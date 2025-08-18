user icon
Openhartige Norris doet onthulling over grote problemen

Openhartige Norris doet onthulling over grote problemen
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 10:09
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Lando Norris is het seizoen goed begonnen. De coureur doet nog steeds mee om de titel en staat maar negen punten achter zijn teamgenoot en tevens WK-leider Oscar Piastri. Norris heeft dit seizoen al vijf overwinningen behaald. Toch heeft hij het niet op ieder circuit gemakkelijk. 

Lando Norris won dit jaar in Australië, Monaco, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Hongarije. De Brit is daarmee goed voor 275 punten. Toch ervaart Norris niet bij ieder circuit een prettig gevoel.

Lastige circuits

"Dat is lastig. Er is een mix van circuits waar ik me gewoon beter voel, simpelweg omdat het circuits zijn waar ik het altijd al goed heb gedaan. Kijk bijvoorbeeld naar de Red Bull Ring – dat soort banen heb ik altijd leuk gevonden en ik had er meteen een klik mee", zo zegt Lando Norris tegenover Motorsport.com. "Vaak komt dat ook overeen met het gevoel dat je in de auto hebt en daarom ben ik ook vrij uitgesproken over hoe ik me voel", vervolgt Norris.

"Hoe beter ik me voel in de auto, hoe beter ik presteer. Het is vrij lineair – het hangt één op één samen. Een deel van mijn werk is om te proberen dat slechte gevoel te verbeteren en het op hetzelfde niveau te krijgen als wanneer ik me goed voel – maar dat is best lastig. Neem bijvoorbeeld China – dat soort circuits zijn vaak front-limited en daar ben je sterk afhankelijk van het stuurgevoel", doelt Norris op circuits waar de voorkant al snel grip verliest. "Dat zijn de circuits waar ik dit jaar meer moeite mee heb gehad. Die momenten waren lastig voor me."

'Het valt mee'

Hoewel Norris niet ieder circuit als favoriet beschouwt, valt het soms ook allemaal wel mee: "Zelfs Monaco. Ik was doodnerveus voor Monaco. Enorm veel front graining, vorig jaar was het daar vreselijk. Maar uiteindelijk werd het een van mijn beste prestaties van het seizoen. Er zijn dus genoeg momenten geweest waarop ik iets slechts verwachtte, maar het beter ging dan verwacht. Toch zijn het vooral die front-limited circuits – waar je veel op de voorbanden leunt en een goed stuurgevoel nodig hebt – die voor mij uitdagender zijn."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Reacties (1)

Login om te reageren
  Verstoppen

    Posts: 2.093

    Enorme problemen. Wat een onthulling van een groot, dramatisch geheim. Ik ga nu nachten wakker liggen.

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 11:16

