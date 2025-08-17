user icon
Ben Sulayem over relatie Verstappen: "Hij is een groot kampioen"

Ben Sulayem over relatie Verstappen: "Hij is een groot kampioen"
  • Gepubliceerd op 17 aug 2025 10:39
  • comments 9
  • Door: Jesse Jansen

Mohammed Ben Sulayem is sinds 2021 FIA-president. Eind dit jaar komen de nieuwe verkiezingen en Ben Sulayem gaat zich ook dit jaar weer verkiesbaar stellen. De president heeft in zijn tijd als president tot nu toe maar één wereldkampioen gekend: Max Verstappen. De band tussen de twee lijkt dan ook goed te zijn. 

In gesprek met Formule1.nl gaat Ben Sulayem in op zijn band met Max Verstappen. De president gaf antwoorden op vragen zoals hoe de band met Verstappen is en dat de coureurs steeds jonger worden. 

Band met Max Verstappen

Op de vraag hoe de band met Verstappen is, zei hij: "Zo goed als met alle andere coureurs. Max is een groot kampioen, een jonge kampioen ook. Dus hij is hongerig, slim en wil echt winnen. Hetzelfde geldt voor McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. En dan heb je ook nog Charles Leclerc."

De Emirati ging in op het feit dat de coureurs steeds jonger worden. De eerder genoemde coureurs behoren daar ook bij: "Het zijn stuk voor stuk geweldige coureurs. En je ziet ze snel volwassen worden. Vijftien jaar geleden zag je niet zoveel jongeren op de grid. Ik herinner me dat ik Kimi Antonelli’s superlicentie ondertekende en zag dat hij zeventien was. Als je dat tot je door laat dringen, dan is het eigenlijk ongelofelijk."

Klassement

In het huidige klassement staan de McLaren-coureurs nog steeds bovenaan. De twee schelen maar negen punten van elkaar. Daarachter staat Max Verstappen, die met de derde plaats maar liefst tegen een achterstand van 97 punten aankijkt. Vergeleken met nummer twee Lando Norris scheelt Max Verstappen 88 punten. 

Achter de Nederlander staan George Russell en de Ferrari-coureurs. Het verschil naar Ferrari toe is groot, maar George Russell staat maar vijftien punten achter de viervoudig wereldkampioen. Verstappen is dus nog niet verzekerd van zijn derde positie in het WK-klassement.

snailer

Posts: 29.186

Ik vraag me af. Is het zijn van een groot kampioen een relatie?

  • 4
  • 17 aug 2025 - 10:51
Reacties (9)

  • snailer

    Posts: 29.186

    Ik vraag me af. Is het zijn van een groot kampioen een relatie?

    • + 4
    • 17 aug 2025 - 10:51
    • Raye34

      Posts: 1.092

      Dat dacht ik ook van Michael Schumacher toen hij naar Ferrari verhuisde, de rest is historie.

      • + 1
      • 17 aug 2025 - 12:10
  • Larry Perkins

    Posts: 59.189

    De hele dag nog niks gelezen over het bootje van Verstappen, kunnen die berichten ook niet herhaald worden?

    • + 1
    • 17 aug 2025 - 11:18
    • schwantz34

      Posts: 40.652

      Allemaal leuk en aardig al die berichten over die bootjes van die F1 lui, maar hoe is het eigenlijk met de boot van Sinterklaas?

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 12:09
    • Freek-Willem

      Posts: 6.145

      De peprmoten liggen al weer in de supermarkt dus, inderdaad terechte vraag @Kevin

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 12:42
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.091

    Ome Ben Sulayem is gewoon 'n grote l*l.
    Hij noemt Max, Lando, Oscar en Charles, maar vergeet wel glibbervriend te noemen.

    Oke, Ome Ben ligt er bij mij ook al uit....ik wil niets meer met die man te maken te hebben.......de l*l!

    • + 1
    • 17 aug 2025 - 11:52
    • Freek-Willem

      Posts: 6.145

      Dacht ik eindelijk dat die ome Ben het snapte. Jij nog niet helemaal @oiw 😉

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 12:43
    • Larry Perkins

      Posts: 59.189

      Gelukkig @Ouw, als we jou dan zoeken, hoeven we niet eer onder de witte jurk van ome Ben te kijken...

      Dat was toch al geen pretje!

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 13:36
    • Larry Perkins

      Posts: 59.189

      * eer = meer

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 13:37

