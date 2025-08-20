user icon
icon

90 procent van Ferrari wilde Hamilton niet: "Hij voelt zich vernietigd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
90 procent van Ferrari wilde Hamilton niet: "Hij voelt zich vernietigd"
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 14:47
  • comments 16
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton rijdt sinds 2025 voor Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft daar nog niet zijn beste prestaties laten zien. De Brit heeft de sprintrace van China gewonnen, maar heeft nog geen podium behaald in 2025. Negentig procent van Ferrari zou de Brit niet in hun team hebben gewild. 

Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap, achter teamgenoot Charles Leclerc. Lewis Hamilton was de laatste paar Grands Prix niet tevreden met zijn prestaties en stelde zelfs dat Ferrari de coureur moest gaan vervangen. 

Meer over Ferrari Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

11 aug
 'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'

'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'

19 aug

Lang contract

Lewis Hamilton heeft een contract tot 2027. De coureur kan dus, mocht hij het willen, nog heel wat races voor Ferrari rijden. Oud-Ferrari-coureur Merzario vertelde dat niet heel veel Ferrari-werknemers blij waren met de komst van de Brit: "Volgens mij was Hamiltons komst naar Maranello een commerciële keuze", vertelde de Italiaan aan Gazzetta dello Sport. "Voor zover ik weet, was 90 procent van de medewerkers bij Ferrari het niet eens met deze beslissing."

"En als een coureur zich dan niet gewaardeerd voelt of niet een integraal onderdeel is van de groep om een doel te bereiken, verliest hij zijn motivatie. Waarom zou je je druk maken om drie tienden te winnen terwijl je nog steeds op de derde rij staat?"

'Het is nog niet klaar'

Merzario stelt dat het nog niet klaar is voor Lewis Hamilton: "Het is nog niet voorbij," vervolgde Merzario. "Hij wacht gewoon op de juiste kans. Hij neemt alleen risico's als het nodig is, niet voor een achtste plaats. Ook omdat hij, als hij ooit zou willen vertrekken, een ander team zou vinden. Hamilton heeft al laten zien wat hij waard is. Dit is niet de situatie van Charles Leclerc. Charles moet nog steeds bewijzen dat hij een kampioen is."

"Die uitspraak was een beetje ironisch voor mij", zei hij over de uitspraak dat Ferrari haar coureur moet vervangen. "Maar deze positie is natuurlijk niet acceptabel voor een zevenvoudig wereldkampioen. Het lijkt erop dat Lewis zich voelt als iemand die door Ferrari is vernietigd."

f1spy

Posts: 52

Italianen zijn een trots volk. Het gewone werkvolk dat bij de Ferrari-fabriek werkt, ziet een type coureur als Lewis liever gaan dan komen. De reden is simpel: Lewis heeft in het verleden te vaak laten zien dat hij hypocriet is – bijvoorbeeld door bij elke race te roepen dat het publiek van dat... [Lees verder]

  • 7
  • 20 aug 2025 - 15:40
F1 Nieuws Lewis Hamilton Arturo Merzario Ferrari

Reacties (16)

Login om te reageren
  • MWHT

    Posts: 5.524

    kan het me niet voorstellen van die 90%. Los van de marketing en merchandise afdeling die zullen er echt wel blij mee geweest zijn.

    Jje haalt een zeer ervaren veelvuldig wereldkampioen binnen met een enorme internationale uitstraling. t gaat niet zoals verwacht (door sommigen) maar dat zal toch echt niet alleen aan Hamilton liggen?

    • + 2
    • 20 aug 2025 - 15:05
    • Snork

      Posts: 21.648

      Nee, zeker niet. Ook in dit geval is het de schuld van Russell.

      • + 3
      • 20 aug 2025 - 16:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.118

      Eensch met beiden.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 17:47
    • Larry Perkins

      Posts: 59.237

      Vergeet ook Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon niet @MWHT en @Snork...

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 19:10
  • Paulie

    Posts: 4.372

    Tuurlijk is een meervoudig kampioen commercieel interessant voor een team als Ferrari. Dat was jaren terug met Vettel precies zo. Hoewel hij net na vele sucessen keihard was verslagen door Ricciardo was hij nog steeds interessant. Toegegeven, vergeleken bij Lewis had Seb nog een redelijk vliegende start met podiums en een paar overwinningen in de eerste seizoenshelft, wat Lewis tot op heden heeft laten zien is verre van indrukwekkend

    • + 2
    • 20 aug 2025 - 15:05
  • MustFeed

    Posts: 10.070

    90 procent, dat is behoorlijk specifiek. Hebben ze een poll onder de werknemers gehouden of zo?
    Gewoon een raar verhaal dit. Het komt op mij over als sensatiebelust. Teams wisselen regelmatig van coureurs dus dat zijn ze echt wel gewend bij Ferrari. Dat er een overheersend anti-Hamilton sentiment heerst geloof ik niks van.

    Er zullen vast wat werknemers zijn die liever met Sainz door waren gegaan en zo zullen er ook een aantal zijn die maar al te graag een wereldkampioen in hun team hebben.

    • + 4
    • 20 aug 2025 - 15:10
    • snailer

      Posts: 29.243

      Heb alleen de header gelezen, maar ik dacht ook direct: stemmingmakerij. Het zoveelste voorbeeld hoe de socials op inet verrot zijn.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 18:18
    • Jos van het Grind

      Posts: 46

      En de overige 10% was "weet niet/geen mening". Daar zit Elkan vast bij.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 19:12
  • HarryLam

    Posts: 4.817

    Natuurlijk wide men Hamilton niet......ze hadden al Sainz en daar mankeerde niets aan.
    Maar door de strot geduwd door de mooiloper Elkan.

    • + 5
    • 20 aug 2025 - 15:15
    • schwantz34

      Posts: 40.672

      Met Sainz hadden ze rust en prestaties, met Ham heeft Ferrari alleen maar onrust en wanprestaties in huis gehaald.

      • + 5
      • 20 aug 2025 - 17:05
    • John6

      Posts: 10.971

      Hoe blind moet je zijn, de laatste 3 jaar bakte Lewis er niets van bij Mercedes, en denken ze nu dat hij Charles op een seconde gaat zetten ofzo.

      Zeg er dan bij we hebben hem alleen gehaald om de verkoop van auto's tot petjes te stimuleren, maar niet dat hij iedereen zoek zou gaan rijden.

      Charles en Carlos, of te wel het duo C & C deed het prima, dus waarom veranderen als iets goed gaat, en ook nog eens voor 90^% de auto gaan veranderen, ze zijn daar geweldig bezig.

      • + 3
      • 20 aug 2025 - 18:30
    • Larry Perkins

      Posts: 59.237

      Toffe Toto wist allang dat Lewis het niet meer had @John, zeker niet met de grondeffect auto's, en ongetwijfeld heeft hij met Suus een vreugdedans gedaan omdat hij nu op een chique manier van de Britse veteraan af kon komen...

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 19:20
  • f1spy

    Posts: 52

    Italianen zijn een trots volk. Het gewone werkvolk dat bij de Ferrari-fabriek werkt, ziet een type coureur als Lewis liever gaan dan komen. De reden is simpel: Lewis heeft in het verleden te vaak laten zien dat hij hypocriet is – bijvoorbeeld door bij elke race te roepen dat het publiek van dat moment het beste ooit is, en door nooit echt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn fouten.
    Het is dan ook meer dan logisch dat ze liever Leclerc zien winnen. Lewis moet zich voor de Italianen nog bewijzen; hij moet laten zien dat hij het rood waard is.
    Door juist nu de ondergewaardeerde coureur uit te hangen en zielige opmerkingen te maken, zoals “misschien moeten ze maar een andere coureur kiezen”, maakt hij zijn positie alleen maar zwakker dan die al is.

    • + 7
    • 20 aug 2025 - 15:40
  • WC MAX

    Posts: 7.015

    Snap dit niet. Deze man wordt een Ferrari-hart toegedicht. Dan helpt deze “openbaring “ toch helemaal niet.
    Lewis zit al niet lekker in z’n vel en met dit bericht dat 90% tegen zijn komst was, gaat hij zich niet beter voelen en dus presteren.
    Mocht het al waar zijn, dan houdt je dit uit respect voor een meervoudig Wereldkampioen gewoon voor je.
    Fatsoen is in alle geledingen van de F1 ver te zoeken.

    • + 1
    • 20 aug 2025 - 16:35
  • powered by bye

    Posts: 481

    Die 90% zit ook in het bejaardehuis zeker wat een zwak verhaal

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 17:25
  • Jos van het Grind

    Posts: 46

    Er was helemaal niet wat vernietigd kon worden.

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 19:18

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar