user icon
icon

Doornbos kritisch richting Hamilton: "Hij is die klap nooit te boven gekomen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Doornbos kritisch richting Hamilton: "Hij is die klap nooit te boven gekomen"
  • Gepubliceerd op 17 aug 2025 08:37
  • comments 18
  • Door: Jesse Jansen

Voormalig F1-coureur Robert Doornbos stelt dat leeftijd een rol speelt in de Formule 1. Bij Lewis Hamilton speelt er iets meer, zo denkt de Nederlander. De prestaties van Hamilton lopen niet best. 

In Hongarije had Fernando Alonso al een stukje F1-geschiedenis. De coureur was de eerste coureur die 44 jaar oud is sinds Graham Hill in 1975. Buiten de Spanjaard rijdt er nog een veertiger rond: Lewis Hamilton.

Meer over Lewis Hamilton Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

11 aug
 Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

3 aug

Leeftijd is gevoelig

Robert Doornbos was in gesprek met Motorsport.com. De Nederlandse oud-coureur vertelt over de impact van leeftijd: "LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Fernando Alonso; dat zijn wel namen op topsportniveau die in de veertig zijn en wel nog steeds leveren. Alonso levert wel gewoon. Als hij een beetje competitiviteit in de auto ruikt, dan staat hij er - zeker na zo'n comeback met rugklachten in VT1."

"Bij Lewis is het denk ik een ander verhaal. En dat zullen de Lewis-fans niet leuk vinden, maar het is bijna alsof hij zijn eigen identiteit even kwijt is", stelt Doornbos. "Hij zou even door de boeken moeten gaan en moeten kijken wat hij allemaal heeft neergezet. Deze man heeft de sport voor eeuwig veranderd. Hij was bijna helemaal de all time great met de achtste titel met nog één ronde te gaan in Abu Dhabi, maar die kwam er niet."

'Hij is die klap nooit te boven gekomen'

"En het lijkt wel alsof hij die klap eigenlijk nooit te boven is gekomen", oordeelt de F1-analist. "Dan zie je dat topsport ook mentaal is, niet alleen fysiek. Het wisselen van teams gaf een enorme boost. Maar ja, ik was erbij in Melbourne en daar zag je niks van de Lewis Hamilton die we allemaal hoopten te zien bij Ferrari. Want stiekem is iedereen wel een beetje een Ferrari-fan. Ik ben een Ferrari-liefhebber en ik hoop dat Ferrari weer een keer races gaat winnen."

"En dat kan een stukje met leeftijd te maken hebben, om jezelf wéér op te laden voor zo'n seizoen. En die jonge teamgenoot van je, die presteert het wel om te pieken op het juiste moment. Dat is klap, na klap, na klap. Ik hoop dat hij een goede zomerstop heeft en sterk terugkomt. Leeftijd speelt altijd een rol. Maar ik denk dat ze daar wel qua voeding en training alles aan doen om het bij te houden. Maar er komt op een gegeven moment een dag dat je over de houdbaarheidsdatum bent."

Pietje Bell

Posts: 30.449

"Zonder superdominatie wagen is gebleken dat Hamilton maatje
Stroll/Gasley is en dat zal voor hem geestelijk het hardeste aankomen."

Geloof je dat zelf?!

  • 13
  • 17 aug 2025 - 09:12
F1 Nieuws Lewis Hamilton Robert Doornbos Ferrari

Reacties (18)

Login om te reageren
  • Jos van het Grind

    Posts: 40

    De oorzaak blijft dat Hamilton zijn wk's allemaal in een superdominate wagen en met rijder-status 1 heeft gehaald. Dat zelfs een Rosberg hem een jaar te snel af was, zegt alles over de werkelijke capaciteiten van Hamilton. En helemaal natuurlijk zijn afgang in 2021 toen hij met de nog steeds überdominante Mercedes reed, maar vernedert werd door Verstappen in een echt mindere wagen. Zonder superdominatie wagen is gebleken dat Hamilton maatje Stroll/Gasley is en dat zal voor hem geestelijk het hardeste aankomen.

    • + 4
    • 17 aug 2025 - 08:46
    • Pietje Bell

      Posts: 30.450

      "Zonder superdominatie wagen is gebleken dat Hamilton maatje
      Stroll/Gasley is en dat zal voor hem geestelijk het hardeste aankomen."

      Geloof je dat zelf?!

      • + 13
      • 17 aug 2025 - 09:12
    • Beemerdude

      Posts: 8.303

      @Josvanhetgrind; really? Kijk anders ff terug, het aantal briljante races wat door deze grootheid is afgeleverd tel jij niet op alle lichaamsdelen die meer als 3 cm uitsteken. 2016 is gewoon botte pech voor Hamilton geweest met wat DNF’s op heel ongelukkige momenten. En ja; die dominante Mercedes helpt natuurlijk.
      Denk wel dat AD 2021 nog in z’n hoofd speelt. Maar bij de 10 grootheden all time staat de naam van Hamilton wel degelijk geschreven. En ik hoop dat de 2e seizoenshelft hem succes gaat brengen.

      • + 6
      • 17 aug 2025 - 09:42
    • snailer

      Posts: 29.186

      Uiteraard is Hamilton wel enorm goed en de beste van het veld geweest voor een lange tijd. Voor mij vernaderde dat halverwegen 2019. Niet omdat Hamilton toen slechter werd, maar er werd een rijder met grote stappen steeds beter.

      Maar persoonlijk word ik moe van het 'pech' woord rond Hamilton. 2007 zou hij hebben verloren door pecht, terwijl de grootste pechvogels dat jaar Massa en Alonso waren. Heb het niet over persoonlijke fouten, want die maakten ze allemaal.
      In 2016 had Hamilton 2 maal pech wat hem echt punten kostte.
      Rosberg had 3 maal pech die hem punten kostte. Kan me nog een lekken band herinneren van Rosberg terwijl hij aan de leiding lag en daardoor enorm terugviel in het veld.
      Daarbij had hij 2 maal pech terwijl hij er af werd gereden door Hamilton en zoals altijd in die tijd rond Hamilton er geen staffen werden uitgedeeld.

      De pech van Rosberg was minstens zo groot.

      Hamilton verloor dat jaar door het begin van het seizoen en door de voorsprong die Rosberg uiteindelijk had en alleen maar 2de plekken bewust aftikken won hij het kampioenschap. Het was dus een kampioenschap dat ooit Lauda binnen haalde tegen de snellere Prost. Of als het kampioenschap dat Prost binnen haalde tegen de snellere Senna.

      Maar we moeten eens ophouden met Hamilton afzeiken. Iedereen vergeet dat er in 2021 twee grootheden een gevecht van een jaar hebben geleverd dat zijn weerga niet kent. Goed. Hamilton reed in een iets beterre auto. Seker niet uber dominant. Maar dat gevecht was magistraal. En een bewijs dat Hamilton 1 van de grote rijders is.

      Iedereen die hem kleineert, kleineert ook de prestatie van Verstappen.

      En de twee verdienen dat niet.

      • + 9
      • 17 aug 2025 - 10:46
    • Robin

      Posts: 2.790

      Jos, ik weet niet hoe oud je bent , waar je vandaan komt en wat je allemaal voor je kiezen hebt gekregen maar toerekeningsvatbaar ben je niet.

      • + 4
      • 17 aug 2025 - 11:29
    • Beemerdude

      Posts: 8.303

      @Snailer; kleine coorectie; Rosberg reed Hamilton eraf in 2016. Niet andersom.

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 12:10
    • 919

      Posts: 3.632

      ”Maar we moeten eens ophouden met Hamilton afzeiken. Iedereen vergeet dat er in 2021 twee grootheden een gevecht van een jaar hebben geleverd dat zijn weerga niet kent. Goed. Hamilton reed in een iets beterre auto. Seker niet uber dominant. Maar dat gevecht was magistraal. En een bewijs dat Hamilton 1 van de grote rijders is.

      Iedereen die hem kleineert, kleineert ook de prestatie van Verstappen.

      En de twee verdienen dat niet.”

      🙌 Mooi verwoord ☝️☝️

      • + 1
      • 17 aug 2025 - 12:22
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.802

      Wat een onzin dit Jos haha.

      2007 ook maar even vergeten waarbij hij meteen (op basis van de stand) Alonso versloeg? Waar Alonso ruim 500 meer testkilometers heeft gehad dan Lewis voor het seizoen (volgens officiele informatie van Mclaren zelf?)

      Overigens roept Doornbos wel héél makkelijk dat Alonso wél presteert. Met Stroll al teamgenoot afgezet tegen Leclerc en Russell denk ik niet dat die opmerking op zijn plaats is.

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 13:13
    • Pietje Bell

      Posts: 30.450

      Michael Schumacher

      2007 ook maar even vergeten waarbij hij meteen (op basis van de stand) Alonso versloeg?

      Waar Alonso ruim 500 meer testkilometers heeft gehad dan Lewis voor het seizoen
      =========================================================

      Denk dat je het allerbelangrijkste vergeet @MS! Wat zijn nou 500 km?
      Dit zijn nl bijzaken.


      Hamilton begon in 2001 in de raceklasse Formula Renault UK.
      Reed vervolgens maar liefst 6 jaar in racewagens voordat hij in de F1 begon........ 6 jaar!!

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 13:47
  • 919

    Posts: 3.632

    Denk dat Doornbos in deze gelijk heeft, en dat hij de 2021 klap nooit te boven is gekomen. Sinds zijn media stilte direct na 2021 zie ik een andere Lewis Hamilton dan daarvoor.

    • + 3
    • 17 aug 2025 - 08:58
    • schwantz34

      Posts: 40.652

      Veel van de Lewis fans zijn 21 ook nooit te boven gekomen, als die daaraan terug denken schrikken ze nog steeds badend in het zweet en schuimbekkend wakker!

      • + 6
      • 17 aug 2025 - 10:06
    • Piccachu

      Posts: 477

      Ik ben het niet vaak eens met Doornbos, maar in deze wel. Je ziet het gewoon aan alles sinds 2021.

      • + 2
      • 17 aug 2025 - 10:20
    • Larry Perkins

      Posts: 59.189

      Zeg het nog maar eens:
      Het is zijn leeftijd, stukje mentaal misschien, plus dat Hamilton zijn rijstijl niet heeft kunnen aanpassen aan de grondeffect auto's...

      • + 2
      • 17 aug 2025 - 10:25
  • powered by bye

    Posts: 478

    Hij doet het op zn oude dag beter dan Doornbos in zn RedBull dagen

    • + 7
    • 17 aug 2025 - 09:32
    • Piccachu

      Posts: 477

      Het één sluit het ander niet uit.

      • + 3
      • 17 aug 2025 - 10:21
  • SennaS

    Posts: 10.318

    Beetje overdreven en achteraf journalistiek a la Ziggo tafel.
    Lewis heeft alles al bereikt en alle relevante record in zijn zak. En ja sommige jaren een dominante auto maar ook enkele wk’s niet in de beste auto en bij 2 teams.
    We zien ook wat Max kan zonder een raket onder zijn kont, ze hebben allemaal een topauto nodig.
    En ja AB 2021 reed hij vriend en vijand zoek als het erop aankwam, echter is hem die 8e titel ontnomen door een human error.
    Dat is zuur lijkt mij en heeft logischerwijs zijn effect. Wir zou dat niet hebben.
    En Robert vergeet dat ook de jaren gaan tellen, zou hij als beste moeten weten.

    • + 1
    • 17 aug 2025 - 11:55
    • Mrduplex

      Posts: 1.591

      😂🤣 Max rijdt voorin rond terwijl z’n teamgenoot achterin rond rijdt. Hamilton rijdt in het middenveld en Leclerc doet steeds mee voor t podium!wat een parel ben je toch🤣

      • + 2
      • 17 aug 2025 - 12:30
    • schwantz34

      Posts: 40.652

      Human error? De enige fout die ze bij Mercedes gemaakt hebben is door Ham niet te laten pitten voor nieuwe bandjes omdat voorafgaande aan de race was afgesproken om de race niet achter de SC te finishen. Oftewel, dat was gewoon een hele vette team error!

      • + 2
      • 17 aug 2025 - 12:35

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar