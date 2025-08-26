Jos Verstappen ziet kleinkinderen karten: "Begint het weer opnieuw!"

Het is geen geheim dat Jos Verstappen een belangrijke rol speelde bij het begin van de carrière van zijn zoon Max. Hij leerde zijn zoon de kneepjes van het vak, en kan zich nu weer focussen op zijn eigen zaken. Hij reageert dan ook met een knipoog op een foto van zijn kleinkinderen die een kart uitproberen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn vader Jos enorm belangrijk was in zijn karttijd. Verstappen senior zorgde ervoor dat zijn zoon het beste materiaal had, maar voedde hem ook streng op op de baan. Nu Verstappen de grote man is in de Formule 1, hoeft vader Jos niet langer met tips naast de baan te staan. Hij kan zich richten op andere zaken, en rijdt vandaag de dag veel rally's.

Nieuwe generatie Verstappen

Met een opvallende reactie op Instagram zorgt Jos Verstappen nu voor hilariteit. Zijn dochter Victoria deelde namelijk een aantal bijzondere foto's van haar zoons op Instagram. Te zien is hoe de nieuwe telgen van de familie Verstappen een racepak hebben aangetrokken en met een kleine kart rondrijden.

Hilarische reactie

Opa Jos Verstappen heeft de foto's ook gezien, en hij voelt de bui al hangen. Onder de foto's schrijft hij: "Oh nee. Begint het weer op nieuw." Het is een overduidelijke verwijzing naar zijn werkzaamheden bij Max Verstappen. De Red Bull-coureur en zijn zus Victoria komen overigens uit een echte racefamilie, aangezien hun moeder Sophie Kumpen ook goed voor de dag kwam in de karts.

Of er nu een nieuwe generatie Verstappens de circuits onveilig gaat maken, zal nog moeten blijken. Of opa Jos hier een rol bij zal gaan spelen, is dan ook niet zeker. Voorlopig houdt hij zich bezig met zijn avonturen in de rallywereld en zal hij zijn gezicht laten zien bij de races van zijn zoon.