Hoe kijkt het Racing Bulls-duo naar het tweede Red Bull-zitje?
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 14:09
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Liam Lawson heeft eerder al gereden voor het team van Red Bull Racing. Na twee races werd hij al ontslagen door het team. Isack Hadjar heeft nog nooit een ronde gereden in de Red Bull, maar hoe kijkt het Racing Bulls-duo naar het tweede zitje van Red Bull Racing?

Voorlopig blijft Yuki Tsunoda de tweede coureur naast Max Verstappen. De Japanse coureur doet het ondermaats en is in het WK-klassement de laatste Red Bull-coureur. 

Vreemd geval

Red Bull Racing kwam de winterstop uit met Liam Lawson en Max Verstappen. De twee coureurs hadden de tests gedaan in Bahrein en de eerste twee weekenden. Toen Liam Lawson terugkwam in Bahrein, was hij echter geen Red Bull-coureur meer. Na twee Grand Prix-weekenden had Red Bull Racing de Nieuw-Zeelander vervangen door Yuki Tsunoda. 

Nu het Formule 1-seizoen voor 2026 begint te naderen, heeft nog niemand getekend voor het tweede zitje bij Red Bull Racing. Het zitje is erg gewild, maar vooral ook heel berucht. Het blijkt lastig om Max Verstappen te verslaan en zo is het Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda niet gelukt. 

'Ik richt me op het rijden'

Liam Lawson heeft tegenover Motorsport.com verteld dat hij zich vooral op het nu richt: "Het is zo druk geweest dit jaar dat ik er eigenlijk niet echt mee bezig ben", zegt Lawson. "Ik richt me op het rijden van goede races. We hebben er de laatste tijd een paar gehad, maar drie goede races op twaalf of hoeveel het er ook zijn geweest, dat is niet genoeg. We moeten dit vaker doen en dan zien we wel verder.

"Om eerlijk te zijn, is er niets groots veranderd, behalve wat kleine dingen aan de auto en kleine dingen voor mijzelf die hebben geholpen om me comfortabel te voelen in de auto", stelt de Nieuw-Zeelander. "Sinds Oostenrijk heb ik echt het gevoel dat ik me goed voel in de auto. Maar de snelheid was er eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen, sinds we de overstap hebben gemaakt. In het eerste deel van het jaar hadden we gewoon veel kleine dingen die niet meewerkten en daardoor ontbrak de consistentie. Nu is die er wel, maar het is ook lastig om dat vast te houden, dus we moeten ons daarop blijven focussen."

'Ik mag geen fouten maken'

Isack Hadjar werkt wel richting het zitje van Red Bull Racing: "Ik moet ervoor zorgen dat ik geen fouten maak in Q3. Wanneer ik alles op orde heb en geen fouten meer maak, kan ik erover nadenken", doelt hij op het Red Bull-zitje. Op de vraag of hij van het zitje droomt, antwoordt Hadjar: "Ik droom ervan om punten te scoren."

