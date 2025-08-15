Snoeiharde kritiek voor Lewis Hamilton : "Hij zag eruit als een idioot"

user icon
Lewis Hamilton heeft nog niet de prestaties behaald die van hem verwacht werden bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kwam met grote verwachtingen naar Ferrari, maar daar is nog niets van waar gebleken. Hij wordt nu vergeleken met Sebastian Vettel.

De zevenvoudig wereldkampioen struggelt enorm met de Ferrari-bolide. De Brit heeft vooral problemen met de stabiliteit van de achterkant van de SF-25-auto. Sebastian Vettel had precies hetzelfde probleem, zo zegt een oud-engineer van de Duitser. 

De Ferrari kreeg nogal wat updates, maar dat loste de problemen van Hamilton nog niet op. Hamilton experimenteerde vaak met zijn Mercedes-auto. Daar heeft hij een gewoonte van gemaakt. Deze gewoonte heeft Hamilton meegenomen naar Ferrari en dat kost veel kostbare trainingstijd. Dit probleem werd door oud-engineer Francesco Cigarini opgemerkt. 

Leclerc heeft zich bij Ferrari uitgesproken over de balans aan de voorzijde van zijn SF-25. Journalist Roberto Chinchero merkte eerder al op dat hij elke keer dat hij tijdens de trainingen de pitstraat inrijdt, om 'meer voorvleugel' vraagt. In een gesprek met Sky Sports IT heeft oud-Ferrari-engineer Francesco Cigarini zijn inzichten gedeeld over het probleem van Hamilton. 

Andere coureurs

"Het is bekend dat Leclerc, zelfs toen Vettel er nog was, de voorkeur geeft aan een zeer spitse auto", zei Cigarini. "Dit betekent dat hij de achterkant erg vrij laat en hem met gevoel moet controleren. Toen Vettel die afstellingen wilde kopiëren om dezelfde prestaties te bereiken, draaide hij zich om en zag hij er als een idioot uit. Ik denk dat Hamilton hetzelfde overkomt. Het zou me niet verbazen als ze me vertelden dat Hamilton een spannend telefoongesprek voert met Vettel, op zoek naar een gesprek om eronderuit te komen."

De Brit is dus een andere coureur dan zijn teamgenoot. Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap, 42 punten achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. Hamilton heeft nog geen podium behaald dit seizoen, maar wel een paar keer de vierde plek.

DenniSNL1980

Posts: 285

Wat een titel weer. Hij had het over Vettel toen die zei: "zag er uit als een idioot" en waar is de snoeiharde kritiek dan?

  • 6
  • 15 aug 2025 - 11:24
F1 Nieuws Lewis Hamilton Sebastian Vettel Ferrari

Reacties (13)

Login om te reageren
  • DenniSNL1980

    Posts: 285

    Wat een titel weer. Hij had het over Vettel toen die zei: "zag er uit als een idioot" en waar is de snoeiharde kritiek dan?

    • + 6
    • 15 aug 2025 - 11:24
    • Robin

      Posts: 2.785

      Ik dacht idd dat het niet meer erger kon.
      Waar is die snoeiharde kritiek eigenlijk?

      • + 4
      • 15 aug 2025 - 11:39
  • Pietje Bell

    Posts: 30.427

    Titel artikel: "Snoeiharde kritiek voor Lewis Hamilton : "Hij zag eruit als een idioot""

    Zin uit het artikel:
    "Toen Vettel die afstellingen wilde kopiëren om dezelfde prestaties te bereiken,
    draaide hij zich om en zag hij er als een idioot uit. "


    Zoek de verschillen.

    • + 3
    • 15 aug 2025 - 11:37
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.076

    Niets dan lof voor Lewis hoor, maar toen ik de titel las dacht ik dat het over Lewis zijn voorkeur voor kleding ging, want zeg nou eerlijk.....de mode loopt met 'n grote boog om Lewis heen.

    • + 1
    • 15 aug 2025 - 11:49
    • f1 benelux

      Posts: 4.197

      Je hebt geen verstand van mode, ouwe. En ik ook niet maar ik heb wel een 15-jarige dochter die me foto's en beelden liet zien van het Met Gala.
      Ik lach me ziek met al die outfits, .. maar 't blijkt wel mode te zijn.





      Zo ..

      • + 1
      • 15 aug 2025 - 13:14
    • mario

      Posts: 13.981

      @Ouw: Ik denk dat de mode een kilometer bij jou vandaan al stopt en keihard terug rent.....

      • + 2
      • 15 aug 2025 - 13:47
    • snailer

      Posts: 29.146

      Ouw is vooral bezig zijn mode zo snel als mogelijk uit te trekken en dan een regenjas aan te trekken.

      De mode ligt vooral vlak bij zijn moeten, mario.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 14:12
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.076

      Wat is er mis met 'n t-shirt en 'n spijkerbroek?
      Daar loop ik al 53 jaar mee....niet dezelfde natuurlijk.
      Nou, als dat geen mode is?

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 14:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.076

      En daarbij, bij van Cranenbroek hebben ze de laatste mode hoor....

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 14:24
  • Dunderklumpen

    Posts: 369

    'Artikel' raakt weer eens kant noch wal. Het is precies wat je verwacht als je andermans werk door de vertaalbot haalt, en niet eens de moeite neemt het resultaat na te lezen. Getuigd van weinig respect voor de lezer.

    • + 2
    • 15 aug 2025 - 13:07
  • Larry Perkins

    Posts: 59.140

    "Toen Vettel die afstellingen wilde kopiëren om dezelfde prestaties te bereiken,
    draaide hij zich om."

    Wut?

    • + 0
    • 15 aug 2025 - 13:46
  • John6

    Posts: 10.967

    Ik zie niets bijzonders, Lewis ging al niet goed bij Mercedes de laatste 3 jaren, wie dacht dat Lewis het dan wel even zou laten zien bij Ferrari, die komt waarschijnlijk net onder een steen vandaan.

    • + 1
    • 15 aug 2025 - 13:58
    • snailer

      Posts: 29.146

      de reacties hier boven te lezen gaat het helemaal niet over Hamilton, John6. Hamilton is natuurlijk wel de goat. Is hier regelamtig te lezen.

      • + 1
      • 15 aug 2025 - 14:15

