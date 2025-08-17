Ben Sulayem over relatie Verstappen: "Hij is een groot kampioen"

Mohammed Ben Sulayem is sinds 2021 FIA-president. Eind dit jaar komen de nieuwe verkiezingen en Ben Sulayem gaat zich ook dit jaar weer verkiesbaar stellen. De president heeft in zijn tijd als president tot nu toe maar één wereldkampioen gekend: Max Verstappen. De band tussen de twee lijkt dan ook goed te zijn.

In gesprek met Formule1.nl gaat Ben Sulayem in op zijn band met Max Verstappen. De president gaf antwoorden op vragen zoals hoe de band met Verstappen is en dat de coureurs steeds jonger worden.

Band met Max Verstappen

Op de vraag hoe de band met Verstappen is, zei hij: "Zo goed als met alle andere coureurs. Max is een groot kampioen, een jonge kampioen ook. Dus hij is hongerig, slim en wil echt winnen. Hetzelfde geldt voor McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. En dan heb je ook nog Charles Leclerc."

De Emirati ging in op het feit dat de coureurs steeds jonger worden. De eerder genoemde coureurs behoren daar ook bij: "Het zijn stuk voor stuk geweldige coureurs. En je ziet ze snel volwassen worden. Vijftien jaar geleden zag je niet zoveel jongeren op de grid. Ik herinner me dat ik Kimi Antonelli’s superlicentie ondertekende en zag dat hij zeventien was. Als je dat tot je door laat dringen, dan is het eigenlijk ongelofelijk."

Klassement

In het huidige klassement staan de McLaren-coureurs nog steeds bovenaan. De twee schelen maar negen punten van elkaar. Daarachter staat Max Verstappen, die met de derde plaats maar liefst tegen een achterstand van 97 punten aankijkt. Vergeleken met nummer twee Lando Norris scheelt Max Verstappen 88 punten.

Achter de Nederlander staan George Russell en de Ferrari-coureurs. Het verschil naar Ferrari toe is groot, maar George Russell staat maar vijftien punten achter de viervoudig wereldkampioen. Verstappen is dus nog niet verzekerd van zijn derde positie in het WK-klassement.