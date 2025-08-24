user icon
icon

Twijfel over toekomst Verstappen: "Er is niet veel keuze"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Twijfel over toekomst Verstappen: "Er is niet veel keuze"
  • Gepubliceerd op 24 aug 2025 11:40
  • comments 27
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakte begin deze maand bekend dat hij niet gaat vertrekken bij Red Bull Racing. De Nederlander rijdt ook in 2026 voor het team, maar wat hij daarna gaat doen blijft een raadsel. Juan Pablo Montoya vraagt zich af of andere teams er wel voor open staan om een plekje voor Verstappen vrij te maken.

Verstappens toekomst was in de afgelopen maanden het onderwerp van gesprek. De viervoudig wereldkampioen werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en de tegenvallende prestaties van Red Bull zorgden voor nog meer verhalen. Verstappen beschikt echter over een contract dat loopt tot en met 2028, maar het is onduidelijk of hij dat gaat uitdienen.

Meer over Max Verstappen Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug
 Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug

Geen makkelijke beslissing

Volgens veel kenners gaan er bij alle teams deuren open voor als Verstappen toch gaat vertrekken bij Red Bull. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft daar echter zo zijn twijfels over, zo stelt hij bij Casas De Apuestas: "Het is geen makkelijke beslissing. Dat is echt het probleem, er zijn gewoon niet veel keuzes."

Montoya heeft er veel twijfels over. De Colombiaan doet hier niet geheimzinnig over: "Als Max Verstappen volgend jaar naar buitenkomt en zegt dat hij vrij is voor het volgende seizoen, hoeveel teams zullen dan echt openstaan om hem aan te leggen?"

Wat zijn de mogelijkheden?

De Colombiaanse oud-coureur van McLaren en Williams stelt dat er simpelweg weinig plekjes beschikbaar zijn. Montoya wijst naar een aantal van de andere topteams, waar de coureurs al vastliggen voor de komende seizoenen: "Het team van McLaren is al uit beeld. Naar Ferrari? Misschien." Bij de Italiaanse renstal staan nu nog Charles Leclerc en Lewis Hamilton onder contract, al is het onduidelijk wat de zevenvoudig wereldkampioen na 2026 gaat doen. Vooralsnog lijkt het er echter op dat Verstappen nergens heengaat, hij ligt immers nog voor lange tijd vast bij Red Bull.

jd2000

Posts: 7.255

Verzin nou eens een keer iets leuks of orgineel. Jaar in jaar uit dezelfde tekst recyclen. Man, man, get a life.

  • 15
  • 24 aug 2025 - 13:09
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (27)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.152

    Max valt nog wel mee, is meegaand en aardig.
    Maar zoals altijd komt hij niet alleen.....hij neemt "de knuppel" ook mee....en dat stuit bij de rest van de teams tegen de borst.....die willen ze echt niet in de buurt hebben.

    • + 7
    • 24 aug 2025 - 11:51
    • jd2000

      Posts: 7.255

      Verzin nou eens een keer iets leuks of orgineel. Jaar in jaar uit dezelfde tekst recyclen. Man, man, get a life.

      • + 15
      • 24 aug 2025 - 13:09
    • bonensoep

      Posts: 713

      @js2009
      Dat is de dementie maar dat mag je natuurlijk niet hardop zeggen. Daarom doe ik dit ook zachtjes...

      Voor @Ouw is dit een originele opmerking waar hij waarschijnlijk hard om heeft gelachen, alweer...

      • + 8
      • 24 aug 2025 - 13:32
    • schwantz34

      Posts: 40.706

      Ouw-herkOuwer!

      • + 6
      • 24 aug 2025 - 13:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.152

      Ik vond hem idd best leuk.
      Ik moest wel 'n beetje gniffelen hoor.

      • + 2
      • 24 aug 2025 - 13:54
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.152

      En er zit nog meer in de pen hoor.

      • + 1
      • 24 aug 2025 - 16:08
    • jd2000

      Posts: 7.255

      Ik was er al bang voor.........

      • + 1
      • 24 aug 2025 - 19:18
  • HarryLam

    Posts: 4.824

    Beetje dom artikel, zodra Max komt en zegt ik wil wel bij jullie rijden vliegt de 2e rijder met een grote boog eruit.

    • + 6
    • 24 aug 2025 - 11:57
    • AUDI_F1

      Posts: 3.263

      Volgens mij wil Montoya nog een appeltje schillen met Jos Verstappen. Naar mijn mening zal hij er wel blij van worden, maar zet 0,0 zoden aan de dijk. Als Verstappen beschikbaar komt, staat de telefoon bij Vermeulen op rood gloeiend.

      • + 5
      • 24 aug 2025 - 13:47
    • Cherokee

      Posts: 5.313

      Dat er uit vliegen is makkelijk geroepen, maar wie zegt dat het ook zo is? Zeker bij de grote teams zie ik dat niet zomaar gebeuren, behalve misschien bij Mercedes.
      Bij McLaren is er geen enkele noodzaak en Ferrari heeft nog nooit belangstelling getoond.

      • + 2
      • 24 aug 2025 - 16:40
    • mario

      Posts: 14.002

      Ik begrijp dat de Nederlandse Max-fans denken (en zelfs wel geloven) dat elk team staat te springen om de diensten van Max, maar in feite valt het allemaal wel mee... De enige teams die daadwerkelijk iets van interesse hebben getoond zijn Mercedes en Aston Martin... En zelfs als die twee teams volgend jaar (met de nieuwe regels) ook ineens vooraan mee gaan doen en RBR ver achterblijft (wat niet onrealistisch is met hun pas ontwikkelde RBPT-FORD motor), dan heeft waarschijnlijk geen enkel team nog interesse.... Achterhoede teams misschien...
      Er werd door velen geroepen (t/m afgelopen jaar) dat je Max nodig zou hebben om WK... Zeker dit jaar is duidelijk geworden dat dat niet het geval is... En dan kun je wel zeggen dat iedereen (van de toprijders) in de huidige McLaren kampioen zouden worden, maar dat was de afgelopen jaren met de RBR ook zo....
      Een goede wagen is een vereiste en daarnaast natuurlijk ook toptalenten en dat hebben de huidige top 3 constructeurs allemaal... Max is dus in feite voor die teams geen vereiste...

      Sommigen hier zullen dit wel weer als trollen opvatten, maar ik het als een realistische kijk op de zaken...

      • + 2
      • 24 aug 2025 - 18:34
    • Piccachu

      Posts: 489

      Vergis je niet, Cherokee. Verstappen bij je betekent het andere team verzwakken, ookal zou je daarmee je eigen goede tweede coureur eruit gooien. Geen enkele coureur op de huidige grid is beter dan Verstappen en als de auto's dicht bij elkaar zitten wil je juist Verstappen hebben, omdat hij bewezen heeft in een langzamere auto Wk te worden.

      Dus je tweede goede coureur eruit gooien, maak je een ander team niet sterker als je zelf Verstappen ervoor terugkrijgt.

      • + 3
      • 24 aug 2025 - 19:59
    • Piccachu

      Posts: 489

      Mijn reactie geldt ook voor Spuitmario trouwens.

      • + 2
      • 24 aug 2025 - 20:00
    • mario

      Posts: 14.002

      Je doet je naam eer aan @Piccachu, dat je waarschijnlijk maar een jochie van een jaar of 10 bent... Humor heb je in ieder geval niet...

      • + 1
      • 24 aug 2025 - 21:56
    • Piccachu

      Posts: 489

      Als ik als 10 jarig jongetje zo doe is dat niet beschamend, maar jouw gedrag als volwassene is dat zeker wel:)

      • + 2
      • 24 aug 2025 - 23:09
  • Knalpijp

    Posts: 2.023

    Jos is de Boss, komt goed.

    • + 1
    • 24 aug 2025 - 12:30
  • schwantz34

    Posts: 40.706

    Bam! In een zinderende Moto2 race heeft Collin Veijer (uut Staphorst) zojuist een prachtige p5 gepakt. Na de p8 van vorige week zit de stijgende lijn er zeer goed in na het lange herstel van zijn polsblessure!👍🍻

    • + 11
    • 24 aug 2025 - 12:59
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.846

      Niet gezien ik zat Twente te kijken.

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 14:31
  • John6

    Posts: 10.976

    Wie zegt dat Max weg wil na 2026, ik zou eerst maar eens 2026 afwachten hoe dat gaat bij RBR.

    • + 3
    • 24 aug 2025 - 14:29
    • Pietje Bell

      Posts: 30.568

      Wie dat zegt? @Rimmer natuurlijk. Die weet alles mbt Max voor 100% zeker. Gaat helemaal ruk worden komend seizoen volgens zijn glazen bol.

      • + 1
      • 24 aug 2025 - 15:13
    • snailer

      Posts: 29.303

      Is Rimmer ook aan de kant gezet door Kvyatt datje hem zo aanvalt?

      • + 4
      • 24 aug 2025 - 15:23
    • Pietje Bell

      Posts: 30.568

      Sneu figuur ben je toch. Neem nog een Tripel @Snailer.

      • + 1
      • 24 aug 2025 - 15:33
  • Pietje Bell

    Posts: 30.568

    Na Max en Victoria zaten vandaag de jongens van Victoria (3j en 4j) voor de eerste keer
    in een kart en wel in een kart van Stan Pex zijn race team. Stan had het er maar druk
    mee. Mooi om te zien die knulletjes in een race overal! Wel even geluid aanzetten.

    https://i.imgur(.)com/w2LMBys.mp4

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 17:55
    • Pietje Bell

      Posts: 30.568

      Voor wie het niet weet. Max was vroeger altijd bij de fam. Pex en zag Jorrit Pex karten en Max bleef maar zeuren dat hij ook in een kart wou, maar Jos vond hem te jong. Op een gegeven moment belde Sophie met Jos dat ze een huilende Max naast zich had staan, hij moest en zou óók een kart. Jos ging over stag en de rest is geschiedenis. Staat me iets van bij dat Stan toen ook al een kart had en Max daar mee schermde, "Stan is zelfs jonger dan ik".

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 18:09
    • Larry Perkins

      Posts: 59.359

      Werkt dat nog steeds zo bij Sophie? Dan ga ik een keer jankend naast haar staan dat ik het duurste appartement in Monaco wil hebben met een zwembad vol lekkere wijven van tussen de 25 en 35 jaar...

      (slechts om mee te beginnen uiteraard)

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 18:51
    • Pietje Bell

      Posts: 30.568

      Ik denk dat je dan bij Jos moet zijn, want Jos is over stag gegaan,
      terwijl hij nog 2 jaar wou wachten met een kart en het was Jos die
      voor Max al op 18 jarige leeftijd in de zeer chique wijk Fontvieille een
      peperduur appartement huurde à 65 000/maand met het oog op
      de toekomst, omdat hij wel wist dat het geld wel binnen zou komen.
      Met goedkeuring van Vermeulen uiteraard die Max zijn vermogen beheert.
      Dus als ik jou was zou ik Jos en Vermeulen lief aankijken.

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 19:04
  • Pietje Bell

    Posts: 30.568

    Max zijn jacht is vanmorgen rond 09:15 uur uit Cala di Volpe, Sardinië vertrokken en ligt sinds 18:00u
    stil voor de kust van Macinaggio, Corsica op weg naar Monaco neem ik aan.

    https://i.postimg.cc/SxkWkHR4/Schermafbeelding-2025-08-24-230316.png

    Voor details klik op het "route weergeven" icoontje en vervolgens over de route navigeren voor info..

    https://www.myshiptracking(.)com/nl/?mmsi=256004264

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 23:13

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar