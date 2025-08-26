user icon
Zandvoort neemt extra maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag op tribunes

Zandvoort neemt extra maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag op tribunes
  • Gepubliceerd op 26 aug 2025 10:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Na problemen bij voorgaande edities worden er voor het tweede jaar op rij maatregelen genomen tegen grensoverschrijdend gedrag op de tribunes tijdens het weekend.

De Dutch Grand Prix werd in de afgelopen jaren geloofd voor het evenement dat werd neergezet. Op en naast de baan was het één groot feest, maar niet alles ging goed. Er waren namelijk veel meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de tribunes, en daarom besloot de organisatie vorig jaar in te grijpen. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op de tribunes, en men neemt geen halve maatregelen.

Welke maatregelen neemt Zandvoort?

Er wordt voor het tweede jaar op rij samengewerkt met het Centrum Seksueel Geweld. Ze zullen vooral werkzaam zijn achter de schermen, zo legt Simon Keijzer van de Dutch Grand Prix uit aan NH Nieuws: "Als er momenten zijn waarop je je onveilig voelt zijn er verschillende manieren om dit te melden. Er zijn stewards, er is een telefoonnummer en in de app zit een speciale button."

Speciaal commandocentrum

Volgens de organisatie wordt er een soort commandocentrum ingericht op het circuit. Hier worden alle meldingen onderzocht. Het gaat niet alleen om meldingen van geweld of diefstal, maar dus ook over meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

"Het melden moet laagdrempelig kunnen, maar ook anoniem. Daarom hebben we geen zichtbare plek voor mensen die te maken hebben gehad met een onveilige situatie, maar ook kunnen we ze vervolgens in contact brengen met een vertrouwenspersoon of wat er ook nodig is."

Het raceweekend gaat vrijdag van start met de eerste vrije trainingen. Voor deze dag zijn er nog veel tickets beschikbaar, en het lijkt erop dat er de nodige lege plekjes zullen zijn op de tribunes rondom het circuit in Zandvoort.

racepace1

Posts: 540

Hé?
Een normale headliner?
huh?

  • 1
  • 26 aug 2025 - 10:30
F1 Nieuws GP Nederland 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 540

    Hé?
    Een normale headliner?
    huh?

    • + 1
    • 26 aug 2025 - 10:30
    • Kampsie

      Posts: 1.486

      En toch eigenlijk abnormaal..

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 10:56

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

