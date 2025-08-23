user icon
icon

'Kogel door de kerk: Perez maakt F1-comeback in 2026'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Kogel door de kerk: Perez maakt F1-comeback in 2026'
  • Gepubliceerd op 23 aug 2025 15:54
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

De kans is groot dat Sergio Perez volgend jaar terugkeert in de Formule 1. De ervaren Mexicaan moest dit jaar toekijken vanaf de zijlijn, maar een comeback lijkt nu aanstaande te zijn. Het nieuwe team van Cadillac lijkt de nieuwe werkgever van Perez te worden.

De ervaren Perez was van 2021 tot en met 2024 de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal kende hij vorig jaar echter een teleurstellend seizoen, en werd hij aan de kant geschoven. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt weer werd vervangen door Yuki Tsunoda. Perez hield zich afzijdig, en liet zijn gezicht niet zien in de paddock.

Meer over Sergio Perez 'Perez maakt F1-comeback en tekent contract bij Cadillac'

'Perez maakt F1-comeback en tekent contract bij Cadillac'

12 aug
 Coronel en Dimmers eensgezind: "Pérez is een no-brainer voor Cadillac"

Coronel en Dimmers eensgezind: "Pérez is een no-brainer voor Cadillac"

20 aug

Deal zo goed als rond

Daar zal binnenkort een einde aan komen, want een comeback van Perez lijkt aanstaande. In de afgelopen weken gingen er al veel geruchten rond over Perez, en nu meldt ook De Telegraaf dat de Mexicaan vanaf volgend jaar voor Cadillac gaat rijden. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de koningsklasse van de autosport, maar ze hebben nog geen coureurs vastgelegd.

Aankondiging aanstaande

Volgens De Telegraaf is het de verwachting dat Cadillac het nieuws later deze maand bekend gaat maken. Dat betekent dat er in de aankomende dagen een aankondiging zal volgen, want de maand augustus duurt nog slechts een paar dagen. Het is de verwachting dat niet alleen Perez, maar ook Valtteri Bottas zal worden aangekondigd door Cadillac.

Cadillac kiest voor populaire coureurs

Bottas is momenteel de derde coureur van Mercedes, en hij wordt al veel langer in verband gebracht met een overstap naar Cadillac. In de afgelopen weken werd duidelijk dat de deal tussen de Fin en Cadillac zo goed als rond is. Met Bottas en Perez haalt Cadillac twee ervaren namen in huis met een enorme aanhang. Bottas is enorm populair op sociale media, en Perez heeft een enorme aanhang in zijn thuisland Mexico en Latijns-Amerika.

skibeest

Posts: 1.862

Kogel door de kerk maar niet bekend of hij doel heeft getroffen en zo ja welk doel

  • 4
  • 23 aug 2025 - 16:03
F1 Nieuws Sergio Perez Cadillac

Reacties (15)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 1.862

    Kogel door de kerk maar niet bekend of hij doel heeft getroffen en zo ja welk doel

    • + 4
    • 23 aug 2025 - 16:03
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      En in Mexico is het vast niet bij één kogel gebleven...

      • + 1
      • 23 aug 2025 - 16:08
    • Hourpower

      Posts: 697

      De kogel ging door de kerk en trof het beeld van Jezus in zijn kruis. Er zit nu een gaatje waar eerst een slurfje hing.

      Het wordt tijd dat ze weer gaan racen dan is er misschien echt weer wat te melden.

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 17:07
    • schwantz34

      Posts: 40.695

      De kogel is door de kerk.

      De Pastoor "Nu zijn de rapen gaar!""

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 17:31
    • Sauber

      Posts: 410

      Nu blijft de prangende vraag in de lucht hangen welke kogel dan wel door welke kerk is.

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 17:44
    • FerrariRules

      Posts: 3.117

      Ja dat dus. Weer zo'n waardeloze titel. Echt ook.

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 17:47
    • da_bartman

      Posts: 6.029

      @FerrariRules, aan deze titel mankeert helemaal niets. Eindelijk een rechttoe rechtaan titel zonder tenenkrommende wazigheden. Deze keer dus niet zo zeiken.

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 18:15
  • DeGladdeViking

    Posts: 897

    Voor een team als Cadillac een hele logische en verstandige keuze. Twee coureurs die graag nog wat willen neerzetten. Weten Beiden wat het vraagt om als team succesvol te zijn. En na een jaar of twee vervang je er één of allebei.

    Ook twee coureurs waarbij ik oprecht benieuwd ben, wie de betere van de twee is. Man, wat was Perez goed bij Sauber en wat was Bottas sterk bij Williams. Gaaf zeg!

    • + 2
    • 23 aug 2025 - 16:04
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      En wat was Boring Bottas drie keer niks bij Sauber zeg!
      Geef Drugovich eindelijk maar eens een kans...

      • + 4
      • 23 aug 2025 - 16:13
    • Sauber

      Posts: 410

      A.u.b. niet Bottas.
      Perez kan ik begrijpen maar dan wel graag een rookie ernaast

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 17:46
    • Freek-Willem

      Posts: 6.150

      Ik vermoed dat Bottas het beter gaat doen dan Checo. Maar als ze volgens jaar beide voor Cadillac rijden gaan we het wel zien.

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 18:45
    • Larry Perkins

      Posts: 59.323

      Ga jij het volgend jaar maar zien @Freek-Willem, ik weet het nu al...

      (tevens als eerste uiteraard)

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 19:14
  • Skoda F1

    Posts: 255

    Mooi nieuws! Nog meer ouwe meuk terug brengen..En zou papaperez nog een gehele seizoen overleven?

    • + 0
    • 23 aug 2025 - 16:22
    • schwantz34

      Posts: 40.695

      PapaPerez gaat nog wel ff mee, want die moet zijn zoon (al dan niet onder invloed van stimulerende middelen) nog steeds naar zijn eerste titel toeschreeuwen. Want ondanks alles is zijn Checo nog altijd de aller allerbeste van de hele wereld hé!

      • + 2
      • 23 aug 2025 - 17:08
  • Jos van het Grind

    Posts: 51

    Als het zo is, heeft Caddillac 2 relatief goedkope krachten ingehuurd. Bij Perez zijn het de Dollars van Carlos Slim die natuurlijk de doorslaggevende factor zijn.

    • + 0
    • 23 aug 2025 - 17:17

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land MX
  • Geb. datum 26 jan 1990 (35)
  • Geb. plaats Guadalajara, MX
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar