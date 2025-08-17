Leclerc ontevreden bij Ferrari: "Hij zit er al zeven jaar"

Charles Leclerc is ontevreden bij Ferrari, zo meldt Roger Benoit. De Ferrari-coureur is ontevreden omdat zijn teamgenoot Lewis Hamilton veel meer betaald krijgt dan hij. Charles Leclerc staat boven Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap.

De Monegask is het niet eens met zijn team dat Hamilton meer verdient. Leclerc rijdt sinds 2019 bij Ferrari terwijl Lewis Hamilton dit jaar pas is aangesloten bij het team. Het verschil in geld is groot tussen beide Ferrari-mannen.

Verschillend salaris

Dit jaar kwam de Britse Ferrari-coureur over van Mercedes. Hij verdiend bij de Scuderia een basissalaris van 52 miljoen dollar en dat kan met bonussen erbij oplopen naar 112 miljoen dollar. Bij Charles Leclerc zit het anders. Ondanks dat de Monegask betere prestaties haalt is zijn basissalaris 33 miljoen dollar wat met bonussen 52 miljoen dollar kan worden. Charles Leclerc verdiend dus maximaal wat Lewis Hamilton minimaal verdiend.

Dat Charles Leclerc ontevreden is is dan ook niet geheel vreemd. De Monegask behaald betere prestaties, maar krijgt minder betaald dan zijn minder presterende teamgenoot van dezelfde werkgever. "Met Sainz en Leclerc had je een harmonieus duo", vertelde Benoit aan Motorsport Magazin Talk, via F1 Oversteer. "De twee nu – Leclerc en Hamilton – staan niet op gespannen voet, maar vroeger was het harmonieuzer, laten we het zo zeggen."

'Leclerc stoort zich'

"Leclerc weet natuurlijk heel goed dat hij amper de helft verdient van wat Hamilton verdient. Dat stoort hem. Hij zit al zeven jaar bij Ferrari." Het team loopt dit seizoen nog niet top. Buiten een sprintoverwinning van Lewis Hamilton heeft het team niet veel gepresteerd. Alleen Charles Leclerc is op het podium gekomen en dat is Lewis Hamilton niet gelukt.

Leclerc staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap met maar liefst 42 punten meer dan Lewis Hamilton. Ferrari staat als team tweede in het constructeurskampioenschap, maar komt maar liefst 299 punten te kort vergeleken met kampioenschapsleider McLaren.