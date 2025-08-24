Twijfel over toekomst Verstappen: "Er is niet veel keuze"

Max Verstappen maakte begin deze maand bekend dat hij niet gaat vertrekken bij Red Bull Racing. De Nederlander rijdt ook in 2026 voor het team, maar wat hij daarna gaat doen blijft een raadsel. Juan Pablo Montoya vraagt zich af of andere teams er wel voor open staan om een plekje voor Verstappen vrij te maken.

Verstappens toekomst was in de afgelopen maanden het onderwerp van gesprek. De viervoudig wereldkampioen werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en de tegenvallende prestaties van Red Bull zorgden voor nog meer verhalen. Verstappen beschikt echter over een contract dat loopt tot en met 2028, maar het is onduidelijk of hij dat gaat uitdienen.

Geen makkelijke beslissing

Volgens veel kenners gaan er bij alle teams deuren open voor als Verstappen toch gaat vertrekken bij Red Bull. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft daar echter zo zijn twijfels over, zo stelt hij bij Casas De Apuestas: "Het is geen makkelijke beslissing. Dat is echt het probleem, er zijn gewoon niet veel keuzes."

Montoya heeft er veel twijfels over. De Colombiaan doet hier niet geheimzinnig over: "Als Max Verstappen volgend jaar naar buitenkomt en zegt dat hij vrij is voor het volgende seizoen, hoeveel teams zullen dan echt openstaan om hem aan te leggen?"

Wat zijn de mogelijkheden?

De Colombiaanse oud-coureur van McLaren en Williams stelt dat er simpelweg weinig plekjes beschikbaar zijn. Montoya wijst naar een aantal van de andere topteams, waar de coureurs al vastliggen voor de komende seizoenen: "Het team van McLaren is al uit beeld. Naar Ferrari? Misschien." Bij de Italiaanse renstal staan nu nog Charles Leclerc en Lewis Hamilton onder contract, al is het onduidelijk wat de zevenvoudig wereldkampioen na 2026 gaat doen. Vooralsnog lijkt het er echter op dat Verstappen nergens heengaat, hij ligt immers nog voor lange tijd vast bij Red Bull.