'Aston Martin-eigenaar moet eigen zoon Lance Stroll ontslaan'

Ralf Schumacher is ervan overtuigd dat Lawrence Stroll een moeilijke beslissing moet nemen. Volgens de oud-coureur zal Stroll sr. zijn zoon uit de Aston Martin moeten halen. Waarom? Stroll is volgens Schumacher niet goed genoeg om de titelambities van Aston Martin waar te maken.

Lance Stroll staat momenteel twaalfde in het wereldkampioenschap met 26 punten. Stroll doet als het aan de punten ligt niet onder voor Fernando Alonso. De teamgenoten hebben evenveel punten.

'Schrap hem'

Ralf Schumacher heeft Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll aangemoedigd om zijn zoon Lance Stroll te schrappen van de coureursopstelling. Het team wil vanaf volgend seizoen meedoen om de wereldtitel en Ralf Schumacher acht Lance Stroll daar niet vaardig genoeg voor. De Duitser is van mening dat Stroll sr. serieus is over de titel, dus dan ook serieuze stappen moet ondernemen.

Lance Stroll rijdt sinds hij weg is bij Williams al voor zijn vader. Zijn prestaties zijn alleen vaker bekritiseerd. Ondanks dat heeft Lance Stroll in zijn carrière een poleposition behaald en drie podiums. Sommige beschouwen Stroll als een product van vriendjespolitiek.

Schumacher bekritiseerd

Ralf Schumacher heeft Lance Stroll al vaker bekritiseerd. De Duitser vindt dat Lance Stroll absoluut niet goed genoeg is en niet thuishoort in de Formule 1. "Als hij echt wereldkampioen wil worden, moet hij zijn zoon laten gaan", vertelde de 50-jarige aan de Duitse krant BILD. "Lance 27-0 kwalificatienederlaag tegen zijn teamgenoot Fernando Alonso zegt genoeg."

Schumacher ziet echter wel over het hoofd dat beide Aston Martin-coureurs evenveel punten hebben. Stroll is dus op papier aan Fernando Alonso gewaagd. Lawrence Stroll heeft echter veel geld uitgegeven de Canadees heeft allerlei stappen ondernomen, zoals het aannemen van Adrian Newey en het bouwen van een nieuw HQ.

'De vader kiest'

"De vader moet kiezen: intuïtie of succes. Als hij het meent, zal hij de coureurscombinatie voor 2026 volledig moeten heroverwegen. Ik denk dat hij dat wel weet, maar de beslissing valt hem zwaar."