"Vasseur haalt uit naar internet: "Er klopt helemaal niets van"

Fred Vasseur verlengde onlangs zijn contract bij Ferrari, maar werd veel in verband gebracht met een vertrek. De teambaas van Ferrari is hier niet van gediend. De Fransman is klaar met alle geruchten.

Fred Vasseur en zijn coureurs zijn vaker in verband gebracht met andere teams. Charles Leclerc werd in verband gebracht met Mercedes, Vasseur en Hamilton werden beide in verband gebracht met een ontslag bij de Scuderia.

Niet op het goede spoor

Ferrari loopt nog niet van zijn leien dakje. Het team heeft nog geen overwinning geboekt in zijn 2025-campagne. Dit leidde tot het ontstaan van verschillende geruchten. Vasseur en Hamilton die ermee gingen stoppen, Leclercs toekomst en fouten in de huidige auto.

"De geruchten hebben voor onrust gezorgd", vertelt Vasseur tegenover Auto, Motor und Sport. "Die zijn niet door mij verspreid, maar door de media. Ferrari en ik hebben niets gezegd. Maar tegenwoordig kun je dit soort storende invloeden niet meer vermijden. Ik wil niet alle journalisten over één kam scheren, maar met het internet is de berichtgeving veel agressiever geworden. Er is een dwang om clicks te genereren."

'Ik was boos'

"Toen deze geruchten voor het eerst opdoken in Canada, was ik echt boos. Omdat ze te ver gingen. Mijn technisch directeur Loïc Serra werd ervan beschuldigd dat hij zijn werk niet goed deed. Maar de auto voor 2025 was praktisch klaar toen Loïc bij ons kwam werken."

"Het verhaal met Charles was vergelijkbaar. Sommigen schreven regelmatig dat Charles naar Mercedes zou gaan. Het kon niemand iets schelen dat hij steeds weer bevestigde dat hij een langetermijncontract bij Ferrari had. Dat heeft invloed op het team. In Italië reageert men nu eenmaal emotioneler. Zonder deze ruis zouden mijn gesprekken met Ferrari veel sneller zijn verlopen."

Andere teams

"Het gaat niet om mij. Zulke dingen kunnen er echter toe leiden dat mensen in het team hun focus verliezen. Kijk maar naar Red Bull, wat daar de afgelopen weken is gebeurd. Er waren alleen maar geruchten over Max Verstappen. En dat is een sterk punt van McLaren. Ze zijn erin geslaagd om zich buiten al die verhalen en onrust te houden."

Hierdoor denkt Vasseur ook anders over officiële aankondigingen: "Daarom heb ik de komst van Lewis Hamilton vorig jaar nog voor de start van het seizoen bekendgemaakt. Als ik dat tussen Imola en Monaco had gedaan, zouden velen in paniek zijn geraakt. Zo was Carlos Sainz vanaf het begin op de hoogte en kon hij de situatie verwerken voordat alles begon. Zijn focus lag op zijn werk. "Je", vervolgde hij, "je kunt geen auto uitkiezen en hem een heel seizoen lang gebruiken."