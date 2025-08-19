George Russell rijdt een uitstekend seizoen voor Mercedes. Toch is de toekomst van de Brit niet zeker. George Russell houdt de gemoederen flink bezig en ook Juan Pablo Montoya is er druk mee bezig.

De oud-coureur stelt dat Russell beter naar een team als Aston Martin zou kunnen gaan. De Colombiaan vindt dat Russell de deur achter zich dicht moet trekken en ergens anders zijn carrière moet voortzetten.

Contract van één jaar

Het probleem van George Russell is duidelijk: "Ik denk dat het probleem is dat George maar een contract van één jaar gaat krijgen", vertelde Montoya aan CoinPoker. "En ik denk dat Antonelli ook een deal van een jaar krijgt. Als ik George was en er kwam een goede kans ergens anders, dan zou ik gaan."

"Als Aston Martin vandaag naar George kwam en hem een stoeltje aanbood voor volgend jaar, dan zou ik dat aannemen. Hij moet dat aannemen. En dan moet Mercedes maar beseffen wat het heeft verloren en bedenken wat het daarna gaat doen", zo vervolgt de oud-coureur.

Wachten op duidelijkheid

George Russell moet nog altijd wachten op duidelijkheid. In Hongarije vertelde George Russell: "Ik bedoel, het is iets waar we goed over moeten nadenken", zei hij in Hongarije. "Wat is in het belang van beide partijen? Wat wil ik hiervan? Net zo goed als wat Mercedes wil? Er is natuurlijk een vrij unieke situatie ontstaan in de afgelopen zes maanden."

"Voor mij draait alles om winnen. Dat is het enige wat telt. Meer dan geld, meer dan het aantal sponsordagen dat ik verlies, meer dan wat dan ook. Ik wil winnen, dat is voor mij het belangrijkste met het oog op mijn toekomst." George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 172 punten. Russell kijkt tegen een achterstand aan van vijftien punten ten opzichte van nummer drie Max Verstappen.