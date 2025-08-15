user icon
icon

'Aston Martin-eigenaar moet eigen zoon Lance Stroll ontslaan'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Aston Martin-eigenaar moet eigen zoon Lance Stroll ontslaan'
  • Gepubliceerd op 15 aug 2025 14:09
  • comments 12
  • Door: Jesse Jansen

Ralf Schumacher is ervan overtuigd dat Lawrence Stroll een moeilijke beslissing moet nemen. Volgens de oud-coureur zal Stroll sr. zijn zoon uit de Aston Martin moeten halen. Waarom? Stroll is volgens Schumacher niet goed genoeg om de titelambities van Aston Martin waar te maken. 

Lance Stroll staat momenteel twaalfde in het wereldkampioenschap met 26 punten. Stroll doet als het aan de punten ligt niet onder voor Fernando Alonso. De teamgenoten hebben evenveel punten. 

Meer over Lance Stroll Herbert kraakt Alonso af en wijst naar 'sterke' Stroll

Herbert kraakt Alonso af en wijst naar 'sterke' Stroll

14 aug

'Schrap hem'

Ralf Schumacher heeft Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll aangemoedigd om zijn zoon Lance Stroll te schrappen van de coureursopstelling. Het team wil vanaf volgend seizoen meedoen om de wereldtitel en Ralf Schumacher acht Lance Stroll daar niet vaardig genoeg voor. De Duitser is van mening dat Stroll sr. serieus is over de titel, dus dan ook serieuze stappen moet ondernemen. 

Lance Stroll rijdt sinds hij weg is bij Williams al voor zijn vader. Zijn prestaties zijn alleen vaker bekritiseerd. Ondanks dat heeft Lance Stroll in zijn carrière een poleposition behaald en drie podiums. Sommige beschouwen Stroll als een product van vriendjespolitiek. 

Schumacher bekritiseerd

Ralf Schumacher heeft Lance Stroll al vaker bekritiseerd. De Duitser vindt dat Lance Stroll absoluut niet goed genoeg is en niet thuishoort in de Formule 1. "Als hij echt wereldkampioen wil worden, moet hij zijn zoon laten gaan", vertelde de 50-jarige aan de Duitse krant BILD. "Lance 27-0 kwalificatienederlaag tegen zijn teamgenoot Fernando Alonso zegt genoeg."

Schumacher ziet echter wel over het hoofd dat beide Aston Martin-coureurs evenveel punten hebben. Stroll is dus op papier aan Fernando Alonso gewaagd. Lawrence Stroll heeft echter veel geld uitgegeven de Canadees heeft allerlei stappen ondernomen, zoals het aannemen van Adrian Newey en het bouwen van een nieuw HQ. 

'De vader kiest'

"De vader moet kiezen: intuïtie of succes. Als hij het meent, zal hij de coureurscombinatie voor 2026 volledig moeten heroverwegen. Ik denk dat hij dat wel weet, maar de beslissing valt hem zwaar."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.079

Ralf: "Als ik moest kiezen tussen Lance en neef Mick koos ik Mick".

Degenen met wèl verstand: "Als ik moest kiezen tussen Lance en neef Mick....dan toch Lance."

  • 7
  • 15 aug 2025 - 14:21
F1 Nieuws Lance Stroll Aston Martin

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.079

    Ralf: "Als ik moest kiezen tussen Lance en neef Mick koos ik Mick".

    Degenen met wèl verstand: "Als ik moest kiezen tussen Lance en neef Mick....dan toch Lance."

    • + 7
    • 15 aug 2025 - 14:21
    • TylaHunter

      Posts: 10.440

      Als ik moest kiezen tussen Lance of Mick, koos ik voor Jos Verstappen.

      • + 2
      • 15 aug 2025 - 18:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.079

      Tis geen van tweeën niets....dan toch liever Jos idd.

      • + 2
      • 15 aug 2025 - 18:45
  • Need5Speed

    Posts: 3.148

    Lance is de reden dat het team nog bestaat. Hij hoort niet tot de beste 10 coureurs in het veld maar is waarschijnlijk ook niet de slechtste. Hij gaat waarschijnlijk geen wereldkampioen worden ongeacht bij welk team, maar door hem een ander misschien wel.

    • + 4
    • 15 aug 2025 - 16:48
    • HarryLam

      Posts: 4.811

      Nou......stel Newey ontwerpt een raket waar beiden makkelijk mee kunnen winnen, dan kan lawrence stalorders geven en wordt Lance toch lekker wereldkampioen.

      • + 3
      • 15 aug 2025 - 16:56
    • snailer

      Posts: 29.150

      Stroll heeft zijn nut inderdaad bewezen, Need5Speed. Een team is gered

      En tegenwoordig is elk F1 team minstens een miljard waard. Am waarschijnlijk een stuk meer omdat er moderne fasciliteiten zijn. Stroll kan dus met een gerust hart ontslagen worden.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 20:48
    • Need5Speed

      Posts: 3.148

      Stroll senior heeft het team niet gekocht om het te redden maar om zijn zoon te laten rijden in de F1. Wij kunnen wel vinden dat dat zonde is maar daar geven zij niet om. Dat het team gered is is voor hen dus bijzaak maar nodig om het te laten werken en wel gunstig dus voor F1 liefhebbers

      • + 1
      • 15 aug 2025 - 20:56
    • snailer

      Posts: 29.150

      dat is de rol van jr, Beed5speed. Zinder jr was FI failliet.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 21:31
  • Larry Perkins

    Posts: 59.150

    "Het team wil vanaf volgend seizoen meedoen om de wereldtitel."

    Dat is pertinent NIET waar!
    Adrian had het over de twee komende seizoenen nog niet, mogelijk in het derde jaar, schatte hij in.

    • + 0
    • 15 aug 2025 - 16:55
    • TylaHunter

      Posts: 10.440

      Verpest het nou niet... nu kan hij het artikel voor volgende week niet schrijven: "Newey zet titelkansen 2026 uit zijn hoofd"

      • + 1
      • 15 aug 2025 - 18:11
    • Larry Perkins

      Posts: 59.150

      Dat valt wel mee @Tyla, eerst moet het bericht nog komen:
      "Newey doorbreekt het stilzwijgen in augustus nog niet."

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 18:28
    • Need5Speed

      Posts: 3.148

      Dat bericht heeft dan als titel Aston Martin verbijsterd door houding Newey of zo.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 20:21

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Team Aston Martin
  • Punten 318
  • Podiums 3
  • Grand Prix 181
  • Land CA
  • Geb. datum 29 okt 1998 (26)
  • Geb. plaats Montreal, CA
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar