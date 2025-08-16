user icon
Populaire Grand Prix aast op terugkeer op Formule 1-kalender
  Gepubliceerd op 16 aug 2025 16:24
  comments 8
  Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Portugal maakte tijdens de coronapandemie zijn comeback op de Formule 1-kalender. Na twee edities verdween de race weer, maar dat betekent niet dat dat het definitieve einde was. Als het aan de Portugese overheid ligt maakt de Grand Prix een comeback.

In de vorige eeuw was de Grand Prix van Portugal jarenlang een vaste bewoner van de F1-kalender. Toen de race verdween leek het er echter niet op dat een comeback er ooit in zou zitten. Toen in 2020 de coronapandemie uitbrak, had de Formule 1 echter locaties nodig om te racen. Het circuit van Portimao stak zijn hand op, en de Portugese Grand Prix maakte daarmee is een comeback.

Duidelijke taal

De race op het circuit in de Algarve werd ook in 2021 verreden, en fans en coureurs genoten van het spektakel op het bijzondere circuit. Toch werd er geen vast plekje ingeruimd op de kalender voor Portugal, maar daar willen ze zelf graag verandering in brengen.

De Portugese premier Luis Montenegro sprak deze ambitie uit tijdens Na Festa do Pontal: "Een van de factoren die het meest bijdraagt aan de promotie van deze regio zijn grote evenementen."

"We hebben de MotoGP, het grootste motorevenement ter wereld binnengehaald voor 2025 en 2026. Ik kan jullie vertellen dat we alles klaar hebben liggen om de terugkeer van de Formule 1 volgend jaar, in 2027, formeel te maken."

Races in Afrika

Portugal is zeker niet het enige land dat aast op een plekje op de F1-kalender. Ook in onder meer Rwanda, Zuid-Afrika en zelfs Nigeria liggen er plannen voor een race in de koningsklasse van de autosport. 

Grote veranderingen 

De kans is dan ook groot dat er in de komende jaren veel zaken gaan veranderen aan de kalender. De Grands Prix op de circuits van Imola en Zandvoort gaan al verdwijnen, terwijl Spa gaat rouleren.

DJJeffHax

Posts: 733

En Istanbul Park mag ook wel terugkomen van mij.
Liever dat dan die klote Straat races.

  • 6
  16 aug 2025 - 18:43
Reacties (8)

  Larry Perkins

    Posts: 59.184

    De enige kans die Portugal maakt is als ze die f*cking Yankees van LM kunnen wijs maken dat het circuit van Portimão in Afrika ligt...

    • + 3
    16 aug 2025 - 16:54
    Clay Regazzoni

      Posts: 1.152

      Ja, triest eigenlijk Larry, ik heb genoten van die twee races daar !

      • + 3
      16 aug 2025 - 17:27
    nr 76

      Posts: 6.783

      Dan moeten ze er ook nog even bij zeggen, dat dit circuit eigenlijk de hoofdstraat door de stad is. Dan maken ze misschien kans...

      • + 2
      16 aug 2025 - 17:56
    DJJeffHax

      Posts: 733

      En Istanbul Park mag ook wel terugkomen van mij.
      Liever dat dan die klote Straat races.

      • + 6
      16 aug 2025 - 18:43
    Larry Perkins

      Posts: 59.184

      Max was ook positief over et circuit.

      • + 1
      16 aug 2025 - 19:02
    snailer

      Posts: 29.180

      Voor mij zijn er twee. Maleisië en Donington.

      • + 1
      16 aug 2025 - 23:03
  Patrick_St

    Posts: 5.986

    Er zijn zoveel mooie circuits waar we geweldige F1 races kunnen zien. Portimão is daar 1 van maar zeker niet de enige. Waren die auto's maar minimaal een meter kleiner, dan zou je een leuke race kunnen hebben.

    • + 2
    16 aug 2025 - 21:18
  Benner

    Posts: 9

    Ik denk dat we dit niet zo heel serieus moeten nemen. Die Portugese premier Luis Montenegro (de Portugese versie van Wilders) doet vooral aan grootspraak. Ze zullen vast in gesprek zijn met Liberty Formule 1.. Maar Formule 1 speelt het spelletje mee.. Die gaan echt niet een regering, van welk land dan ook, negeren en naar huis sturen. Montenegro deed deze uitspraak om populair te doen. Alleen heeft dat totaal verkeerd uitgepakt. Er zijn vele grote bosbranden momenteel gaande. Waarbij de brandweer veel te maken heeft met gebrek aan voldoende materiaal of materiaal dat nog werkt. Portugal moet nu vliegtuigen lenen uit bijvoorbeeld Marocco.. De Portugezen zijn dan vooral ook verbijsterd: wel geld voor een Formule 1 race.. Maar niet voor de brandweer.. Of de veiligheid in het algemeen.

    • + 0
    16 aug 2025 - 23:28

