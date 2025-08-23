user icon
icon

Wolff openhartig over helse onderhandelingen met Hamilton

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff openhartig over helse onderhandelingen met Hamilton
  • Gepubliceerd op 23 aug 2025 12:41
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Toto Wolff zegt dat het moeilijk is om met Lewis Hamilton te onderhandelen. De Brit heeft meermaals met Toto Wolff onderhandeld, dus hij kan het weten. De Oostenrijker blijkt zelf ook niet de makkelijkste te zijn, ook al is hij het daar niet mee eens.

Nico Rosberg zei eerder al dat Wolff niet kan onderhandelen. De Oostenrijker was moeilijk te bereiken tijdens een onderhandeling. De teambaas zegt juist dat hij Lewis Hamilton een lastige onderhandelaar vindt. 

Meer over Lewis Hamilton Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

11 aug
 'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'

'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'

19 aug

Bondgenoot

"Het maakt alles ingewikkelder wanneer je onderhandelt met iemand die je bondgenoot is, iemand wiens doelen dicht bij die van jou liggen. Bijvoorbeeld, Lewis en ik, dat was altijd een probleem. We waren tweeënhalf jaar beste vrienden, we waren het honderd procent eens, we deelden ons privéleven en alles", zei Wolff tegen Formula.hu.

"Toen kwam de onderhandelingsperiode van twee maanden. We vonden het allebei verschrikkelijk. Waarom? Omdat je het op dat moment misschien niet eens bent. Uiteindelijk schakelden we iemand in die dit werk deed, en zo was de situatie binnen enkele dagen opgelost. Daarom zal het altijd ingewikkeld zijn met alle coureurs. Aan de ene kant wil je een goede relatie behouden. Aan de andere kant zijn onderhandelingen soms zwaar, en het is moeilijk als de andere partij een emotionele atleet is, niet iemand die dit elke dag doet."

Eerlijke onderhandelaar

"Nee, ik denk dat ik eerlijk ben, ik probeer altijd mezelf in de schoenen van de ander te zetten. Dus ik geef mijn ziel aan de andere kant en denk: als ik hen was, wat zou ik willen bereiken? Dan vraag ik mezelf af wat eerlijk is in deze situatie. Wat ik denk dat juist is om te doen? Ik neem dat in overweging en probeer de juiste balans te vinden, maar uiteraard zijn er momenten dat beide partijen het maximale willen halen en dat kan het ingewikkeld maken", zo eindigt de teambaas.

Snork

Posts: 21.658

Hij geet zijn ziel aan de andere kant?
Geen idee hoe dat werkt, maar het klinkt als Poltergeist deel IV, the movie.

  • 2
  • 23 aug 2025 - 13:33
F1 Nieuws Lewis Hamilton Toto Wolff Mercedes Ferrari

Reacties (8)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.251

    Het is zo'n goeie vent die Toto.

    • + 0
    • 23 aug 2025 - 12:43
    • schwantz34

      Posts: 40.693

      Toffe Toto is de enige Wolff op deze aarde met een hart van goud!

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 12:47
  • Snork

    Posts: 21.658

    Hij geet zijn ziel aan de andere kant?
    Geen idee hoe dat werkt, maar het klinkt als Poltergeist deel IV, the movie.

    • + 2
    • 23 aug 2025 - 13:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.134

    "Toto is 'n echte Oostenrijker.....daar kun je niet mee onderhandelen heeft het verleden bewezen....zeggen ja maar bedoelen nee of ze zeggen nee en bedoelen ja.
    M.A.W.....ze zijn niet te vertrouwen"....aldus 'n wachtende vriend!

    • + 0
    • 23 aug 2025 - 13:43
  • Larry Perkins

    Posts: 59.316

    Dat contract van George is allang geregeld, de bekendmaking kon nog niet omdat dan iedereen zou zeggen dat de contractverlenging alleen door kon gaan omdat Max niet naar Mercedes wou, wat natuurlijk wel zo is...

    • + 1
    • 23 aug 2025 - 16:42
    • Larry Perkins

      Posts: 59.316

      * ... kon nog niet bekend worden gemaakt omdat...

      (grrr, geen edit-knop)

      • + 0
      • 23 aug 2025 - 16:44

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar