'Kogel door de kerk: Perez maakt F1-comeback in 2026'

De kans is groot dat Sergio Perez volgend jaar terugkeert in de Formule 1. De ervaren Mexicaan moest dit jaar toekijken vanaf de zijlijn, maar een comeback lijkt nu aanstaande te zijn. Het nieuwe team van Cadillac lijkt de nieuwe werkgever van Perez te worden.

De ervaren Perez was van 2021 tot en met 2024 de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal kende hij vorig jaar echter een teleurstellend seizoen, en werd hij aan de kant geschoven. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt weer werd vervangen door Yuki Tsunoda. Perez hield zich afzijdig, en liet zijn gezicht niet zien in de paddock.

Deal zo goed als rond

Daar zal binnenkort een einde aan komen, want een comeback van Perez lijkt aanstaande. In de afgelopen weken gingen er al veel geruchten rond over Perez, en nu meldt ook De Telegraaf dat de Mexicaan vanaf volgend jaar voor Cadillac gaat rijden. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de koningsklasse van de autosport, maar ze hebben nog geen coureurs vastgelegd.

Aankondiging aanstaande

Volgens De Telegraaf is het de verwachting dat Cadillac het nieuws later deze maand bekend gaat maken. Dat betekent dat er in de aankomende dagen een aankondiging zal volgen, want de maand augustus duurt nog slechts een paar dagen. Het is de verwachting dat niet alleen Perez, maar ook Valtteri Bottas zal worden aangekondigd door Cadillac.

Cadillac kiest voor populaire coureurs

Bottas is momenteel de derde coureur van Mercedes, en hij wordt al veel langer in verband gebracht met een overstap naar Cadillac. In de afgelopen weken werd duidelijk dat de deal tussen de Fin en Cadillac zo goed als rond is. Met Bottas en Perez haalt Cadillac twee ervaren namen in huis met een enorme aanhang. Bottas is enorm populair op sociale media, en Perez heeft een enorme aanhang in zijn thuisland Mexico en Latijns-Amerika.