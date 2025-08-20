user icon
Voormalig Red Bull-topman: "McLaren kan in 2026 zelfs uit Q1 vallen"

  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 16:45
  • Door: Jesse Jansen

McLaren is dit seizoen het team om te verslaan. Het papaya-oranje team staat eerste in het constructeurskampioenschap en bekleedt zowel de eerste als tweede plek in het coureurskampioenschap. Oscar Piastri leidt het team, terwijl Lando Norris op negen punten achterstand staat. Voormalig Red Bull-topman Dan Fallows doet een aparte uitspraak. 

McLaren is het hele seizoen dominant. Het team heeft elf van de veertien races gewonnen. Oud-Red Bull-topman Dan Fellows vertrok drie jaar geleden naar Aston Martin en denkt dat McLaren niet dominant blijft. 

Ontwikkeling

Dan Fellows heeft voor Raceteq een column geschreven over de ontwikkeling van auto's: "De ontwikkeling voor 2025 vertraagt nu teams zich concentreren op de enorme taak om volledig nieuwe auto's te ontwikkelen voor 2026. Het wordt steeds moeilijker voor de teams om meer downforce uit de belangrijkste onderdelen van de auto te halen. En we hebben bijvoorbeeld al meer dan een jaar geen echte innovatie meer gezien op het gebied van de vloer van de auto's", zo schrijft Fallows.

"Toch zijn er veel andere manieren om performance toe te voegen. Het managen van de bandentemperatuur tijdens de race is van cruciaal belang om coureurs in staat te stellen om op hoge snelheid te racen, in plaats van rustig te rijden om de levensduur van de banden te verlengen. Een thermisch beheer voorkomt dat banden glijden, met name op de achteras bij het ingaan van bochten. Dat is een veelvoorkomend probleem bij auto's die op het randje van de grip zitten."

Dominante McLaren

Fallows laat McLaren niet met rust in zijn column: "Als we de komende twee jaar zouden doorgaan met de huidige regelgeving in de F1 en de ontwikkeling van McLaren zou stagneren ten opzichte van de rest van het deelnemersveld, dan zou het team tegen het einde van 2026 moeite hebben om uit Q1 te komen. Het tempo van de vooruitgang is buitengewoon, zoals blijkt uit het lot van teams die dat tempo niet hebben kunnen bijhouden."

F1 Nieuws McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • El Maximo

    Posts: 278

    Uit Q1 vallen? Waarin of waarop vallen ze dan?

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 16:55
    • schwantz34

      Posts: 40.671

      Ik denk dat ze met beide auto's in Q2 en Q3 vallen.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 17:46

