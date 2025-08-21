'Dom dat de Formule 1 verdwijnt uit Zandvoort'

Oud-Formule 1-coureur Alexander Wurz vindt het dom dat de Formule 1 weggaat uit Zandvoort. Het wordt de één na laatste keer dat het Formule 1-circus naar de Nederlandse duinen komt.

Alexander Wurz is Formule 1-coureur, oud-voorzitter bij de Grand Prix Drivers Association en analist, maar hij heeft ook een bedrijf dat circuits aanlegt. Voordat Wurz circuits aanlegt brengt hij in getallen de prijzen en de opbrengsten. Hij weet dus als geen ander hoe waardevol een Grand Prix is voor een land.

Haalbaarheid

"We doen de haalbaarheidsberekeningen", vertelt Wurz in gesprek met GPblog. "Er blijft zoveel geld in het land achter, het land is uiteindelijk de grote winnaar. Je telt alle kosten op en kijkt wat er dan overblijft; het gastland blijft de winnaar."

"Maar als regeringen de promotor niet willen helpen, zoals in Nederland, dan praten ze niet als zakenmannen in het belang van hun land. Het is een wereldwijd platform, dus volgens mij is het bijna een no-brainer dat je als overheid aan het werk moet, want dan win je."

Interessante business

"Er is een belangrijk weekend, waarin je meer geld kan vragen én dan investeer je. Dus wat gebeurt er als je investeert? Je betaalt de lokale loodgieter, doet dit, doet dat. Dat is een economische motor. Die berekeningen kan je maken. Als bedrijf doen wij dat. Maar ik ben altijd zo verbaasd dat mensen alleen al naar de eerste cijfers kijken en bang zijn. Nee, jongens, jullie stappen in een heel interessante business!"

Zandvoort blijft in 2026 nog op de kalender staan. Dat is voorlopig de laatste keer dat de Grand Prix wordt gehouden. Ook de Grand Prix van Emilia-Romagna en de Grand Prix van Barcelona zijn nog lang niet zeker. Imola staat volgend seizoen al niet meer op de kalender. Wurz vindt het dus dom dat de Grand Prix van Nederland verdwijnt.