlane in Zandvoort te verhogen naar 80 kilometer per uur.

Meer spektakel

Dit moet ervoor zorgen om voor meer spektakel te zorgen. Pirelli heeft er zelf voor gekozen om andere compounds mee te nemen: "Voor de race in Nederland hebben we gekozen voor zachtere compounds dan vorig jaar. De teams kunnen kiezen uit de C2 als harde band, de C3 als mediumband en de C4 als zachte band. In 2024 waren de beschikbare compounds nog de C1, C2 en de C3."

Snellere pitstops

De bandenleverancier wijst daarna naar de nieuwe maximumsnelheid: "Een verdere stap in deze richting vloeit voort uit het besluit van de FIA om de snelheidslimiet in de pitlane te verhogen van 60 naar 80 kilometer per uur, waardoor de tijd die nodig is voor een pitstop wordt verkort. Volgens simulaties van de teams is een eenstopper nog steeds het snelst, deels omdat inhalen in Zandvoort nogal moeilijk is."

Reacties (1)

  • OrangeArrows

    Posts: 3.253

    Wat is er dan opmerkelijk aan? Gebeurt wel vaker; meestal andersom qua toegestane snelheid in de pitlane.

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 13:18

