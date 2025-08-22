user icon
Max Verstappen geeft Red Bull vleugels: "Hij jaagt het hele team aan"
  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 15:24
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull Racing krijgt een enorme boost door Max Verstappen, zo stelt Laurent Mekies. Max Verstappen is niet alleen een leider op de baan, maar tegelijk ook een leider binnen het team. 

Dat is de eerste indruk die Red Bull-teambaas Laurent Mekies van Max Verstappen heeft gekregen. De Red Bull-teambaas heeft nu twee Grands Prix met de viervoudig wereldkampioen samengewerkt. 

Geen best seizoen

Red Bull is dit seizoen geen topteam. Het team staat vierde in het constructeursklassement en staat daarmee laatste van zijn concurrenten. Max Verstappen is de sterkhouder bij Red Bull, aangezien Yuki Tsunoda nog maar tien punten heeft gescoord dit seizoen. In tegenstelling tot de 187 punten van Max Verstappen is dat heel weinig. 

"De samenwerking tussen Red Bull en Max Verstappen geldt niet alleen voor beide partijen, maar ook voor alle teamleden die erachter zitten. Red Bull Racing is een groot bedrijf en het is zaak om iedereen in zijn volledigheid te benutten", vertelt Mekies in de Inside Track-podcast.

Capaciteit onbenut

"Wanneer je bij iedereen 2 of 5 procent van zijn capaciteit onbenut laat en je vermenigvuldigt dat met het aantal mensen dat we hebben, dan laten we heel veel liggen. Het gaat om de verhoudingen tussen iedereen binnen het team. Bij Max heb je het idee dat er zoveel van hem te leren valt om het team verder aan te jagen. Dat gaat verder dan alleen wat hij op de baan doet."

"Natuurlijk. Iedereen in de fabriek is op dit moment hard aan het werk aan de auto van 2025, maar ook aan de 2026-auto en de nieuwe krachtbron. Het hele bedrijf geeft vol gas, op zoek naar de juiste balans. Een tijdje geleden hadden we natuurlijk een shock, dus om die vernieuwde toewijding te zien, is voor iedereen een teken om nóg meer te geven." Max Verstappen staat momenteel derde en mist 97 punten ten opzichte van Oscar Piastri. De Australiër is de leider in het kampioenschap.

Pietje Bell

Posts: 30.539

  • 1
  • 22 aug 2025 - 16:30
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • markos

    Posts: 877

    Ik dacht dat het andersom was?

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 15:56
  • Pietje Bell

    Posts: 30.541

    Max zijn vliegtuig is vanmorgen vroeg opgestegen vanaf Cannes Airport en geland
    op Olbia Airport. Even later weer opgestegen en later geland in Nice.
    Het lijkt erop dat ook voor Max de vakantie op Sardinië afgelopen is.

    • + 1
    • 22 aug 2025 - 16:30
    • Pietje Bell

      Posts: 30.541

      Zijn vakantie zit er idd op. Zijn moeder postte zojuist dit:

      https://postimg.cc/V5R6gLZd

      • + 1
      • 22 aug 2025 - 19:18
    • Larry Perkins

      Posts: 59.303

      Die Tom Heuts wordt steeds meer een look-alike van prins Constantijn...

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 19:30
    • Pietje Bell

      Posts: 30.541

      Nu je het zegt, daar heeft hij wel wat van weg. Die bril helpt natuurlijk
      ook, maar hij heeft ook dezelfde vorm van hoofd. Constantijn is wel
      25 jaar ouder, haha.

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 20:02
    • Pietje Bell

      Posts: 30.541

      Jemig, dit mag in de krant! Stan heeft voor de allereerste keer zijn
      vriendin op zijn IG gezet! Eindelijk de ware gevonden? Mooie foto.
      Heel af en toe eentje met Max, voor de rest alleen over zijn raceteam.

      https://www.instagram(.)com/p/DNqpgjzC8CM/

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 20:08
  • Pietje Bell

    Posts: 30.541

    Dit is alweer van een aantal weken geleden, maar mooi om te zien dat hij begrijpt
    wat werkelijk belangrijk is in het leven. "Even geen zin om op te nemen als pa of ma belt".

    Vertaald uit het Spaans:

    Laten we deze mooie woorden van Max Verstappen nooit vergeten. 🫂🧡

    “Familie komt op de eerste plaats, mensen worden ouder en je moet van die
    momenten genieten.”

    Video: https://x(.)com/MaxArgento33/status/1958651766142062787

    • + 1
    • 22 aug 2025 - 16:37
  • Larry Perkins

    Posts: 59.303

    "Max Verstappen staat momenteel derde en mist 97 punten ten opzichte van Oscar Piastri. De Australiër is de leider in het kampioenschap."

    Het volgende ontbreekt dit keer:
    "Vergeleken met nummer twee Lando Norris scheelt Max Verstappen 88 punten, maar de Red Bull Racing-coureur staat 15 punten voor op Mercedes-coureur George Russell."

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 16:52
  • Larry Perkins

    Posts: 59.303

    De schrijvert heeft het helemaal gehad met steeds een andere foto zoeken van Max...

    (drie keer dezelfde foto)

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 20:22
    • schwantz34

      Posts: 40.687

      Bij de Jumbo kreeg je bij aankoop van een komkommer naar keuze deze foto er gratis bij deze week.

      • + 0
      • 22 aug 2025 - 20:41

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

