Verstappen reageerde emotioneel op afscheid van trouwe rechterhand

  • Gepubliceerd op 24 aug 2025 10:39
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werkte bij Red Bull Racing jarenlang samen met de trainer Bradley Scanes. Ze vormden een hecht duo, maar toch besloot Scanes eind 2023 te stoppen. De Brit legt uit hoe Verstappen emotioneel reageerde op hun 'scheiding'.

Scanes was jarenlang de schaduw van Verstappen op en naast het circuit. Als trainer en fysio stond hij aan zijn zijde, en werkte hij zich met Verstappen in het zweet. In 2023 werd bekend dat ze uit elkaar gingen, en Verstappen moest op zoek naar een nieuwe trainer. Hij vond al snel een opvolger van Scanes, maar de Brit zal zijn samenwerking nooit vergeten.

Hoe bracht Scanes het slechte nieuws aan Verstappen?

Het vertrek bij Verstappen was zwaar. In de High Performance Podcast legt hij uit dat het lastig was om Verstappen het nieuws te brengen: "Het kostte me best veel tijd om het aan hem te vertellen. Ik besloot dit tijdens de zomervakantie te doen, in augustus. Het wereldkampioenschap was toen nog in volle gang."

Scanes weet nog goed wanneer hij het slechte nieuws bracht. Hij legt het graag uit aan zijn toehoorders: "Ik weet nog dat we aan het trainen waren in Monaco, en dat er in het weekend daarna gen race op het programma stond. Het is eigenlijk alsof je het uitmaakt met je partner, het was precies zo'n situatie! Daar ben ik gewoon niet zo goed in."

Alternatieve plannen

Volgens Scanes had Verstappen nog een plannetje bedacht om het werk anders in te delen. Dat was volgens de trainer echter niet werkbaar: "De tijd opsplitsen was voor ons geen optie." Aan het einde van het seizoen namen ze uiteindelijk dus echt afscheid van elkaar. Scanes legt uit dat dit zeker geen makkelijk moment was. Sterker nog, het was een zeer emotioneel afscheid: "Er waren zeker ook wat tranen, van ons allebei."

