Russell krijgt tip voor toekomst: "Je moet gaan"
  • Gepubliceerd op 19 aug 2025 17:22
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

George Russell rijdt een uitstekend seizoen voor Mercedes. Toch is de toekomst van de Brit niet zeker. George Russell houdt de gemoederen flink bezig en ook Juan Pablo Montoya is er druk mee bezig. 

De oud-coureur stelt dat Russell beter naar een team als Aston Martin zou kunnen gaan. De Colombiaan vindt dat Russell de deur achter zich dicht moet trekken en ergens anders zijn carrière moet voortzetten. 

Contract van één jaar

Het probleem van George Russell is duidelijk: "Ik denk dat het probleem is dat George maar een contract van één jaar gaat krijgen", vertelde Montoya aan CoinPoker. "En ik denk dat Antonelli ook een deal van een jaar krijgt. Als ik George was en er kwam een goede kans ergens anders, dan zou ik gaan."

"Als Aston Martin vandaag naar George kwam en hem een stoeltje aanbood voor volgend jaar, dan zou ik dat aannemen. Hij moet dat aannemen. En dan moet Mercedes maar beseffen wat het heeft verloren en bedenken wat het daarna gaat doen", zo vervolgt de oud-coureur.

Wachten op duidelijkheid

George Russell moet nog altijd wachten op duidelijkheid. In Hongarije vertelde George Russell: "Ik bedoel, het is iets waar we goed over moeten nadenken", zei hij in Hongarije. "Wat is in het belang van beide partijen? Wat wil ik hiervan? Net zo goed als wat Mercedes wil? Er is natuurlijk een vrij unieke situatie ontstaan in de afgelopen zes maanden."

"Voor mij draait alles om winnen. Dat is het enige wat telt. Meer dan geld, meer dan het aantal sponsordagen dat ik verlies, meer dan wat dan ook. Ik wil winnen, dat is voor mij het belangrijkste met het oog op mijn toekomst." George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 172 punten. Russell kijkt tegen een achterstand aan van vijftien punten ten opzichte van nummer drie Max Verstappen.

F1 Nieuws George Russell Juan Pablo Montoya Mercedes

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.107

    Juan Pablo heeft gelijk.
    Vriend moet, als het kan, als de wiedeweerga naar Aston Martin verhuizen en gaan rijden met die Honda achter zijn lange ballen en Mercedes laten stikken en Toto 'n knal onder z'n Oostenrijkse kin geven.....BAM!!

    • + 0
    • 19 aug 2025 - 19:09

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

