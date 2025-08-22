Red Bull Racing krijgt een enorme boost door Max Verstappen, zo stelt Laurent Mekies. Max Verstappen is niet alleen een leider op de baan, maar tegelijk ook een leider binnen het team.

Dat is de eerste indruk die Red Bull-teambaas Laurent Mekies van Max Verstappen heeft gekregen. De Red Bull-teambaas heeft nu twee Grands Prix met de viervoudig wereldkampioen samengewerkt.

Geen best seizoen

Red Bull is dit seizoen geen topteam. Het team staat vierde in het constructeursklassement en staat daarmee laatste van zijn concurrenten. Max Verstappen is de sterkhouder bij Red Bull, aangezien Yuki Tsunoda nog maar tien punten heeft gescoord dit seizoen. In tegenstelling tot de 187 punten van Max Verstappen is dat heel weinig.

"De samenwerking tussen Red Bull en Max Verstappen geldt niet alleen voor beide partijen, maar ook voor alle teamleden die erachter zitten. Red Bull Racing is een groot bedrijf en het is zaak om iedereen in zijn volledigheid te benutten", vertelt Mekies in de Inside Track-podcast.

Capaciteit onbenut

"Wanneer je bij iedereen 2 of 5 procent van zijn capaciteit onbenut laat en je vermenigvuldigt dat met het aantal mensen dat we hebben, dan laten we heel veel liggen. Het gaat om de verhoudingen tussen iedereen binnen het team. Bij Max heb je het idee dat er zoveel van hem te leren valt om het team verder aan te jagen. Dat gaat verder dan alleen wat hij op de baan doet."

"Natuurlijk. Iedereen in de fabriek is op dit moment hard aan het werk aan de auto van 2025, maar ook aan de 2026-auto en de nieuwe krachtbron. Het hele bedrijf geeft vol gas, op zoek naar de juiste balans. Een tijdje geleden hadden we natuurlijk een shock, dus om die vernieuwde toewijding te zien, is voor iedereen een teken om nóg meer te geven." Max Verstappen staat momenteel derde en mist 97 punten ten opzichte van Oscar Piastri. De Australiër is de leider in het kampioenschap.