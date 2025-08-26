user icon
Jos Verstappen ziet kleinkinderen karten: "Begint het weer opnieuw!"

Jos Verstappen ziet kleinkinderen karten: "Begint het weer opnieuw!"
  Gepubliceerd op 26 aug 2025 09:26
  comments 8
  Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat Jos Verstappen een belangrijke rol speelde bij het begin van de carrière van zijn zoon Max. Hij leerde zijn zoon de kneepjes van het vak, en kan zich nu weer focussen op zijn eigen zaken. Hij reageert dan ook met een knipoog op een foto van zijn kleinkinderen die een kart uitproberen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn vader Jos enorm belangrijk was in zijn karttijd. Verstappen senior zorgde ervoor dat zijn zoon het beste materiaal had, maar voedde hem ook streng op op de baan. Nu Verstappen de grote man is in de Formule 1, hoeft vader Jos niet langer met tips naast de baan te staan. Hij kan zich richten op andere zaken, en rijdt vandaag de dag veel rally's.

Nieuwe generatie Verstappen

Met een opvallende reactie op Instagram zorgt Jos Verstappen nu voor hilariteit. Zijn dochter Victoria deelde namelijk een aantal bijzondere foto's van haar zoons op Instagram. Te zien is hoe de nieuwe telgen van de familie Verstappen een racepak hebben aangetrokken en met een kleine kart rondrijden.

Hilarische reactie

Opa Jos Verstappen heeft de foto's ook gezien, en hij voelt de bui al hangen. Onder de foto's schrijft hij: "Oh nee. Begint het weer op nieuw." Het is een overduidelijke verwijzing naar zijn werkzaamheden bij Max Verstappen. De Red Bull-coureur en zijn zus Victoria komen overigens uit een echte racefamilie, aangezien hun moeder Sophie Kumpen ook goed voor de dag kwam in de karts.

Of er nu een nieuwe generatie Verstappens de circuits onveilig gaat maken, zal nog moeten blijken. Of opa Jos hier een rol bij zal gaan spelen, is dan ook niet zeker. Voorlopig houdt hij zich bezig met zijn avonturen in de rallywereld en zal hij zijn gezicht laten zien bij de races van zijn zoon.

Pietje Bell

Posts: 30.577

Op slide 2 en 3 is te zien hoe Stan de jongens in bedwang probeert te houden als je er op klikt.

Die laatste foto vind ik echt ontzettend leuk. Zoals ik gisteren al schreef lijkt het erop dat Luka echt les gaat krijgen, want de beide jongens hebben een overal van Luka aan, dus niet voor enkel de... [Lees verder]

  • 2
  • 26 aug 2025 - 09:57
Reacties (8)

  • Sander

    Posts: 1.428

    Victoria gooit ook eens de knuppel in het hoenderhok. Normaal doet Jos dat.

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 09:47
    • Beri

      Posts: 6.640

      Nee die gebruikt alleen zijn vuisten.

      • + 1
      • 26 aug 2025 - 09:54
    • van lotje,g

      Posts: 1.059

      ?

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 10:01
    • schwantz34

      Posts: 40.714

      Zonder vuisten is het verdomd lastig sturen...

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 10:53
  • Pietje Bell

    Posts: 30.577

    Op slide 2 en 3 is te zien hoe Stan de jongens in bedwang probeert te houden als je er op klikt.

    Die laatste foto vind ik echt ontzettend leuk. Zoals ik gisteren al schreef lijkt het erop dat Luka echt les gaat krijgen, want de beide jongens hebben een overal van Luka aan, dus niet voor enkel deze keer gemaakt, want dan had Lio er ook wel een aan met zijn naam erop.
    Mooi voor Stan dat hij dat nu samen met Max zijn neefjes kan doen en dan ook nog eens met zijn eigen kartteam. Vroeger waren het Jos en pa Pex die Stan en Max het karten bijbrachten.

    • + 2
    • 26 aug 2025 - 09:57
    • VES

      Posts: 1.637

      Ze rijden op historische grond bij Richard Pex, die (en dat wordt weleens vergeten) ook een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in Max zijn ontwikkeling tot meervoudig Formule 1 Kampioen.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 10:20
    • DRS-zone

      Posts: 378

      Richard Pex is oprecht een goede trouwe vriend van Jos. Mag ook wel eens gezegd worden, iemand die hem nooit zal verloochenen of afvallen.

      • + 0
      • 26 aug 2025 - 11:04
  • van lotje,g

    Posts: 1.059

    Dus Victoria gooide een knuppel naar Jos, dje jn het hoenderhok zat en zijn vuisten gebruikte om zijn hoofd te beschermen?

    • + 0
    • 26 aug 2025 - 10:30

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

