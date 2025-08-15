Tsunoda onder druk: Zelfs Racing Bulls negatief verrast

Yuki Tsunoda startte het huidige Formule 1-seizoen voor Racing Bulls, maar rijdt nu voor Red Bull Racing. Na twee seizoenen had de Japanner Liam Lawson al vervangen. De aanhoudende worsteling van de Japanner komt als een complete verrassing bij de CEO van Racing Bulls.

Racing Bulls-CEO Peter Bayer zag Yuki Tsunoda naar Red Bull gaan na nog maar twee Grand Prix-weekenden te hebben gereden dit seizoen. Na de Grand Prix van China werd Yuki Tsunoda naar voren geschoven.

Verwachtingen

Red Bull had gehoopt dat het meer punten kon pakken door Yuki Tsunoda naar voren te schuiven. Echter, de Japanner heeft nog maar zeven punten behaald als Red Bull-coureur. Tsunoda heeft nu twaalf Grands Prix en twee sprintraces gereden voor Red Bull. Het is nu ook al zeven races geleden sinds de Japanner zijn laatste punt heeft gescoord.

Liam Lawson, die vervangen werd door Yuki Tsunoda, staat nu zelfs boven de Japanner in het wereldkampioenschap. Racing Bulls-CEO Peter Bayer kan niet geloven dat de Japanner het zo moeilijk heeft. Bayer kent Tsunoda uit zijn Racing Bulls-tijd. De Oostenrijker was ervan overtuigd dat Yuki Tsunoda de oplossing zou zijn voor Red Bull Racing.

'Het was een verrassing'

"Ik zou liegen als ik zeg dat het geen verrassing voor me was. Ik heb zijn potentie, resultaten, mindset en fysieke voorbereidingen gezien. Zo sterk als hij was, had ik hem nog nooit meegemaakt. Wat daar is gebeurd, geen idee. Ik heb hem ook nog niet gesproken over waarom het zo moeilijk gaat, maar ik denk dat hij gewoon tijd nodig heeft."

"De RB21 is gewoon een moeilijke wagen om in te rijden, ook heel anders dan onze wagen. Die van ons is wat langzamer, maar heeft een veel grotere window waarin die werkt." Yuki Tsunoda staat momenteel achttiende in het wereldkampioenschap met tien punten.