Lege tribunes dreigen: Tickets Zandvoort nog lang niet uitverkocht

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Het is één van de grootste spektakelstukken van het jaar, maar de kaartverkoop blijft een beetje hangen. Het lijkt er namelijk niet op dat alle tickets zullen worden verkocht.

De Formule 1 keerde in 2021 terug op het circuit van Zandvoort. De race groeide direct uit tot één van de blikvangers van de kalender, en dat kwam mede door de show rondom het evenement. De organisatie wist hoge ogen te gooien met de aanwezigheid van deejays bij de tribunes en de optredens van artiesten op het rechte stuk voorafgaand de race.

Vorig jaar ook geen volle bak

Toch lijkt het er niet op dat het evenement volledig zal worden uitverkocht. Bij de eerste drie edities gingen alle kaartjes over de toonbank en kwamen er ruim 300.000 mensen naar het circuit tijdens de drie dagen van het raceweekend. Vorig jaar bleef de teller steken op ruim 275.000 bezoekers, wat mede kwam door een slecht bezochte vrijdag.

Tickets niet uitverkocht

Ook nu lijkt het erop dat de tribunes niet alle dagen vol zullen zijn. Vooral voor de vrijdag zijn er nog veel tickets beschikbaar, terwijl er ook nog plekjes beschikbaar zijn voor de zaterdag en zondag. Een woordvoerder laat aan het ANP weten dat de zaterdag en zondag nog wel uitverkocht zullen raken: "De eerste jaren was het zeker eerder uitverkocht dan nu. We moeten er meer voor doen om kaarten te verkopen."

Laatste editie in 2026

Volgend jaar staat de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix op Zandvoort op het programma. Het wordt de laatste keer dat Max Verstappen en zijn concullega's over het circuit in de Noord-Hollandse duinen zullen rijden. Volgens de woordvoerder is het de verwachting dat de tribunes tijdens die editie 'sowieso ramvol' zullen zitten.