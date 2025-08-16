Populaire Grand Prix aast op terugkeer op Formule 1-kalender

De Grand Prix van Portugal maakte tijdens de coronapandemie zijn comeback op de Formule 1-kalender. Na twee edities verdween de race weer, maar dat betekent niet dat dat het definitieve einde was. Als het aan de Portugese overheid ligt maakt de Grand Prix een comeback.

In de vorige eeuw was de Grand Prix van Portugal jarenlang een vaste bewoner van de F1-kalender. Toen de race verdween leek het er echter niet op dat een comeback er ooit in zou zitten. Toen in 2020 de coronapandemie uitbrak, had de Formule 1 echter locaties nodig om te racen. Het circuit van Portimao stak zijn hand op, en de Portugese Grand Prix maakte daarmee is een comeback.

Duidelijke taal

De race op het circuit in de Algarve werd ook in 2021 verreden, en fans en coureurs genoten van het spektakel op het bijzondere circuit. Toch werd er geen vast plekje ingeruimd op de kalender voor Portugal, maar daar willen ze zelf graag verandering in brengen.

De Portugese premier Luis Montenegro sprak deze ambitie uit tijdens Na Festa do Pontal: "Een van de factoren die het meest bijdraagt aan de promotie van deze regio zijn grote evenementen."

"We hebben de MotoGP, het grootste motorevenement ter wereld binnengehaald voor 2025 en 2026. Ik kan jullie vertellen dat we alles klaar hebben liggen om de terugkeer van de Formule 1 volgend jaar, in 2027, formeel te maken."

Races in Afrika

Portugal is zeker niet het enige land dat aast op een plekje op de F1-kalender. Ook in onder meer Rwanda, Zuid-Afrika en zelfs Nigeria liggen er plannen voor een race in de koningsklasse van de autosport.

Grote veranderingen

De kans is dan ook groot dat er in de komende jaren veel zaken gaan veranderen aan de kalender. De Grands Prix op de circuits van Imola en Zandvoort gaan al verdwijnen, terwijl Spa gaat rouleren.