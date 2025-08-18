Ferrari hekelt budgetcap: "Het houdt ons weg van titels"

De enige zoon en de erfgenaam van Enzo Ferrari, Piero Ferrari, ziet hoe het budgetplafond de Scuderia de afgelopen jaren kapot heeft gespeeld. Het team heeft sinds 2008 geen titel meer gewonnen. Hoewel ze wel nog een paar keer tweede zijn geworden in het wereldkampioenschap, zat een titel er niet meer in.

Volgens Ferrari is het de budgetcap die het lastig maakt om een ommekeer te maken in de Formule 1. In de zeventien jaar die zijn verlopen sinds de laatste titel van Ferrari hebben McLaren, Mercedes en Red Bull het heft in handen genomen.

Budgetcap

"Ik denk dat het een kwestie van cycli is", zei hij tegenover La Gazzetta dello Sport. "De Formule 1 heeft altijd zo gewerkt, en als je eenmaal in een negatieve cyclus belandt, weet je nooit wanneer je echt aan de grond zit. Tegenwoordig is het erg ingewikkeld, omdat je binnen de beperkingen van het budgetplafond geen extra geld kunt uitgeven om gaten te dichten. Je moet een reeks winnende factoren aan elkaar knopen om van koers te veranderen."

Ondanks dat blijft Piero Ferrari wel erg optimistisch: “Dit zijn cycli, en als zodanig gedoemd om te eindigen en opnieuw te beginnen”, zei hij strijdvaardig. De teamgeest van Ferrari – het team dat zijn vader halverwege de vorige eeuw oprichtte – is volgens hem nog altijd ijzersterk.

'De geest is hetzelfde'

Op de vraag of de huidige Scuderia nog hetzelfde heeft als vroeger, antwoordde hij: "Ik denk het wel. De geest is dezelfde, kijk maar naar de medewerkers; er heerst een sterk gevoel van verbondenheid. In Maranello zie je ze na werktijd nog steeds hun uniform dragen, omdat deel uitmaken van Ferrari voor hen van grote waarde is."

Ferrari staat momenteel tweede in het constructeurskampioenschap, achter McLaren. Ondanks dat scheelt het 299 punten en heeft Ferrari nog geen overwinningen dit seizoen.