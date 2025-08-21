user icon
Doornbos hard voor Tsunoda: "Slechtste tweede rijder ooit bij Red Bull"

Doornbos hard voor Tsunoda: "Slechtste tweede rijder ooit bij Red Bull"
  • Gepubliceerd op 21 aug 2025 08:11
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Yuki Tsunoda werd al na twee races gepromoveerd naar Red Bull Racing. Toch weet de Japanner niet te overtuigen. Met tien punten staat hij achttiende en is hij daarmee de vierde Red Bull-coureur die op de grid staat. Volgens Doornbos moet Red Bull niet door met Tsunoda. 

Volgens Robert Doornbos is Yuki Tsunoda geen topprioriteit voor Red Bull Racing. Het team kan beter verder gaan kijken voor volgend seizoen. De voormalig-coureur vindt dat Yuki Tsunoda zijn prestaties niet goed genoeg zijn dit seizoen. 

Tsunoda niet meer naast Verstappen

"De performance van Yuki in het tweede zitje is de slechtste performance ooit in de geschiedenis van het team - voor een tweede rijder", zegt Doornbos in gesprek met Motorsport.com. "Dat is een hele pijnlijke constatering. Ik vind Yuki een geweldige kerel en ik denk ook dat hij in zijn toch wel hele lange F1-loopbaan echt mooie dingen heeft laten zien. Maar bij Red Bull is het verre van mooi, wat hij met die auto doet. Dat is gewoon pijnlijk voor het hele team. Dat verdient dan geen zitje voor 2026. Ik denk dat hij dat zelf ook wel goed beseft."

"Het gekke is, naar 2026 toe heb je natuurlijk een compleet nieuwe auto. Dus dan kan je zeggen: 'We laten het rijderspaar wel en we focussen ons puur op die auto en die motor, dat deze goed werken'", stelt Doornbos. "Want daar gaan ze een groter verschil mee maken dan een rijder die misschien twee, drie tiende harder rijdt dan Yuki - als die er al is binnen het Red Bull-opleidingsteam."

Wie dan wel?

De vraag wie dan wel in de Red Bull moet zitten, bloeit al snel op. Doornbos antwoordt daarop met: "Isack Hadjar is een supertalent, een megakwalificatiebeest. Daar hebben ze echt een project voor de toekomst aan", oordeelt hij. "Maar zet hem alsjeblieft niet te snel naast Max. Want Max vreet al zijn teamgenoten op. Dus als Hadjar op deze manier nog een jaar bij Racing Bulls kan rijden, denk ik dat hij daar beter van wordt. Laat ik het zo zeggen: ik denk niet dat het topprioriteit is bij Red Bull Racing nu om een andere tweede rijder te vinden."

Rocks

Posts: 971

Doornbos heeft een heleboel bereikt in de f1 😎

  • 1
  • 21 aug 2025 - 08:40
Reacties (6)

  • Rocks

    Posts: 971

    Doornbos heeft een heleboel bereikt in de f1 😎

    • + 1
    • 21 aug 2025 - 08:40
  • powered by bye

    Posts: 482

    Zelf is ie de alle slechtste in de geschiedenis

    • + 1
    • 21 aug 2025 - 08:46
  • jd2000

    Posts: 7.248

    Eh, ik ken een rijder die heeft 3 races voor Red Bull gereden en was toen exit. Schijnbaar tekort voor Doornbos om te herinneren dat hij die waardeloze coureur was

    • + 1
    • 21 aug 2025 - 09:04
  • f1spy

    Posts: 53

    Weer Doornbos, die denkt dat hij met zijn zogenaamd superieure raceverleden de credits heeft om een coureur af te kraken. Dat Tsunoda volgend jaar niet meer voor Red Bull rijdt, denk ik ook — maar was hij zelf niet juist een van de slechtste tweede coureurs ooit?

    • + 1
    • 21 aug 2025 - 09:05
    • Rimmer

      Posts: 12.724

      Hohoho!
      Toevallig was Robert samen met Christiaan als het Minardi’s clownsduo “Double Dutch” wel het beste volledig Hollandse raceduo uit de geschiedenis van de F1. Dat kan niemand ze meer afpakken. Althans, voorlopig niet.
      Dus…

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 09:21
  • Pietje Bell

    Posts: 30.516

    "De performance van Yuki in het tweede zitje is de slechtste performance ooit
    in de geschiedenis van het team - voor een tweede rijder", zegt Doornbos.

    "Het leveren van commentaar voor welk medium dan ook is het slechtste ooit
    van iemand gehoord" zegt Pietje Bell.

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 09:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

