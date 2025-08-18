Montoya denkt dat Hamilton geheime boodschap over Ferrari verspreidt

Lewis Hamilton zat er na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije helemaal doorheen. De zevenvoudig wereldkampioen stelde zelfs dat Ferrari voor een nieuwe coureur moest gaan kijken. Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt vooral dat de Brit hiermee een boodschap wil brengen richting Ferrari.

Montoya denkt niet dat Lewis Hamilton zijn carrière zomaar opgeeft. Volgens de Colombiaan geeft de wereldkampioen een signaal af naar Ferrari. Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap.

'Ik ben nutteloos'

Lewis Hamilton zei eerder tegenover Sky Sports: "Ik ben gewoon nutteloos. Ze moeten gewoon hun coureur vervangen." Echter, Montoya is van mening dat Hamilton een boodschap heeft voor Ferrari: "Het is een manier om Ferrari te laten weten: als jullie toch niet naar me luisteren, dan kun je me net zo goed eruit halen en laten gaan", aldus de Colombiaan in gesprek met CoinPoker.

"Het grote probleem hier is dat Lewis niet de aandacht krijgt die hij wil, en ze luisteren niet genoeg naar hem voor wat hij wil en waar hij voor pleit." Montoya ziet dat Hamilton een nieuwe koers probeert te varen met Ferrari.

'We moeten veranderen'

"Maar Lewis zegt: 'Jullie manier win je niet mee!' Ik denk dat er een interne strijd woedt met mensen die vinden dat Ferrari naar Lewis moet luisteren en dat 'we onze werkwijze moeten veranderen'. Dat is heel, heel moeilijk", zo vervolgt Montoya, "omdat er veel traditie is bij Ferrari en veel politiek. En ik denk dat Lewis gewend is aan de aanpak van Mercedes: 'Wat moeten we doen om te winnen?' Het gaat niet om politiek; het gaat om resultaten bij Mercedes."

