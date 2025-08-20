90 procent van Ferrari wilde Hamilton niet: "Hij voelt zich vernietigd"

Lewis Hamilton rijdt sinds 2025 voor Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft daar nog niet zijn beste prestaties laten zien. De Brit heeft de sprintrace van China gewonnen, maar heeft nog geen podium behaald in 2025. Negentig procent van Ferrari zou de Brit niet in hun team hebben gewild.

Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap, achter teamgenoot Charles Leclerc. Lewis Hamilton was de laatste paar Grands Prix niet tevreden met zijn prestaties en stelde zelfs dat Ferrari de coureur moest gaan vervangen.

Lang contract

Lewis Hamilton heeft een contract tot 2027. De coureur kan dus, mocht hij het willen, nog heel wat races voor Ferrari rijden. Oud-Ferrari-coureur Merzario vertelde dat niet heel veel Ferrari-werknemers blij waren met de komst van de Brit: "Volgens mij was Hamiltons komst naar Maranello een commerciële keuze", vertelde de Italiaan aan Gazzetta dello Sport. "Voor zover ik weet, was 90 procent van de medewerkers bij Ferrari het niet eens met deze beslissing."

"En als een coureur zich dan niet gewaardeerd voelt of niet een integraal onderdeel is van de groep om een doel te bereiken, verliest hij zijn motivatie. Waarom zou je je druk maken om drie tienden te winnen terwijl je nog steeds op de derde rij staat?"

'Het is nog niet klaar'

Merzario stelt dat het nog niet klaar is voor Lewis Hamilton: "Het is nog niet voorbij," vervolgde Merzario. "Hij wacht gewoon op de juiste kans. Hij neemt alleen risico's als het nodig is, niet voor een achtste plaats. Ook omdat hij, als hij ooit zou willen vertrekken, een ander team zou vinden. Hamilton heeft al laten zien wat hij waard is. Dit is niet de situatie van Charles Leclerc. Charles moet nog steeds bewijzen dat hij een kampioen is."

"Die uitspraak was een beetje ironisch voor mij", zei hij over de uitspraak dat Ferrari haar coureur moet vervangen. "Maar deze positie is natuurlijk niet acceptabel voor een zevenvoudig wereldkampioen. Het lijkt erop dat Lewis zich voelt als iemand die door Ferrari is vernietigd."