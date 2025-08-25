user icon
Lege tribunes dreigen: Tickets Zandvoort nog lang niet uitverkocht

Lege tribunes dreigen: Tickets Zandvoort nog lang niet uitverkocht
  Gepubliceerd op 25 aug 2025 16:09
  12
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Het is één van de grootste spektakelstukken van het jaar, maar de kaartverkoop blijft een beetje hangen. Het lijkt er namelijk niet op dat alle tickets zullen worden verkocht.

De Formule 1 keerde in 2021 terug op het circuit van Zandvoort. De race groeide direct uit tot één van de blikvangers van de kalender, en dat kwam mede door de show rondom het evenement. De organisatie wist hoge ogen te gooien met de aanwezigheid van deejays bij de tribunes en de optredens van artiesten op het rechte stuk voorafgaand de race.

Vorig jaar ook geen volle bak

Toch lijkt het er niet op dat het evenement volledig zal worden uitverkocht. Bij de eerste drie edities gingen alle kaartjes over de toonbank en kwamen er ruim 300.000 mensen naar het circuit tijdens de drie dagen van het raceweekend. Vorig jaar bleef de teller steken op ruim 275.000 bezoekers, wat mede kwam door een slecht bezochte vrijdag.

Tickets niet uitverkocht

Ook nu lijkt het erop dat de tribunes niet alle dagen vol zullen zijn. Vooral voor de vrijdag zijn er nog veel tickets beschikbaar, terwijl er ook nog plekjes beschikbaar zijn voor de zaterdag en zondag. Een woordvoerder laat aan het ANP weten dat de zaterdag en zondag nog wel uitverkocht zullen raken: "De eerste jaren was het zeker eerder uitverkocht dan nu. We moeten er meer voor doen om kaarten te verkopen."

Laatste editie in 2026

Volgend jaar staat de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix op Zandvoort op het programma. Het wordt de laatste keer dat Max Verstappen en zijn concullega's over het circuit in de Noord-Hollandse duinen zullen rijden. Volgens de woordvoerder is het de verwachting dat de tribunes tijdens die editie 'sowieso ramvol' zullen zitten.

Astfgl

Posts: 929

Tja, de Max hype is wat over nu hij niet meer voor het kampioenschap strijdt, en daarnaast zijn de kaartjes ook veels te duur geworden. Een paar jaar geleden was het nog wel leuk, maar nu hoeft het niet zo nodig meer van mij.

  • 15
  • 25 aug 2025 - 16:10
  • Astfgl

    Posts: 929

    Tja, de Max hype is wat over nu hij niet meer voor het kampioenschap strijdt, en daarnaast zijn de kaartjes ook veels te duur geworden. Een paar jaar geleden was het nog wel leuk, maar nu hoeft het niet zo nodig meer van mij.

    • + 15
    • 25 aug 2025 - 16:10
    • Beri

      Posts: 6.637

      Onzin. Vorig jaar waren de tribunes ook niet afgeladen vol en het jaar er voor waren er ook lege plekken te zien.
      De Max hype, zoals die eerst was, is over dat klopt. Maar dat heeft niks van doen met de prestaties of de kosten van de tickets. Die laatste zijn namelijk niet veel gestegen.

      • + 1
      • 25 aug 2025 - 17:17
    • Pietje Bell

      Posts: 30.571

      Is dat zo dat de kosten niet veel gestegen zijn @Beri?
      Hier zijn alle prijzen van 2024 te zien en daar onder de prijzen van dit jaar en volgend jaar:

      https://pbs.twimg(.)com/media/GyyEdusXIAAbW7K?format=jpg&name=large

      https://autorai(.)nl/prijzen-tickets-dutch-grand-prix-2024-2025/

      • + 2
      • 25 aug 2025 - 17:36
    • Pietje Bell

      Posts: 30.571

      heb geen zin om die hele waslijst van 2024 te vergelijken met de rest.

      • + 0
      • 25 aug 2025 - 17:36
  • rwinn2893

    Posts: 118

    Duinkaartjes voor een heel weekend waren 180 eu per stuk nu kijk je naar ruim het dubbele tja wat wil je dan als evenement en politiek.

    • + 1
    • 25 aug 2025 - 16:27
  • jd2000

    Posts: 7.258

    Een keer geweest en was er toen wel klaar mee. De godganse dag herrie van een dj, verschrikkelijk. Schat dat minstens 80% van het publiek succes supporters zijn. En die beleven zo'n race toch anders dan een diehard F1 supporter. Is verder niks mis mee, maar ik kies wat andere races uit om te bezoeken.

    • + 9
    • 25 aug 2025 - 16:33
    • JPfx

      Posts: 417

      Afgelopen jaar geweest, hopende dat de hype er een beetje af was. De prijzen zijn echter zo immens hoog, en dan niet alleen voor de kaartjes, ook voor een simpel frietje of drankje, dat het echt niet leuk meer is. Dan ga ik liever naar het buitenland, waar je dan ook meer echte supporters hebt.

      • + 3
      • 25 aug 2025 - 16:40
    • snailer

      Posts: 29.321

      Ik zou misschien gaan als er wat metal bands live optreden in plaats van die herrie dj's.

      Die dj's krijg je koppijn van.

      • + 1
      • 25 aug 2025 - 18:04
  • MaxFan2025

    Posts: 8

    Combinatie van slecht weer, gedoe om er te komen en de hoge prijzen.
    Vervolgens zit je dan de hele tijd met keiharde muziek om je heen.
    Sommigen zullen het leuk vinden, maar er zijn ook genoeg mensen die wat minder op een festival in de regen zitten te wachten.

    • + 2
    • 25 aug 2025 - 17:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.159

    Bij de Jumbo, tien pakken melk + 'n kaartje voor de Grand Prix 35€.
    Frits legt de rest er bij.

    • + 3
    • 25 aug 2025 - 17:34
  • erikworld

    Posts: 931

    Was in Duitsland net zo, lege tribunes nadat de Schumacher hype voorbij was. En volgend jaar wordt het ook niet vol als Max middenmoot rijdt.

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 18:43
  • trucker0werner

    Posts: 461

    F1 race bezoeken is sowieso onbetaalbaar.
    Als ik kaartje win dan ga ik zeker er naar toe.
    Aangezien dat de miniset is van velen meer, zal het niet snel uitverkocht zijn.

    Op tv kijkt het velen malen beter

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 18:48

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

