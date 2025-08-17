user icon
icon

Leclerc ontevreden bij Ferrari: "Hij zit er al zeven jaar"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc ontevreden bij Ferrari: "Hij zit er al zeven jaar"
  • Gepubliceerd op 17 aug 2025 16:45
  • comments 13
  • Door: Jesse Jansen

Charles Leclerc is ontevreden bij Ferrari, zo meldt Roger Benoit. De Ferrari-coureur is ontevreden omdat zijn teamgenoot Lewis Hamilton veel meer betaald krijgt dan hij. Charles Leclerc staat boven Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap.

De Monegask is het niet eens met zijn team dat Hamilton meer verdient. Leclerc rijdt sinds 2019 bij Ferrari terwijl Lewis Hamilton dit jaar pas is aangesloten bij het team. Het verschil in geld is groot tussen beide Ferrari-mannen. 

Meer over Ferrari Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

11 aug
 Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

3 aug

Verschillend salaris

Dit jaar kwam de Britse Ferrari-coureur over van Mercedes. Hij verdiend bij de Scuderia een basissalaris van 52 miljoen dollar en dat kan met bonussen erbij oplopen naar 112 miljoen dollar. Bij Charles Leclerc zit het anders. Ondanks dat de Monegask betere prestaties haalt is zijn basissalaris 33 miljoen dollar wat met bonussen 52 miljoen dollar kan worden. Charles Leclerc verdiend dus maximaal wat Lewis Hamilton minimaal verdiend. 

Dat Charles Leclerc ontevreden is is dan ook niet geheel vreemd. De Monegask behaald betere prestaties, maar krijgt minder betaald dan zijn minder presterende teamgenoot van dezelfde werkgever. "Met Sainz en Leclerc had je een harmonieus duo", vertelde Benoit aan Motorsport Magazin Talk, via F1 Oversteer. "De twee nu – Leclerc en Hamilton – staan niet op gespannen voet, maar vroeger was het harmonieuzer, laten we het zo zeggen."

'Leclerc stoort zich'

"Leclerc weet natuurlijk heel goed dat hij amper de helft verdient van wat Hamilton verdient. Dat stoort hem. Hij zit al zeven jaar bij Ferrari." Het team loopt dit seizoen nog niet top. Buiten een sprintoverwinning van Lewis Hamilton heeft het team niet veel gepresteerd. Alleen Charles Leclerc is op het podium gekomen en dat is Lewis Hamilton niet gelukt. 

Leclerc staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap met maar liefst 42 punten meer dan Lewis Hamilton. Ferrari staat als team tweede in het constructeurskampioenschap, maar komt maar liefst 299 punten te kort vergeleken met kampioenschapsleider McLaren.

snailer

Posts: 29.190

Genereerde....

  • 4
  • 17 aug 2025 - 18:37
F1 Nieuws Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Beemerdude

    Posts: 8.305

    Ja, ik snap hem volledig. Ik zou ook flink de tering inhebben als ik het met een luizige 52 miljoen per jaar moest doen. Schande!!! Schande!!!
    Charles moet ff zorgen dat ie meervoudig WDC wordt, dan verandert zijn leven volledig als ie dan 80 miljoen harkt. Net ff wat lekker boodschappen doen bij de Carrefour.

    • + 2
    • 17 aug 2025 - 17:43
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.096

      Als iemand zo'n verrekt klein loontje verdient zou je bijna medelijden krijgen.

      Die zou voortaan bij de van Cranenbroek in Monaco zijn kleding moeten kopen en bij Action zijn huishoud spullen.....zo weinig heeft hij.

      • + 1
      • 17 aug 2025 - 19:21
    • Larry Perkins

      Posts: 59.207

      Of in Saoedi-Arabië gaan voetballen, 200 miljoen per jaar gegarandeerd!

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 19:27
    • schwantz34

      Posts: 40.658

      Of in Saoedi-Arabië gaan voetballen, 200 miljoen per jaar gegarandeerd!

      Dat lijkt op het eerste gezicht heel aantrekkelijk Larry, maar daar hebben ze én geen Cranenbroek, maar ook gene Action, dus kost je dat alsnog kl-ouwen met geld.

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 20:06
  • Freek-Willem

    Posts: 6.148

    Tja, je krijgt naar wat je voor het bedrijf aan waarde hebt. En een 7-voudig wdc genereert iets meer omzet/winst dan een misschien nu betere coureur die voor de troostprijzen meedoet.

    • + 2
    • 17 aug 2025 - 18:18
    • snailer

      Posts: 29.190

      Genereerde....

      • + 4
      • 17 aug 2025 - 18:37
    • NicoS

      Posts: 19.200

      Dus prestaties doen er niet toe, als je maar voor meer omzet/winst zorgt…..lekkere instelling voor een race-team…;)

      • + 1
      • 17 aug 2025 - 19:55
  • Larry Perkins

    Posts: 59.207

    Zolang het niet door Charles is gezegd zijn het m.i. slechts aannames van de Zwitserse veteraan-journalist Roger Benoit.
    Leclerc verdiende bij Ferrari ook ongeveer het dubbele van Sainz en weet echt wel hoe het werkt in de F1, bullsh*t dus...

    • + 1
    • 17 aug 2025 - 19:23
    • JeanLuc Picard

      Posts: 356

      Ik zou het ook niet fijn vinden.. maar ik vlieg de NCC1701D en niet de Ferrari SF25
      Bovendien is het totaal onterecht natuurlijk dat Hamilton 2x zijn salaris krijgt

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 20:11
    • NicoS

      Posts: 19.200

      Denk dat Leclerc eerder ontevreden is omdat hij in die zeven jaar nooit voor het WK heeft kunnen strijden.
      2022 leek het jaar te worden waar Ferrari bij de start van het seizoen het goed voor elkaar had. Helaas moest hij lijdzaam toezien dat de titel uit handen glipte na het porpoising toneelstukje van Mercedes. De daaropvolgende td’s wierpen Ferrari terug. Zijn hoop zal nu bij 2026 liggen, maar mocht het dan ook niet zo zijn dat Ferrari mee kan doen voor de titel, vrees ik dat hij z’n heil ergens anders zal moeten zoeken om überhaupt ooit nog WK te worden.

      • + 1
      • 17 aug 2025 - 20:38
    • Larry Perkins

      Posts: 59.207

      Je hebt gelijk, maar hij heeft zijn hart dusdanig aan Ferrari verpand dat ik Verstappen misschien nog wel eerder naar een ander team zie verhuizen dan Leclerc...

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 22:03
    • NicoS

      Posts: 19.200

      Mogelijk…..maar als de echte successen uitblijven, hoe groot moet de liefde dan zijn…..
      Na Schumacher is Ferrari niet verder gekomen dan een wat gelukkige titel voor Kimi, en een paar goede pogingen van Alonso.
      Als 2026 wederom een teleurstelling gaat worden, weet ik niet of Charles z’n liefde voor Ferrari sterker zal zijn dan zijn eigen wil op succes….

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 22:40
  • Cherokee

    Posts: 5.311

    Dat geld boeit Leclerc niet zo erg denk ik. Bovendien heeft hij een langlopend contract waarbij zijn verdiensten elk jaar behoorlijk oplopen. Dus wat dat aangaat heeft hij geen klagen.
    Waar hij zo langzaamaan wel moe van wordt is het feit dat die auto maar niet beter wordt, jaar in jaar uit.
    Hij heeft maar 1 doel en dat is kampioen worden met Ferrari. Maar tot nu toe is daar zelfs nooit een kans op geweest en dat gaat natuurlijk wel aan hem vreten.
    Niet dat hij er mee zal kappen, dat nooit. Maar het duurt wel lang, en dat zal hij vervelender vinden dan dat geld.

    • + 2
    • 17 aug 2025 - 20:54

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar