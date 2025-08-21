Doornbos hard voor Tsunoda: "Slechtste tweede rijder ooit bij Red Bull"

Yuki Tsunoda werd al na twee races gepromoveerd naar Red Bull Racing. Toch weet de Japanner niet te overtuigen. Met tien punten staat hij achttiende en is hij daarmee de vierde Red Bull-coureur die op de grid staat. Volgens Doornbos moet Red Bull niet door met Tsunoda.

Volgens Robert Doornbos is Yuki Tsunoda geen topprioriteit voor Red Bull Racing. Het team kan beter verder gaan kijken voor volgend seizoen. De voormalig-coureur vindt dat Yuki Tsunoda zijn prestaties niet goed genoeg zijn dit seizoen.

Tsunoda niet meer naast Verstappen

"De performance van Yuki in het tweede zitje is de slechtste performance ooit in de geschiedenis van het team - voor een tweede rijder", zegt Doornbos in gesprek met Motorsport.com. "Dat is een hele pijnlijke constatering. Ik vind Yuki een geweldige kerel en ik denk ook dat hij in zijn toch wel hele lange F1-loopbaan echt mooie dingen heeft laten zien. Maar bij Red Bull is het verre van mooi, wat hij met die auto doet. Dat is gewoon pijnlijk voor het hele team. Dat verdient dan geen zitje voor 2026. Ik denk dat hij dat zelf ook wel goed beseft."

"Het gekke is, naar 2026 toe heb je natuurlijk een compleet nieuwe auto. Dus dan kan je zeggen: 'We laten het rijderspaar wel en we focussen ons puur op die auto en die motor, dat deze goed werken'", stelt Doornbos. "Want daar gaan ze een groter verschil mee maken dan een rijder die misschien twee, drie tiende harder rijdt dan Yuki - als die er al is binnen het Red Bull-opleidingsteam."

Wie dan wel?

De vraag wie dan wel in de Red Bull moet zitten, bloeit al snel op. Doornbos antwoordt daarop met: "Isack Hadjar is een supertalent, een megakwalificatiebeest. Daar hebben ze echt een project voor de toekomst aan", oordeelt hij. "Maar zet hem alsjeblieft niet te snel naast Max. Want Max vreet al zijn teamgenoten op. Dus als Hadjar op deze manier nog een jaar bij Racing Bulls kan rijden, denk ik dat hij daar beter van wordt. Laat ik het zo zeggen: ik denk niet dat het topprioriteit is bij Red Bull Racing nu om een andere tweede rijder te vinden."