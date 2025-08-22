user icon
FIA helpt Red Bull: "We hebben een programma geïntroduceerd"
  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 16:45
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull rijdt vanaf volgend seizoen rond in een eigen motor. De Red Bull Ford-motor is alleen een nieuwe power unit. Nu de nieuwe reglementen van start gaan, heeft Red Bull het daar misschien lastig mee. Daarom heeft de FIA daar iets op bedacht. 

Nikolas Tombazis heeft laten weten hoe de FIA daar wat op heeft bedacht. Hij vertelt dit tegenover Auto Motor und Sport. De Griek is blij dat de FIA dit gaat inschakelen. 

Plan van de FIA

"We hebben een programma geïntroduceerd, wat we 'extra ontwikkelingsmogelijkheden voor prestatieverschillen' noemen. Dat stond vanaf het begin in de regels. De afgelopen maanden hebben we de manier waarop we dit willen beheren verder verfijnd."

"De afgelopen maanden hebben we de manier waarop we dit willen beheren verder verfijnd. In essentie zullen we elke zes races de gemiddelde prestaties van elke fabrikant meten. Voor degenen die onder een bepaald niveau presteren, zal er een upgrade-optie zijn. Dit kan op drie verschillende niveaus worden gedaan: door meer geld voor ontwikkeling beschikbaar te stellen, meer 'dyno'-uren en meer tijd voor homologatie van specificaties. Zo krijgen degenen die achterliggen de kans om hun achterstand in te halen", zo vertelde hij over de uitvoering van het plan. 

Nieuwe motoren

Voor de teams die achterliggen door de nieuwe motoren is dit een fijne oplossing. Buiten Red Bull komt ook Audi met eigen motoren. Het Duitse bedrijf neemt Kick Sauber over en dat gaat Audi F1 heten. Audi komt met zijn eigen krachtbron en kan dus ook gebruikmaken van de extra ontwikkelingsmogelijkheden, mochten zij een achterstand hebben.

Teams zoals Alpine, Aston Martin, Racing Bulls en Cadillac hebben ook een andere motor, dus ook bij deze teams is er de aanwezigheid dat zij gebruik gaan maken van het nieuwe plan. Alpine switcht naar Mercedes-motoren, Aston Martin naar Honda, Racing Bulls krijgt dezelfde motoren als Red Bull en Cadillac komt de Formule 1 binnen met Ferrari-motoren.

schwantz34

Posts: 40.687

Tjongejonge wat een armoedig verzonnen titel weer, die regels om door te mogen ontwikkelen om aan te kunnen haken bij de top zijn voor elke andere motorfabrikant exact hetzelfde!

  • 6
  • 22 aug 2025 - 18:26
Reacties (8)

  • NicoS

    Posts: 19.215

    Altijd weer die hulp voor Redbull…..;)

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 17:00
    • schwantz34

      Posts: 40.687

      Lang leve de RBR FIAssistance!

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 19:24
    • snailer

      Posts: 29.272

      Eindelijk eens een voordeel voor ze in plaats van tegenwerking. Die nieuwe ceo Mekiest zo een groot voordeel naar binnen.

      • + 1
      • 22 aug 2025 - 20:49
  • Need5Speed

    Posts: 3.158

    "Red Bull rijdt vanaf volgend seizoen rond in een eigen motor. "
    In een eigen motor nog wel. Hoop dat het een flinke motor is anders gaat dat nooit passen. Dan nog, wat een gedoe.

    • + 1
    • 22 aug 2025 - 17:12
  • gridiron

    Posts: 2.768

    Dus de truc is om met een "slechte" motor te starten en dan de concurrentie te kopieren.

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 17:47
  • schwantz34

    Posts: 40.687

    Tjongejonge wat een armoedig verzonnen titel weer, die regels om door te mogen ontwikkelen om aan te kunnen haken bij de top zijn voor elke andere motorfabrikant exact hetzelfde!

    • + 5
    • 22 aug 2025 - 18:26
    • Rocks

      Posts: 974

      Tis moeilijk om elke dag weer iets anders te verzinnen 😎

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 18:49
  • Larry Perkins

    Posts: 59.303

    B R E A K I N G :

    Mercedes of Ferrari mogen ook gebruikmaken van de extra ontwikkelingsmogelijkheden, mochten zij een achterstand hebben...

    Sssssttt! 🤫

    • + 2
    • 22 aug 2025 - 19:19

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

