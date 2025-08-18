user icon
Vasseur haalt uit naar internet: "Er klopt helemaal niets van"
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 17:22
  • comments 14
  • Door: Jesse Jansen

Fred Vasseur verlengde onlangs zijn contract bij Ferrari, maar werd veel in verband gebracht met een vertrek. De teambaas van Ferrari is hier niet van gediend. De Fransman is klaar met alle geruchten. 

Fred Vasseur en zijn coureurs zijn vaker in verband gebracht met andere teams. Charles Leclerc werd in verband gebracht met Mercedes, Vasseur en Hamilton werden beide in verband gebracht met een ontslag bij de Scuderia. 

Niet op het goede spoor

Ferrari loopt nog niet van zijn leien dakje. Het team heeft nog geen overwinning geboekt in zijn 2025-campagne. Dit leidde tot het ontstaan van verschillende geruchten. Vasseur en Hamilton die ermee gingen stoppen, Leclercs toekomst en fouten in de huidige auto. 

"De geruchten hebben voor onrust gezorgd", vertelt Vasseur tegenover Auto, Motor und Sport. "Die zijn niet door mij verspreid, maar door de media. Ferrari en ik hebben niets gezegd. Maar tegenwoordig kun je dit soort storende invloeden niet meer vermijden. Ik wil niet alle journalisten over één kam scheren, maar met het internet is de berichtgeving veel agressiever geworden. Er is een dwang om clicks te genereren."

'Ik was boos'

"Toen deze geruchten voor het eerst opdoken in Canada, was ik echt boos. Omdat ze te ver gingen. Mijn technisch directeur Loïc Serra werd ervan beschuldigd dat hij zijn werk niet goed deed. Maar de auto voor 2025 was praktisch klaar toen Loïc bij ons kwam werken."

"Het verhaal met Charles was vergelijkbaar. Sommigen schreven regelmatig dat Charles naar Mercedes zou gaan. Het kon niemand iets schelen dat hij steeds weer bevestigde dat hij een langetermijncontract bij Ferrari had. Dat heeft invloed op het team. In Italië reageert men nu eenmaal emotioneler. Zonder deze ruis zouden mijn gesprekken met Ferrari veel sneller zijn verlopen."

Andere teams

"Het gaat niet om mij. Zulke dingen kunnen er echter toe leiden dat mensen in het team hun focus verliezen. Kijk maar naar Red Bull, wat daar de afgelopen weken is gebeurd. Er waren alleen maar geruchten over Max Verstappen. En dat is een sterk punt van McLaren. Ze zijn erin geslaagd om zich buiten al die verhalen en onrust te houden."

Hierdoor denkt Vasseur ook anders over officiële aankondigingen: "Daarom heb ik de komst van Lewis Hamilton vorig jaar nog voor de start van het seizoen bekendgemaakt. Als ik dat tussen Imola en Monaco had gedaan, zouden velen in paniek zijn geraakt. Zo was Carlos Sainz vanaf het begin op de hoogte en kon hij de situatie verwerken voordat alles begon. Zijn focus lag op zijn werk. "Je", vervolgde hij, "je kunt geen auto uitkiezen en hem een heel seizoen lang gebruiken."

snailer

Posts: 29.209

Onze prive paparazzi zegt dat alles waar dat op internet staat.

  • 7
  • 18 aug 2025 - 19:31
Reacties (14)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.098

    "Vasseur haalt uit naar internet: "Er klopt helemaal niets van"

    Zonder de boel gelezen te hebben raad ik Frederic "Natte Nel junior" aan.
    Ze doet namelijk wat ze belooft.

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 17:43
  • f1 benelux

    Posts: 4.203

    "Er is een dwang om clicks te genereren."

    Inderdaad, want achter ALLES zit een verdienmodel.
    Adverteerders kijken natuurlijk naar het aantal bezoekers op 't platform.
    En nu gaat 't erom om de snelste te zijn met 'nieuws', of het op waarheid gebaseerd is maakt niet meer uit!




    Zo ..

    • + 1
    • 18 aug 2025 - 17:48
  • powered by bye

    Posts: 480

    Ik denk dat fred zich toch zorgen maakt nu Horner vrij rond loopt

    • + 1
    • 18 aug 2025 - 18:21
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.030

      Ik zou als ik Ferrari was niet eens mensen voor die bus blijven tyfen wanneer succes uitblijft. Horner mag dan nu wellicht helemaal uit de gratie zijn , maar feit is, dat er op Wolff na, er geen meer succesvollere teambaas is dan Horner.
      Ik heb niet veel (eigenlijk niks) met Red Bull maar dit deden ze dan onder andere *wel* goed.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 23:47
  • snailer

    Posts: 29.209

    Onze prive paparazzi zegt dat alles waar dat op internet staat.

    • + 7
    • 18 aug 2025 - 19:31
    • Pietje Bell

      Posts: 30.486

      Je zuigt dit compleet uit jouw duim @Snailer!! Een grove leugen nadat je me gisteren ook al valselijk van Kelly haten hebt beschuldigd.
      Ik zou maar eens van de Tripels afblijven, want daar worden de hersencellen razendsnel door afgebroken en niet weer aangemaakt.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 20:55
    • Pietje Bell

      Posts: 30.486

      Oh, vergeten. Je hebt mij hier als enige een paparazzi genoemd, waardoor ik weet dat je mij bedoelt. Sneu figuur.

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 20:57
    • DenniSNL1980

      Posts: 287

      Dat jij Kelly haat is een grove leugen Pietje?
      Hoe zou je het dan omschrijven, jaloers op?

      • + 5
      • 18 aug 2025 - 21:48
  • Larry Perkins

    Posts: 59.218

    Fred is dol op internet want nu weet iedereen supersnel dat Fred uithaalt naar internet...

    • + 1
    • 18 aug 2025 - 19:39
  • 919

    Posts: 3.644

    Hèhè, er is nu zelfs steun vanuit Ferrari en Fred staat naast ons allen alhier, er klopt nooit, maar dan ook echt nooit iets van!!

    Al denk ik niet dat het iets veranderd.... Dus drinken we nog een glas, doen een p.las, en alles blijft zoals het was.

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 19:44
  • Skoda F1

    Posts: 251

    Internet heeft nog niet gereageerd, Maar volgens betrouwbare bronnen is internet er erg van ontdaan..

    • + 2
    • 18 aug 2025 - 20:03
  • 919

    Posts: 3.644

    Internet? Juan Pablo Montoya zal hij bedoelen!

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 20:46
  • schwantz34

    Posts: 40.665

    Niet zo vasseuren Fredje, als teambaas van Ferrari lig je (vooral in eigen land) nu éénmaal onder een enorm vergrootglas. Dat dat blijkbaar invloed heeft gehad in het proces om zijn contract te verlengen vind ik dan ook zorgwekkend, en niet echt getuigen van 100% vertrouwen in hem.

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 20:51
    • Snork

      Posts: 21.633

      Wat vinden de karpers er eigenlijk van?

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 23:21

show sidebar