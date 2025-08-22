FIA helpt Red Bull: "We hebben een programma geïntroduceerd"

Red Bull rijdt vanaf volgend seizoen rond in een eigen motor. De Red Bull Ford-motor is alleen een nieuwe power unit. Nu de nieuwe reglementen van start gaan, heeft Red Bull het daar misschien lastig mee. Daarom heeft de FIA daar iets op bedacht.

Nikolas Tombazis heeft laten weten hoe de FIA daar wat op heeft bedacht. Hij vertelt dit tegenover Auto Motor und Sport. De Griek is blij dat de FIA dit gaat inschakelen.

Plan van de FIA

"We hebben een programma geïntroduceerd, wat we 'extra ontwikkelingsmogelijkheden voor prestatieverschillen' noemen. Dat stond vanaf het begin in de regels. De afgelopen maanden hebben we de manier waarop we dit willen beheren verder verfijnd."

"De afgelopen maanden hebben we de manier waarop we dit willen beheren verder verfijnd. In essentie zullen we elke zes races de gemiddelde prestaties van elke fabrikant meten. Voor degenen die onder een bepaald niveau presteren, zal er een upgrade-optie zijn. Dit kan op drie verschillende niveaus worden gedaan: door meer geld voor ontwikkeling beschikbaar te stellen, meer 'dyno'-uren en meer tijd voor homologatie van specificaties. Zo krijgen degenen die achterliggen de kans om hun achterstand in te halen", zo vertelde hij over de uitvoering van het plan.

Nieuwe motoren

Voor de teams die achterliggen door de nieuwe motoren is dit een fijne oplossing. Buiten Red Bull komt ook Audi met eigen motoren. Het Duitse bedrijf neemt Kick Sauber over en dat gaat Audi F1 heten. Audi komt met zijn eigen krachtbron en kan dus ook gebruikmaken van de extra ontwikkelingsmogelijkheden, mochten zij een achterstand hebben.

Teams zoals Alpine, Aston Martin, Racing Bulls en Cadillac hebben ook een andere motor, dus ook bij deze teams is er de aanwezigheid dat zij gebruik gaan maken van het nieuwe plan. Alpine switcht naar Mercedes-motoren, Aston Martin naar Honda, Racing Bulls krijgt dezelfde motoren als Red Bull en Cadillac komt de Formule 1 binnen met Ferrari-motoren.