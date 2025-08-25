user icon
Verstappen kan F1-geschiedenis schrijven op Zandvoort

Verstappen kan F1-geschiedenis schrijven op Zandvoort
  Gepubliceerd op 25 aug 2025 11:22
  • comments 0
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen rijdt aankomend weekend zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. Hij geldt niet als de grote favoriet voor de zege, maar Verstappen liet eerder dit jaar al zien dat hij nog altijd zeer snel is. Als hij de pole position pakt, dan schrijft hij direct geschiedenis.

Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen lijkt de wereldtitel te kunnen vergeten en hij heeft een enorme achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Na een lange vakantie in de zomerstop reist hij later deze week met een goed gevoel af naar zijn vaderland. In Zandvoort zal hij worden toegejuicht door tienduizenden fans, maar een zege lijkt haast onmogelijk te zijn.

Kunnen de oranjefans juichen?

Voor de zomerstop werd pijnlijk duidelijk dat Verstappens werkgever Red Bull nog altijd geen oplossing heeft gevonden voor de problemen. De achterstand op McLaren is alleen maar groter geworden, en het lijkt erop dat Piastri en Norris mogen gaan vechten voor de zege in Zandvoort. De oranjefans hopen op een wonder, en het is niet uitgesloten dat ze alsnog mogen juichen.

Strijd om de pole position

Verstappen kan de McLarens dit jaar namelijk wel vaak bijhouden op de zaterdag. Sterker nog, de Red Bull-coureur wist dit seizoen al vier keer de pole position te pakken. Hiermee staat hij op gelijke hoogte met de McLaren-coureurs. De omstandigheden in Zandvoort zijn waarschijnlijk ook positief voor Verstappen, want het is de verwachting dat het hard gaat regenen.

Jagen op nieuw record

Verstappen startte in het verleden al drie keer op de pole position in Zandvoort. Als hij dit aankomend weekend weer voor elkaar krijgt, dan heeft hij een nieuw record op handen. Hij staat nu nog op gelijke hoogte met René Arnoux, die ook driemaal op pole stond in Zandvoort. Een nieuwe pole in Zandvoort is dus een nieuw record voor Verstappen.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2025

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

