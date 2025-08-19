Russell bezocht psycholoog voor gevecht tegen Hamilton

George Russell stapte in 2022 over van Williams naar Mercedes. De Brit werd daar de teamgenoot van Lewis Hamilton. Dat bracht de nodige druk met zich mee en George Russell is daarvoor naar de psycholoog gegaan. Dat hielp volgens hem enorm.

In Russells eerste seizoen als Mercedes-coureur eindigde hij als vierde. Teamgenoot Lewis Hamilton eindigde als zesde, dus George Russell had zijn teamgenoot in zekere zin verslagen.

'Grote stap'

"Het voelde niet als één stap, maar drie stappen omhoog," vertelt hij bij Untapped. "De maanden voordat ik begon bij Mercedes, dacht ik bij mezelf: 'Ik geloof in mezelf, ik denk dat ik iedereen kan verslaan', maar de waarheid is dat je dat niet kan weten wanneer je tegen de beste coureur aller tijden moet rijden. Ik kwam bij het team terwijl hij daar al tien jaar zat. Alles is rondom hem gebouwd. Ik voelde me snel, jong en gezond. Ik was klaar voor de strijd, maar ook dan weet je het nog niet."

"Ik vroeg mezelf echt af hoe ik hier psychologisch mee om zou moeten gaan, totdat ik een goed gesprek met mijn psycholoog had. Die vertelde mij hoe ik zou moeten omgaan met de druk van het zijn van zijn teamgenoot." Maar hoe ging Russell ermee om? "Mijn psycholoog concludeerde dat op het moment dat ik de garage binnenloop, mijn helm opzet en mijn vizier naar beneden doe, het niet meer uit zou moeten maken wie mijn teamgenoot is. Of het nou een rookie is of de beste aller tijden, want alleen ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen lot. Met die instelling stapte ik de strijd in."

'Ik eindigde boven hem'

"Ik eindigde het seizoen ervoor iets van 95 procent van de tijd voor mijn teamgenoot, maar tegen Lewis was het doel om voor hem te eindigen in de stand, om hem iets vaker dan de helft van de keren te verslaan."

"Dat betekent ook dat je bijna de helft van de tijd door hem verslagen wordt, maar dat moet je leren accepteren met zo'n teamgenoot. Je kan niet tegen zo iemand rijden en de vloer met hem aanvegen, dus dat was het grootste psychologische verschil dat ik kende met de jaren daarvoor."