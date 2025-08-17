Toekomst te koop: McLaren veilt ongereden F1-bolide

McLaren is het te kloppen team van 2025. Het papaya-oranje team is ook dit jaar weer superieur aan de rest van de teams. Het team komt niet alleen met iets unieks op de baan, maar ook in de veilingzaal. Het raceteam gaat zijn auto voor 2026 veilen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi dit jaar. Je kan dus een stukje auto kopen voordat ermee gereden is.

Het is een unicum dat McLaren met dit idee komt, want het is nog nooit eerder gedaan. Een auto veilen met de nieuwste reglementen is dus een nieuw idee en McLaren is daar de eerste van.

Stukje racegeschiedenis

"Deze veiling is een buitengewone kans om een stukje racegeschiedenis in handen te krijgen en te bieden op een auto voordat hij op het circuit is geweest", aldus McLaren-CEO Zak Brown. Het toekomstige model, waarschijnlijk de MCL40, wordt de opvolger van de huidige auto. De daadwerkelijke winnaar van de auto krijgt deze pas in 2028, maar krijgt tot die tijd een 2025-showmodel aangeboden op lease.

Als je de auto wint, ontvang je daar ook een uitnodiging voor het McLaren Technology Center in Engeland. Je krijgt dan een kijkje achter de schermen en toegang tot VIP-evenementen.

Niet de enige auto

Niet alleen de Formule 1-auto gaat geveild worden. Ook de IndyCar van Pato O'Ward, waarmee hij in 2026 aan de start van de Indy 500 staat, en een nieuw prototype waarmee het team in 2027 debuteert in het World Endurance Championship op Le Mans. Het zijn dus heel wat dure collectors' items die geveild gaan worden.

De aanleiding van de veiling is de Triple Crown: McLaren is het enige team dat ooit de Grand Prix van Monaco, de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans heeft gewonnen. "De Triple Crown is een belangrijk onderdeel van ons erfgoed en we zijn vastbesloten hem nogmaals te veroveren als we straks in 2027 aan het WK Endurance gaan deelnemen. Bovendien krijg je bij deze veiling ongekende VIP-toegang tot het team en alles achter de schermen."