Wolff waarschuwt fans: "Schrijf Lewis Hamilton nooit af."

Lewis Hamilton is zevenvoudig wereldkampioen. Toch wist de Brit in de afgelopen jaren maar twee Grands Prix te winnen. Zijn oude werkgever Toto Wolff heeft een boodschap voor de kritische fans: 'Schrijf hem nooit af.'

Lewis Hamilton werkte in 2014 voor het eerst samen met Toto Wolff. De Oostenrijker heeft samen met Hamilton maar liefst zes titels behaald. Na 2021 heeft Hamilton niet meer gevochten om de titel.

Impact

Of de impact van het verloren kampioenschap te groot is voor Hamilton is onbekend, maar zijn prestaties zijn flink achteruitgegaan. De Brit heeft dit seizoen nog geen podium weten te halen en staat zesde in het wereldkampioenschap. Hamilton rijdt voor het eerst in een Ferrari en heeft dus wat aanpassingstijd nodig. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt er na veertien races nog steeds moeite mee te hebben.

Op de vraag of Hamilton Mercedes misschien niet had moeten verlaten, zegt Wolff: "Ik weet het niet. Ik heb altijd gezegd dat Lewis tijdens een goed weekend nog steeds een absoluut, absoluut dominante coureur is", zo zegt hij tegenover Channel 4.

'Schrijf hem nooit af'

"Hij is ook altijd sterk geweest in de tweede helft van het seizoen." De teambaas sluit af met een boodschap naar alle kritische fans die niet meer geloven in de zevenvoudig wereldkampioen: "Schrijf Lewis Hamilton nooit af." Lewis Hamilton en Toto Wolff hadden een gelukkige samenwerking.

De twee behaalden in de tweede race van de samenwerking tussen de twee al een overwinning en wisten gelijk wereldkampioen te worden. Daarna volgden nog vijf wereldkampioenschappen voor Hamilton. Sinds het pensioen van Nico Rosberg had Lewis Hamilton geen serieuze concurrent gevonden. Toen kwam Max Verstappen en de Nederlander won van Lewis Hamilton. Hamilton heeft sindsdien nooit meer zijn topvorm teruggevonden. Vorig seizoen wist hij nog wel twee keer te winnen. Dat zijn de enige twee overwinningen van Hamilton sinds zijn verloren wereldkampioenschap in 2021.