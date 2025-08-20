Op deze manier motiveert Ferrari Lewis Hamilton

Lewis Hamilton is de laatste paar races niet bepaald in vorm. De Brit heeft zelfs gesteld dat Ferrari voor een andere coureur moet gaan zoeken. Fred Vasseur heeft laten weten hoe hij en het team de Brit gemotiveerd willen houden.

Momenteel staat Hamilton zesde in het wereldkampioenschap. Dat is een plek achter zijn teamgenoot Charles Leclerc en in totaal schelen de twee Ferrari-coureurs 42 punten.

Omstandigheden

"Vaak zijn het de omstandigheden. Lewis zat de laatste tijd vaker aan de ongelukkige kant", zo legt teambaas Vasseur uit aan Auto Motor und Sport. In zowel België als Hongarije behaalde de Brit Q3 niet. Dat was voor hem genoeg om te zeggen dat Ferrari een nieuwe coureur moest zoeken. Toch is teambaas Fred Vasseur het daar niet mee eens.

"Terugkijkend moet ik toegeven dat wij – en daarmee bedoel ik Lewis en ik – de overgang naar een nieuwe omgeving hebben onderschat. Hij zat achttien jaar bij hetzelfde team, als je McLaren en Mercedes als één thuisbasis ziet. Het waren beide Engelse teams en de motordynamiek bleef hetzelfde", zo stelt de teambaas, die eerder beide teams al als gelijk zag. "De overstap naar Ferrari is veel groter dan die tussen McLaren en Mercedes. Toen Lewis bij Ferrari arriveerde, dachten we – nogal naïef – dat hij alles meteen onder controle zou hebben. Maar hij is niet zoals Carlos Sainz, die om de paar jaar van team wisselt en dat proces goed kent. Lewis had vier à vijf races nodig om grip te krijgen op de situatie. Sinds de GP van Canada zit hij eigenlijk op het juiste spoor."

Tips voor de Brit

Vasseur komt met wat verbeterpunten en tips voor de zevenvoudig wereldkampioen: "Rust bewaren. Bouwen op het feit dat de eerste stap al gezet is. Zich niet laten ontmoedigen door dingen zoals in Boedapest. Lewis is erg zelfkritisch. Zijn emoties schieten altijd alle kanten op. Soms is hij heel streng voor de auto, soms voor zichzelf. Hij wil het maximale uit zichzelf én het team halen."

"Dan moet je hem kalmeren en uitleggen dat hij in Q2 maar een tiende langzamer was dan de rijder die uiteindelijk poleposition pakte. Dat is geen ramp. Maar het signaal dat hij geeft, maakt het dan groter dan het is. Meestal is hij alleen tegenover de pers zo extreem. Als hij dan in de briefingruimte komt, is hij vaak alweer gekalmeerd."

Oude bekende

Lewis Hamilton doet Fred Vasseur denken aan een oude bekende: "Dat is gewoon hoe hij is. Voor mij is dat geen drama. Hij vraagt veel – van anderen, maar ook van zichzelf. Daar kan ik mee leven. Nico Hülkenberg was precies zo toen hij in de Formule 3 voor mij reed. Hij eiste veel van het team, maar stond ook elke ochtend om 6.30 uur klaar op het circuit."