Montoya denkt dat Hamilton geheime boodschap over Ferrari verspreidt

Montoya denkt dat Hamilton geheime boodschap over Ferrari verspreidt
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 09:26
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton zat er na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije helemaal doorheen. De zevenvoudig wereldkampioen stelde zelfs dat Ferrari voor een nieuwe coureur moest gaan kijken. Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt vooral dat de Brit hiermee een boodschap wil brengen richting Ferrari. 

Montoya denkt niet dat Lewis Hamilton zijn carrière zomaar opgeeft. Volgens de Colombiaan geeft de wereldkampioen een signaal af naar Ferrari. Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap. 

'Ik ben nutteloos'

Lewis Hamilton zei eerder tegenover Sky Sports: "Ik ben gewoon nutteloos. Ze moeten gewoon hun coureur vervangen." Echter, Montoya is van mening dat Hamilton een boodschap heeft voor Ferrari: "Het is een manier om Ferrari te laten weten: als jullie toch niet naar me luisteren, dan kun je me net zo goed eruit halen en laten gaan", aldus de Colombiaan in gesprek met CoinPoker.

"Het grote probleem hier is dat Lewis niet de aandacht krijgt die hij wil, en ze luisteren niet genoeg naar hem voor wat hij wil en waar hij voor pleit." Montoya ziet dat Hamilton een nieuwe koers probeert te varen met Ferrari. 

'We moeten veranderen'

"Maar Lewis zegt: 'Jullie manier win je niet mee!' Ik denk dat er een interne strijd woedt met mensen die vinden dat Ferrari naar Lewis moet luisteren en dat 'we onze werkwijze moeten veranderen'. Dat is heel, heel moeilijk", zo vervolgt Montoya, "omdat er veel traditie is bij Ferrari en veel politiek. En ik denk dat Lewis gewend is aan de aanpak van Mercedes: 'Wat moeten we doen om te winnen?' Het gaat niet om politiek; het gaat om resultaten bij Mercedes."

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap. Hij is daarmee de tweede Ferrari-coureur en verschilt 42 punten van teamgenoot Charles Leclerc. Met nog tien races op het programma heeft Hamilton nog kans om bij zijn teamgenoot in de buurt te komen.

Rimmer

Posts: 12.716

Lewis heeft intern aangegeven wat er allemaal mis is bij Ferrari.
Er zijn verschillende afdelingen die simpelweg niet op het niveau zitten dat een WK winnend team nodig heeft. Bij Ferrari weten ze heel goed wat Lewis heeft gezegd maar de cultuur die daar heerst laat niet toe dat deze pijnpunten ... [Lees verder]

  • 7
  • 18 aug 2025 - 10:10
F1 Nieuws Lewis Hamilton Juan Pablo Montoya Ferrari

Reacties (8)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.200

    Ik ga nu op de header af.

    Maar wat kraamt die onzin uit de laatste tijd. Wat voor spul gebruikt die?

    • + 1
    • 18 aug 2025 - 09:42
    • powered by bye

      Posts: 479

      CoinPoker

      • + 1
      • 18 aug 2025 - 09:58
    • Rimmer

      Posts: 12.716

      Lewis heeft intern aangegeven wat er allemaal mis is bij Ferrari.
      Er zijn verschillende afdelingen die simpelweg niet op het niveau zitten dat een WK winnend team nodig heeft. Bij Ferrari weten ze heel goed wat Lewis heeft gezegd maar de cultuur die daar heerst laat niet toe dat deze pijnpunten ook aangepakt worden.
      Dat is een beetje waar Montoya op doelt.
      Behalve de Schumacher jaren hebben ze de afgelopen 45 jaar bijzonder weinig WK’s gewonnen dus het mag ook duidelijk zijn dat er iets in de organisatie niet goed zit want geld en faciliteiten en goede mensen hebben ze altijd gehad.
      Bij Mercedes of McLaren of RBR gaat het idd om efficiency en open en eerlijk communiceren omdat het resultaat altijd voorop staat.
      Bij Ferrari kan of mag dat niet en ik snap de denkwijze wel die Montoya hier probeert uit te leggen.
      Lec is simpelweg iets sneller dan de oude Lewis maar de oude Lewis heeft de kennis en ervaring van titels winnen terwijl Lec in 7 jaar Ferrari een handjevol zeges heeft gepakt en kennelijk niet in staat is om het team vooruit te helpen. Luisteren naar Lewis zou misschien niet eens zo gek zijn voor Ferrari maar ach, het is Ferrari dus niemand luistert toch. Het spook van de dominante egocentrische dictator Enzo waart nog altijd door de heuvels van Maranello en pas als ze dat spook loslaten zullen de successen weer komen. Er is echter niemand die ook maar een greintje kritiek mag hebben. Zelfs als
      Ik hier stel dat Enzo helemaal geen fijne warme zachte man was zullen een aantal tifosi mijn kop eraf willen hebben. Laat staan in Italië zelf. Maar het is die cultuur en die “legacy” die nog altijd diep geworteld is en verhindert dat de organisatie verandert naar de frisse competitieve en flexibele organisaties als McLaren, Mercedes of RBR.
      AM kan daar in theorie ook bij maar het feit dat niemand daar ook maar enig realisme bij het zitje van Lance Stroll mag zetten doet vermoeden dat er eenzelfde angstcultuur heerst als bij Ferrari en daarom heb ik ook daar vraagtekens bij de mate waarin AM succesvol kan worden op de korte termijn.
      De laatste twee jaar onder Horner idem dito. Er ontstond een angstcultuur waarin mensen wegliepen of moesten kiezen voor een kant. De resultaten tonen mijn gelijk.
      De angstcultuur is daar nu misschien weer weg maar de interne schade is inmiddels zo groot geworden dat het de vraag is of ze, zelfs met Max aan boord, dit de komende jaren weer kunnen herstellen.
      Daarom geloof ik oprecht dat Mercedes en McLaren de komende jaren weer gaan domineren.

      • + 7
      • 18 aug 2025 - 10:10
    • Snork

      Posts: 21.626

      Je kan het over cultuur hebben, het verleden laat echter zien dat het vaak gaat om een samenkomst van de juiste designers, wat leidt tot successen. Dat speelt nu ook bij McLaren. Ik denk niet dat Lewis een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van de auto, wel kan hij prima feedback geven.
      Zijn tijd bij Mercedes was de periode waarin hij op zijn best was, en een superieure V6-Hybrid heeft hem jaren lang enorme voordelen opgeleverd. Maar deze generatie auto's past hem niet en gaat het niet meer worden voor hem. Misschien dat de auto volgend jaar hem beter past, maar ik vrees dat hij zijn beste tijd gehad heeft.
      En ik denk ook dat Montoya verborgen signalen zoekt die er niet zijn. Lewis was zwaar teleurgesteld in zijn eigen prestaties, hij haalde Q3 niet in Hongarije. Het lag niet aan de auto, kijk maar naar wat Leclerc voor elkaar kreeg met exact dezelfde auto, het werd voor hem een pole position.
      Lewis vond zichzelf niet goed genoeg, Ferrari onwaardig, en daar kwam zijn opmerking dus vandaan, zonder verborgen bericht daarin.

      • + 3
      • 18 aug 2025 - 10:57
    • Rimmer

      Posts: 12.716

      Het verleden is geen goede maatstaf meer. Hoe je als team vroeger succesvol of WK winnend kon worden is vandaag de dag hopeloos achterhaald.
      Zoals een Flavio de boel runde is vandaag de dag garantie voor falen.
      Zoals rijders zich vroeger trainden is vandaag de dag ook garantie voor falen.
      Het algehele niveau is zo hoog geworden dat er bepaalde minimum standaarden gelden om überhaupt succesvol te kunnen worden.
      Tegenwoordig moet je als rijder vrijwel 100% compleet zijn, simulatorwerk doen en fitter dan fit. Alles minder dan dat en je krijgt niet eens een zitje.
      Max is een uitschieter en Piastri, Lando en Leclerc zitten daar net onder. (Alonso en Lewis hoorden daar voorheen ook bij).
      Alle andere rijders zitten daar dicht bij in de buurt. Dat is het niveau dat tegenwoordig nodig is en dat ligt vele malen hoger dan 25 jaar geleden.
      Voor de teams geldt hetzelfde.
      Wat Rory, Ross, Jean en Michael deden als team is vandaag de dag de standaard geworden. Succes zit alleen in alle mensen en afdelingen optimaal laten renderen en dat kan alleen als er inclusief gewerkt wordt waarbij iedereen zijn/haar kwaliteiten kan benutten.
      Voorheen RBR en Mercedes en tegenwoordig McLaren laten zien hoe dat eruit ziet.
      Alleen maar gokken op een paar goede mensen is verleden tijd geworden. Daar word je geen kampioen meer mee.
      Alpine met Flavio laat zien dat vasthouden aan oude denkbeelden en patronen zinloos is geworden en een recept voor falen.
      Ferrari zit daar tussenin. Ze proberen altijd met de tijd mee te gaan en investeren enorm veel geld maar de cultuur is nog altijd hopeloos verouderd en dus kan er geen doorbraak komen.
      Met een godswonder gokken ze goed voor 2026 maar dan zal het in 2027 weer als vanouds achteruit gaan. Als je altijd hetzelfde doet moet je niet verwachten dat de uitkomst anders zal zijn.

      • + 2
      • 18 aug 2025 - 11:58
    • snailer

      Posts: 29.200

      Als jullie samen hier de stores schreven, Rimmer en Snork, dan zou ik wel verder lezen dan de header.

      • + 3
      • 18 aug 2025 - 12:00
  • racepace1

    Posts: 533

    Ja het gaat nog steeds niet goed, wellicht brengt 2026 verandering.
    Maar sinds 2000 heeft Ferrari 7 kampioenschappen behaald en is 7 keer 2de geworden in het kampioenschap.
    ( Ik denk dat de header schrijver ook wat head nodig heeft) :)

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 10:03
  • SennaS

    Posts: 10.321

    Lewis maakt een statement en schud de boel een beetje wakker.
    Al meer dan 16 jaar droog met topcoureurs an boord, ze doen organisatorische toch iets niet goed zou je denken.

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 12:42

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

