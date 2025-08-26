Zandvoort neemt extra maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag op tribunes

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Na problemen bij voorgaande edities worden er voor het tweede jaar op rij maatregelen genomen tegen grensoverschrijdend gedrag op de tribunes tijdens het weekend.

De Dutch Grand Prix werd in de afgelopen jaren geloofd voor het evenement dat werd neergezet. Op en naast de baan was het één groot feest, maar niet alles ging goed. Er waren namelijk veel meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de tribunes, en daarom besloot de organisatie vorig jaar in te grijpen. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op de tribunes, en men neemt geen halve maatregelen.

Welke maatregelen neemt Zandvoort?

Er wordt voor het tweede jaar op rij samengewerkt met het Centrum Seksueel Geweld. Ze zullen vooral werkzaam zijn achter de schermen, zo legt Simon Keijzer van de Dutch Grand Prix uit aan NH Nieuws: "Als er momenten zijn waarop je je onveilig voelt zijn er verschillende manieren om dit te melden. Er zijn stewards, er is een telefoonnummer en in de app zit een speciale button."

Speciaal commandocentrum

Volgens de organisatie wordt er een soort commandocentrum ingericht op het circuit. Hier worden alle meldingen onderzocht. Het gaat niet alleen om meldingen van geweld of diefstal, maar dus ook over meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

"Het melden moet laagdrempelig kunnen, maar ook anoniem. Daarom hebben we geen zichtbare plek voor mensen die te maken hebben gehad met een onveilige situatie, maar ook kunnen we ze vervolgens in contact brengen met een vertrouwenspersoon of wat er ook nodig is."

Het raceweekend gaat vrijdag van start met de eerste vrije trainingen. Voor deze dag zijn er nog veel tickets beschikbaar, en het lijkt erop dat er de nodige lege plekjes zullen zijn op de tribunes rondom het circuit in Zandvoort.