Wolff waarschuwt fans: "Schrijf Lewis Hamilton nooit af."

  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 17:22
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton is zevenvoudig wereldkampioen. Toch wist de Brit in de afgelopen jaren maar twee Grands Prix te winnen. Zijn oude werkgever Toto Wolff heeft een boodschap voor de kritische fans: 'Schrijf hem nooit af.'

Lewis Hamilton werkte in 2014 voor het eerst samen met Toto Wolff. De Oostenrijker heeft samen met Hamilton maar liefst zes titels behaald. Na 2021 heeft Hamilton niet meer gevochten om de titel. 

Impact

Of de impact van het verloren kampioenschap te groot is voor Hamilton is onbekend, maar zijn prestaties zijn flink achteruitgegaan. De Brit heeft dit seizoen nog geen podium weten te halen en staat zesde in het wereldkampioenschap. Hamilton rijdt voor het eerst in een Ferrari en heeft dus wat aanpassingstijd nodig. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt er na veertien races nog steeds moeite mee te hebben. 

Op de vraag of Hamilton Mercedes misschien niet had moeten verlaten, zegt Wolff: "Ik weet het niet. Ik heb altijd gezegd dat Lewis tijdens een goed weekend nog steeds een absoluut, absoluut dominante coureur is", zo zegt hij tegenover Channel 4.

'Schrijf hem nooit af'

"Hij is ook altijd sterk geweest in de tweede helft van het seizoen." De teambaas sluit af met een boodschap naar alle kritische fans die niet meer geloven in de zevenvoudig wereldkampioen: "Schrijf Lewis Hamilton nooit af." Lewis Hamilton en Toto Wolff hadden een gelukkige samenwerking.

De twee behaalden in de tweede race van de samenwerking tussen de twee al een overwinning en wisten gelijk wereldkampioen te worden. Daarna volgden nog vijf wereldkampioenschappen voor Hamilton. Sinds het pensioen van Nico Rosberg had Lewis Hamilton geen serieuze concurrent gevonden. Toen kwam Max Verstappen en de Nederlander won van Lewis Hamilton. Hamilton heeft sindsdien nooit meer zijn topvorm teruggevonden. Vorig seizoen wist hij nog wel twee keer te winnen. Dat zijn de enige twee overwinningen van Hamilton sinds zijn verloren wereldkampioenschap in 2021.

Larry Perkins

Posts: 59.303

[i] Wolff waarschuwt fans: "Schrijf Lewis Hamilton nooit af." [/i]

Wolff voegt toe: "Dat doe ik zelf wel, sterker nog, dat heb ik al gedaan..."

  • 6
  • 22 aug 2025 - 19:06
Reacties (8)

Login om te reageren
  • FerrariRules

    Posts: 3.116

    Hij is het nog zeker niet verleerd. Ok,niet meer de topper die hij ooit was. Maar dat hij in 2 jaar weinig heeft gewonnen ligt zeker niet alleen aan hem zelf.

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 17:37
    • da_bartman

      Posts: 6.027

      2 jaar ? Je weet dat we al in de 2e helft van 2025 zitten?

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 21:09
  • Buurman

    Posts: 1.966

    Ehm, jawel. Wat er dit seizoen gebeurt is in geen enkel opzicht een verrassing.

    • + 3
    • 22 aug 2025 - 18:02
  • Larry Perkins

    Posts: 59.303

    Wolff waarschuwt fans: "Schrijf Lewis Hamilton nooit af."

    Wolff voegt toe: "Dat doe ik zelf wel, sterker nog, dat heb ik al gedaan..."

    • + 5
    • 22 aug 2025 - 19:06
    • schwantz34

      Posts: 40.687

      Lewis schrijft zichzelf wel af. Sterker nog, dat heeftie in Hongarije al gedaan.

      • + 4
      • 22 aug 2025 - 19:27
    • Larry Perkins

      Posts: 59.303

      Ja, toen had hij de gluiperige streek van Toffe Toto ook pas door...

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 19:47
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.953

    Die 8e kan er nog komen, mits de auto zo dominant is als de MB van destijds en hij een pannenkoek als teammaat krijgt

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 20:22
    • schwantz34

      Posts: 40.687

      Dat gaat ham niet worden dan, want LeClerc blijft tot zijn 65e in die andere Ferrari rijden.

      • + 1
      • 22 aug 2025 - 20:36

