Doornbos kritisch richting Hamilton: "Hij is die klap nooit te boven gekomen"

Voormalig F1-coureur Robert Doornbos stelt dat leeftijd een rol speelt in de Formule 1. Bij Lewis Hamilton speelt er iets meer, zo denkt de Nederlander. De prestaties van Hamilton lopen niet best.

In Hongarije had Fernando Alonso al een stukje F1-geschiedenis. De coureur was de eerste coureur die 44 jaar oud is sinds Graham Hill in 1975. Buiten de Spanjaard rijdt er nog een veertiger rond: Lewis Hamilton.

Leeftijd is gevoelig

Robert Doornbos was in gesprek met Motorsport.com. De Nederlandse oud-coureur vertelt over de impact van leeftijd: "LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Fernando Alonso; dat zijn wel namen op topsportniveau die in de veertig zijn en wel nog steeds leveren. Alonso levert wel gewoon. Als hij een beetje competitiviteit in de auto ruikt, dan staat hij er - zeker na zo'n comeback met rugklachten in VT1."

"Bij Lewis is het denk ik een ander verhaal. En dat zullen de Lewis-fans niet leuk vinden, maar het is bijna alsof hij zijn eigen identiteit even kwijt is", stelt Doornbos. "Hij zou even door de boeken moeten gaan en moeten kijken wat hij allemaal heeft neergezet. Deze man heeft de sport voor eeuwig veranderd. Hij was bijna helemaal de all time great met de achtste titel met nog één ronde te gaan in Abu Dhabi, maar die kwam er niet."

'Hij is die klap nooit te boven gekomen'

"En het lijkt wel alsof hij die klap eigenlijk nooit te boven is gekomen", oordeelt de F1-analist. "Dan zie je dat topsport ook mentaal is, niet alleen fysiek. Het wisselen van teams gaf een enorme boost. Maar ja, ik was erbij in Melbourne en daar zag je niks van de Lewis Hamilton die we allemaal hoopten te zien bij Ferrari. Want stiekem is iedereen wel een beetje een Ferrari-fan. Ik ben een Ferrari-liefhebber en ik hoop dat Ferrari weer een keer races gaat winnen."

"En dat kan een stukje met leeftijd te maken hebben, om jezelf wéér op te laden voor zo'n seizoen. En die jonge teamgenoot van je, die presteert het wel om te pieken op het juiste moment. Dat is klap, na klap, na klap. Ik hoop dat hij een goede zomerstop heeft en sterk terugkomt. Leeftijd speelt altijd een rol. Maar ik denk dat ze daar wel qua voeding en training alles aan doen om het bij te houden. Maar er komt op een gegeven moment een dag dat je over de houdbaarheidsdatum bent."