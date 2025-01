Grote complimenten voor Verstappen: "Hij was sensationeel goed"

Max Verstappen veroverde in 2024 zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij moest hard vechten voor zijn titel, want de concurrentie was dichterbij gekomen. Alexander Wurz was onder de indruk van Verstappen, en hij stelt dat de Nederlander sensationeel goed was.

Verstappen begon goed aan het seizoen in 2024. Hij won de eerste paar races met speels gemak, maar al snel wisten Ferrari en McLaren het gat dicht te rijden. In de zomer leek het erop dat Verstappen het lastig zou krijgen, want zijn werkgever Red Bull was het op dat moment kwijt. Verstappen was gefrustreerd, maar hij behield zijn focus. Na de zomerstop ging het steeds iets beter, en veroverde hij in Las Vegas zijn vierde wereldtitel.

Het is dan ook de vraag of Verstappens vierde wereldtitel ooit in gevaar is geweest in 2024. Oud-coureur en GPDA-kopstuk Alexander Wurz beantwoordt die vraag in een interview met Formule 1 Magazine: "Ik was op een gegeven moment wel benieuwd of het voor Verstappen misschien toch nog anders zou gaan dan verwacht. Maar uiteindelijk bleek er weinig reden om nog te twijfelen over de vraag of Max kampioen zou worden. En voor alle duidelijkheid: de titel is honderd procent terecht. Hij was op sommige momenten sensationeel goed dit seizoen."