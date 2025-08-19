user icon
Russell bezocht psycholoog voor gevecht tegen Hamilton

Russell bezocht psycholoog voor gevecht tegen Hamilton
  • Gepubliceerd op 19 aug 2025 13:22
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

George Russell stapte in 2022 over van Williams naar Mercedes. De Brit werd daar de teamgenoot van Lewis Hamilton. Dat bracht de nodige druk met zich mee en George Russell is daarvoor naar de psycholoog gegaan. Dat hielp volgens hem enorm.

In Russells eerste seizoen als Mercedes-coureur eindigde hij als vierde. Teamgenoot Lewis Hamilton eindigde als zesde, dus George Russell had zijn teamgenoot in zekere zin verslagen. 

'Grote stap'

"Het voelde niet als één stap, maar drie stappen omhoog," vertelt hij bij Untapped. "De maanden voordat ik begon bij Mercedes, dacht ik bij mezelf: 'Ik geloof in mezelf, ik denk dat ik iedereen kan verslaan', maar de waarheid is dat je dat niet kan weten wanneer je tegen de beste coureur aller tijden moet rijden. Ik kwam bij het team terwijl hij daar al tien jaar zat. Alles is rondom hem gebouwd. Ik voelde me snel, jong en gezond. Ik was klaar voor de strijd, maar ook dan weet je het nog niet."

"Ik vroeg mezelf echt af hoe ik hier psychologisch mee om zou moeten gaan, totdat ik een goed gesprek met mijn psycholoog had. Die vertelde mij hoe ik zou moeten omgaan met de druk van het zijn van zijn teamgenoot." Maar hoe ging Russell ermee om? "Mijn psycholoog concludeerde dat op het moment dat ik de garage binnenloop, mijn helm opzet en mijn vizier naar beneden doe, het niet meer uit zou moeten maken wie mijn teamgenoot is. Of het nou een rookie is of de beste aller tijden, want alleen ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen lot. Met die instelling stapte ik de strijd in."

'Ik eindigde boven hem'

"Ik eindigde het seizoen ervoor iets van 95 procent van de tijd voor mijn teamgenoot, maar tegen Lewis was het doel om voor hem te eindigen in de stand, om hem iets vaker dan de helft van de keren te verslaan."

"Dat betekent ook dat je bijna de helft van de tijd door hem verslagen wordt, maar dat moet je leren accepteren met zo'n teamgenoot. Je kan niet tegen zo iemand rijden en de vloer met hem aanvegen, dus dat was het grootste psychologische verschil dat ik kende met de jaren daarvoor."

Ik heb het idee dat Russell iemand is die alleen maar naar de psycholoog gaat zodat die kan vertellen hoe geweldig Russell is.

Zie ook hoe Russell dit ter sprake brent:
"Ik versloeg mijn teamgenoot (Latifi) vrijwel altijd. Hamilton minder vaak, maar wel meer dan de helft hoor, zeker meer dan d... [Lees verder]

  • 8
  • 19 aug 2025 - 14:38
Reacties (6)

  • jd2000

    Posts: 7.245

    Gemiste kans, hij had meteen kunnen vragen hoe hij zijn zelfoverschatting een beetje in de hand kan houden.

    • + 4
    • 19 aug 2025 - 13:51
    • MustFeed

      Posts: 10.069

      Ik heb het idee dat Russell iemand is die alleen maar naar de psycholoog gaat zodat die kan vertellen hoe geweldig Russell is.

      Zie ook hoe Russell dit ter sprake brent:
      "Ik versloeg mijn teamgenoot (Latifi) vrijwel altijd. Hamilton minder vaak, maar wel meer dan de helft hoor, zeker meer dan de helft. Maar Hamilton is ook wel de allerbeste coureur aller tijden en ik versloeg hem. Mentaal was dat natuurlijk heel lastig, maar mijn psycholoog zei dat ik het kon en ik deed het. Oh ja en ik ben ook sneller dan Antonelli".

      Het is gewoon zielig hoe hij zichzelf profileert. Alles is zo enorm gericht op zichzelf en hoe geweldig hij is. Zelfs wanneer het over een onderwerp gaat waar je denkt dat iemand zichzelf kwetsbaar opstelt gaat Russell compleet over de top met narcistische opmerkingen. Ik vraag me wel eens af hoe het moet zijn voor een interviewer om met een dergelijk persoon te praten. Het lijkt me echt heel lastig om als interviewer zo'n persoon niet compleet te trollen.

      • + 8
      • 19 aug 2025 - 14:38
  • F1jos

    Posts: 4.629

    De psycholoog is bij Mercedes een kind aan huis.

    • + 2
    • 19 aug 2025 - 14:05
    • F1jos

      Posts: 4.629

      Als je van je verslaving niet vanaf kan komen, kun je nog altijd naar de psychiater gaan.

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 18:39
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.106

    Spiegelogie, wie is er niet groot mee geworden.

    Vriend reed in zijn rookie jaar in de F3 alles en iedereen aan gort.
    Vriend reed in zijn rookie jaar in de F2 alles en iedereen aan gort.

    In de F1 vooralsnog niet, maar hij is wel bij de psycholoog geweest.

    Ik ben ook weleens bij de psycholoog geweest om van mijn s*ksverslaving af te komen......en dat heeft tot dusver prima geholpen......NOT!!

    • + 0
    • 19 aug 2025 - 14:43
  • van lotje,g

    Posts: 1.054

    Goh

    • + 0
    • 19 aug 2025 - 15:10

