Ferrari hekelt budgetcap: "Het houdt ons weg van titels"

Ferrari hekelt budgetcap: "Het houdt ons weg van titels"
  Gepubliceerd op 18 aug 2025 08:11
  24
  Door: Jesse Jansen

De enige zoon en de erfgenaam van Enzo Ferrari, Piero Ferrari, ziet hoe het budgetplafond de Scuderia de afgelopen jaren kapot heeft gespeeld. Het team heeft sinds 2008 geen titel meer gewonnen. Hoewel ze wel nog een paar keer tweede zijn geworden in het wereldkampioenschap, zat een titel er niet meer in. 

Volgens Ferrari is het de budgetcap die het lastig maakt om een ommekeer te maken in de Formule 1. In de zeventien jaar die zijn verlopen sinds de laatste titel van Ferrari hebben McLaren, Mercedes en Red Bull het heft in handen genomen. 

Budgetcap

"Ik denk dat het een kwestie van cycli is", zei hij tegenover La Gazzetta dello Sport. "De Formule 1 heeft altijd zo gewerkt, en als je eenmaal in een negatieve cyclus belandt, weet je nooit wanneer je echt aan de grond zit. Tegenwoordig is het erg ingewikkeld, omdat je binnen de beperkingen van het budgetplafond geen extra geld kunt uitgeven om gaten te dichten. Je moet een reeks winnende factoren aan elkaar knopen om van koers te veranderen."

Ondanks dat blijft Piero Ferrari wel erg optimistisch: “Dit zijn cycli, en als zodanig gedoemd om te eindigen en opnieuw te beginnen”, zei hij strijdvaardig. De teamgeest van Ferrari – het team dat zijn vader halverwege de vorige eeuw oprichtte – is volgens hem nog altijd ijzersterk.

'De geest is hetzelfde'

Op de vraag of de huidige Scuderia nog hetzelfde heeft als vroeger, antwoordde hij: "Ik denk het wel. De geest is dezelfde, kijk maar naar de medewerkers; er heerst een sterk gevoel van verbondenheid. In Maranello zie je ze na werktijd nog steeds hun uniform dragen, omdat deel uitmaken van Ferrari voor hen van grote waarde is."

Ferrari staat momenteel tweede in het constructeurskampioenschap, achter McLaren. Ondanks dat scheelt het 299 punten en heeft Ferrari nog geen overwinningen dit seizoen.

919

Posts: 3.641

Als het andere teams wel lukt binnen de budgetcap, en Ferrari voert het aan als reden dat het hen niet lukt, dan moet de oorzaak toch intern te vinden zijn, het is wel wat makkelijk om budgetcap, een externe factor aan te voeren, dan denk ik toch echt dat je weigert naar binnen te kijken.

  6
  18 aug 2025 - 08:52
F1 Nieuws Ferrari

Reacties (24)

Login om te reageren
  RH

    Posts: 675

    En het verbod op onbeperkt testen... Het gaat niet meer om enkele het meeste geld hebben. Ergens wel jammer, want het houdt ook ontwikkeling tegen.

    + 0
    • 18 aug 2025 - 08:28
  919

    Posts: 3.641

    Als het andere teams wel lukt binnen de budgetcap, en Ferrari voert het aan als reden dat het hen niet lukt, dan moet de oorzaak toch intern te vinden zijn, het is wel wat makkelijk om budgetcap, een externe factor aan te voeren, dan denk ik toch echt dat je weigert naar binnen te kijken.

    + 6
    • 18 aug 2025 - 08:52
    snailer

      Posts: 29.200

      Er zit wel degelijk een kern van waarheid in. Grote issues kunnen niet opgelost worden. Het is bijvoorbeeld amper mogelijk een nieuwchassis te designen. Als daar de issue in zit is het onmogelijk de boel op te lossen.

      Men weet dat McLaren een fantastisch systeem heeft om de banden op bedrijfstemperatuur te houden. De belangrijkst reden naar mening voor het neorme gat met de rest. Uiteraard is ook de auto erg goed. Echter bijvoorbeeld bij koude omstandigheden kunnen plots teams wel aanhaken.

      Dit soort zaken zou men heel veel effort in kunnen steken als er geen cap is. I ben altijd tegen de cap geweest omdat het een grote voorsprong cataliseert.
      Ik vind zelfs dat het vrij doorzichtig was al op voorhand. Maar nog steeds roemt iedereen de cap.
      Nou ik zie de laatste jaren amper spanning in races en kampioenschappen. 2021 was het enige kampioenschap dat spannend was in de hybride periode. Uiteraard is dit puur mijn mening, maar ik laat spanning erg afhangen van de races en niet van de stand. Dus 2016 was voor mij alles behalve spannend. Je kon van een kiloton afstand al zien dat Rosberg zijn voorsprong ging behouden door 2de plekken af te tikken.

      De cap heeft helemaal niets gebracht. Alleen maar meer h aa t onder de fans.

      + 2
      • 18 aug 2025 - 09:02
    Ferdi12

      Posts: 671

      @snailer
      Met @919 eens, McLaren lukte het wel om binnen de huidige regelgeving een achterstand om te buigen naar een grote voorsprong. Ook voor de Budgetcap was Ferrari niet altijd succesvol. Alleen tijdens de Schumacher, Brawn en Todt periode waren zij de bovenliggende partij. Dat had meer te maken met de juiste mensen dan met onbeperkt testen. Immers andere grote teams hadden dezelfde mogelijkheden. Ik vind de beperkingen juist wel een goede zaak. Puur omdat nu de teams met sponsoring juist voor een gezonde bedrijfsvoering kunnen zorgen.

      + 5
      • 18 aug 2025 - 09:37
    snailer

      Posts: 29.200

      Uiteraard mag jij je mening hebben. No issues.

      Maar waar heb jij dan nog een spannend kampioenschap gezien? Doel was spannende races. Hebben we niet. Spannende kampioenschappen. Hebben we niet.

      En dat McLaren de absoluut verdiende kampioen is dat heb ik ondertussen al heel vaak geroepen. Ze doen a hell of a job. Maar daar gaat het verder niet om. De cap verziekt het racen.

      + 4
      • 18 aug 2025 - 09:44
    dumdumdum

      Posts: 2.653

      Het grote voordeel dat McLaren heeft is het banden management. Snailer gaf het al aan dat als het koud is, de overige teams wel aan kunnen haken of zelfs McLaren kan verslaan. De budget cap was en is noodzakelijk in mijn ogen. Zonder, zouden er een meerdere teams omgevallen zijn en hadden we een kampioenschap van 5 teams.

      + 1
      • 18 aug 2025 - 09:46
    919

      Posts: 3.641

      Hoewel ik ook achter mijn mening blijf staan, want Ferrari zou toch ook met een innovatie kunnen komen waarmee ze een voorsprong verkrijgt? Geldt ook zeker wat snailer zegt, de budgetcap zorgt er ook voor dat het moeilijker is om een achterstand in te halen. Daarbij denk ik overigens wel dat de daadwerkelijke hoogste kosten gepaard gaan met de daadwerkelijke innovatie van het team wat met iets komt wat ze een voorsprong brengt, daar worden de hoge kosten gemaakt, de overige teams zullen het gewoon goed moeten afkijken, en dat is goedkoper en ook goed mogelijk, want ook dat laten teams zien, het voordeel blijft tijdelijk.
      Je zou van Ferrari het race gogme mogen verwachten, in plaats van stellig te roepen, de budgetten laten het niet toe om kampioenschappen te winnen.

      + 0
      • 18 aug 2025 - 10:18
    NicoS

      Posts: 19.203

      Alle teams zijn nu financieel gezond, het hele veld heeft nog nooit zo dicht opeen gestaan.
      Teams als Williams en McLaren zijn weer opgebloeid, grote namen kunnen nu ik door kleinere teams binnengehaald worden, waardoor het allemaal veel eerlijker is.
      En nog zijn er mensen die dit niet zien……vreemd…

      + 3
      • 18 aug 2025 - 10:20
    919

      Posts: 3.641

      ’Maar waar heb jij dan nog een spannend kampioenschap gezien? Doel was spannende races. Hebben we niet. Spannende kampioenschappen. Hebben we niet.’

      Dat was volgens mij helemaal het doel niet, het doel was volgens mij simpel gezegd eerlijke(te) kansen voor alle teams om een gooi naar het kampioenschap te kunnen doen, en niet het team wat het meeste geld er tegenaan weet te smijten een oneigenlijk voordeel te bieden.

      + 1
      • 18 aug 2025 - 10:22
    NicoS

      Posts: 19.203

      Kleine teams waren al gewend om met minder geld om te gaan, voor grote teams is het natuurlijk wennen, zij zullen zich meer moeten aanpassen.
      Maar om dit als excuus te gebruiken voor de mindere prestaties?…..

      + 1
      • 18 aug 2025 - 10:35
    snailer

      Posts: 29.200

      Het was ook helemaal geen aanval of het verwerpen van wat je zegt, he 919.

      Het is meer een toevoeging van wat jij zegt. Want wat jij zegt is onomstotelijk waar.

      De cap samen met al die betuttelende maatregelen die er nog meer zijn heeft mij al weggejaagd van de live races. De uitslagen zijn zo enorm voorspelbaar 8 van de 10 keer. Het racen wordt belemmerd door wimpy regels. onrechtvaardigheid van straffen, wat ook nog eens bijdraagt aan watjesgedrag.
      Het is niet alleen de cap dus. Maar veel heeft er mee te maken.

      + 1
      • 18 aug 2025 - 10:55
    snailer

      Posts: 29.200

      Dat van spannende races was wel degelijk 1 van de redenen, 919. Ik heb die 'presentatie' bekeken. Ik denk zelfs dat het hoofddoel was. Want wat trekt de kijkers en het publiek? Niet dat achterveld teams plots zouden mee kunnen doen.

      Ze willen een seizoen als 2021. of zoek er nog een paar verder terug uit de geschiedenis. De Alonso, Hamilton Vettel strijd was spannend op papier. Dus voor 2021 was het echt lang geleden.

      Hoe dan ook. De cap zal niet weggaan. En ik zal niet meer live F! kijken. Tenzij er weer een seizoen Hamilton Verstappen km, wat ik eigenlijk uitsluit. Of zoals het was tussen Leclerc en Verstappen de eerste helft van 2020. Die twee racen nog echt samen. Konden we nog even zien vorig jaar in Brazilie. Met hulp van de droge lijn, maar Leclerc kent Verstappen zo goed dat hij ondanks de 'droge' lijn die er was, wel de binnenkant afdekte.

      + 0
      • 18 aug 2025 - 11:02
    snailer

      Posts: 29.200

      2020 => 2022

      + 0
      • 18 aug 2025 - 11:04
    919

      Posts: 3.641

      ’Het was ook helemaal geen aanval of het verwerpen van wat je zegt, he 919.’

      Zo ervaarde ik het ook niet hoor, just friendly conversation. 😄

      Spannende races was denk ik toch echt meer een verwachte uitwerking van het doel, ik ken de presentatie verder niet. Maar het is wel vaker zo dat iedereen iets ander haalt en hoort uit iets als een presentatie.

      + 0
      • 18 aug 2025 - 11:37
    919

      Posts: 3.641

      Weet je waar ik graag weer naar terug zouden willen en wat pas echt een bak met geld zou schelen?

      Terug naar een 'Grand Prix' waarbij het ook een grote prijs is waarbij het enige doel is om 300 kilometer plus 1 ronde af te leggen, in plaats van een endurance race over 6 races en alles gedurende die tijd heel moet blijven.

      Heeft ook zijn nadelen en is makkelijk gedacht, maar mis toch echt wel dat elke race op zichzelf staat.

      + 0
      • 18 aug 2025 - 11:43
  OrangeArrows

    Posts: 3.250

    Kwestie van efficiënt te werk met je budget.

    + 1
    • 18 aug 2025 - 09:38
  John6

    Posts: 10.969

    Je moet iemand of iets de schuld geven als je geen titels meer wint, andere teams kunnen het wel, dus dan zal Ferrari iets moeten veranderen als ze iets willen winnen.

    Maar Piero Ferrari denkt daar anders over, dat mag, maar als ze zo doorgaan winnen ze de komende 10 jaar nog geen titels.

    + 1
    • 18 aug 2025 - 09:55
    schwantz34

      Posts: 40.659

      Veranderingen doorvoeren bij Ferrari is hetzelfde als trekken aan een dood peerd...

      + 0
      • 18 aug 2025 - 12:11
  jd2000

    Posts: 7.242

    De budgetcap is een waardeloze regel. Haat nivelleren. Juist dat ongebreidelde, ongegeneerde spenderen in combinatie met veel meer vrijheden voor de constructeurs maakte de de F1 tot een fascinerende glamoureuze sport. Alles wat F1 fascinerend maakte is ondertussen om zeep geholpen. Wagens met 6 wielen zullen we helaas nooit meer zien. Het gaat er geeneens om of het succesvol is, maar dat het kan.Uitslagen worden bepaald door die strontbanden van Pirelli. Het veld zit dichter bij elkaar. Nou en? Topteams maken nog steeds de dienst uit en dat zal zo blijven. Een briljant race engineer die kan kiezen uit Ferrari, Mercedes of Williams zal niet Williams kiezen.

    + 1
    • 18 aug 2025 - 11:38
    919

      Posts: 3.641

      Bam, die staat. Wil er nog aan toe voegen, een Grand Prix terug naar een race over 300 kilometer + 1 ronde, in plaats van lift and coast, motor sparen en alles wat maar heel moet blijven over 6 of meer fucking races!!!


      Zo, dat lucht op. 😄

      + 0
      • 18 aug 2025 - 11:46
    NicoS

      Posts: 19.203

      McLaren was een jaar of vijf geleden bijna failliet, nu zijn ze helemaal terug, en dat is vooral aan de budgetcap te danken.
      Je ziet nu juist dat goede engineers naar kleinere teams verhuizen, omdat grote teams geen groot salaris meer kunnen bieden.

      + 1
      • 18 aug 2025 - 12:04
    SennaS

      Posts: 10.321

      Bc geeft het hele veld iets meer eerlijke kansen.

      + 0
      • 18 aug 2025 - 12:39
  SennaS

    Posts: 10.321

    In tijdperk Schumi was het feest bij ferrari met een bodemloze put en onbeperkt testen. De successen zijn dan vrij logisch.

    Ze kunnen wellicht bij rbr informeren over alternatieven zoals cateringbudget inzetten, draagt wel bij aan wk’s.

    + 0
    • 18 aug 2025 - 12:38
  TylaHunter

    Posts: 10.441

    Die jaren van 2009 tot en met 2020 waren zo succesvol

    2022, na het eerste volledige budget cap jaar... is tot op heden nog steeds de beste... dus is het de budgetcap of de eeuwige chaos aan de pitmuur, machtspolitiek achter de schermen en de continuïteit van 1 factor als schuldige aanwijzen?

    Dan is het de motor, dan de aero... dan de budgetcap. Straks: geen bandenoorlog kost ons titels

    + 0
    • 18 aug 2025 - 12:43

