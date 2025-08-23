Wolff openhartig over helse onderhandelingen met Hamilton

Toto Wolff zegt dat het moeilijk is om met Lewis Hamilton te onderhandelen. De Brit heeft meermaals met Toto Wolff onderhandeld, dus hij kan het weten. De Oostenrijker blijkt zelf ook niet de makkelijkste te zijn, ook al is hij het daar niet mee eens.

Nico Rosberg zei eerder al dat Wolff niet kan onderhandelen. De Oostenrijker was moeilijk te bereiken tijdens een onderhandeling. De teambaas zegt juist dat hij Lewis Hamilton een lastige onderhandelaar vindt.

Bondgenoot

"Het maakt alles ingewikkelder wanneer je onderhandelt met iemand die je bondgenoot is, iemand wiens doelen dicht bij die van jou liggen. Bijvoorbeeld, Lewis en ik, dat was altijd een probleem. We waren tweeënhalf jaar beste vrienden, we waren het honderd procent eens, we deelden ons privéleven en alles", zei Wolff tegen Formula.hu.

"Toen kwam de onderhandelingsperiode van twee maanden. We vonden het allebei verschrikkelijk. Waarom? Omdat je het op dat moment misschien niet eens bent. Uiteindelijk schakelden we iemand in die dit werk deed, en zo was de situatie binnen enkele dagen opgelost. Daarom zal het altijd ingewikkeld zijn met alle coureurs. Aan de ene kant wil je een goede relatie behouden. Aan de andere kant zijn onderhandelingen soms zwaar, en het is moeilijk als de andere partij een emotionele atleet is, niet iemand die dit elke dag doet."

Eerlijke onderhandelaar

"Nee, ik denk dat ik eerlijk ben, ik probeer altijd mezelf in de schoenen van de ander te zetten. Dus ik geef mijn ziel aan de andere kant en denk: als ik hen was, wat zou ik willen bereiken? Dan vraag ik mezelf af wat eerlijk is in deze situatie. Wat ik denk dat juist is om te doen? Ik neem dat in overweging en probeer de juiste balans te vinden, maar uiteraard zijn er momenten dat beide partijen het maximale willen halen en dat kan het ingewikkeld maken", zo eindigt de teambaas.