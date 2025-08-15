Snoeiharde kritiek voor Lewis Hamilton : "Hij zag eruit als een idioot"

Lewis Hamilton heeft nog niet de prestaties behaald die van hem verwacht werden bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kwam met grote verwachtingen naar Ferrari, maar daar is nog niets van waar gebleken. Hij wordt nu vergeleken met Sebastian Vettel.

De zevenvoudig wereldkampioen struggelt enorm met de Ferrari-bolide. De Brit heeft vooral problemen met de stabiliteit van de achterkant van de SF-25-auto. Sebastian Vettel had precies hetzelfde probleem, zo zegt een oud-engineer van de Duitser.

Updates

De Ferrari kreeg nogal wat updates, maar dat loste de problemen van Hamilton nog niet op. Hamilton experimenteerde vaak met zijn Mercedes-auto. Daar heeft hij een gewoonte van gemaakt. Deze gewoonte heeft Hamilton meegenomen naar Ferrari en dat kost veel kostbare trainingstijd. Dit probleem werd door oud-engineer Francesco Cigarini opgemerkt.

Leclerc heeft zich bij Ferrari uitgesproken over de balans aan de voorzijde van zijn SF-25. Journalist Roberto Chinchero merkte eerder al op dat hij elke keer dat hij tijdens de trainingen de pitstraat inrijdt, om 'meer voorvleugel' vraagt. In een gesprek met Sky Sports IT heeft oud-Ferrari-engineer Francesco Cigarini zijn inzichten gedeeld over het probleem van Hamilton.

Andere coureurs

"Het is bekend dat Leclerc, zelfs toen Vettel er nog was, de voorkeur geeft aan een zeer spitse auto", zei Cigarini. "Dit betekent dat hij de achterkant erg vrij laat en hem met gevoel moet controleren. Toen Vettel die afstellingen wilde kopiëren om dezelfde prestaties te bereiken, draaide hij zich om en zag hij er als een idioot uit. Ik denk dat Hamilton hetzelfde overkomt. Het zou me niet verbazen als ze me vertelden dat Hamilton een spannend telefoongesprek voert met Vettel, op zoek naar een gesprek om eronderuit te komen."

De Brit is dus een andere coureur dan zijn teamgenoot. Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap, 42 punten achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. Hamilton heeft nog geen podium behaald dit seizoen, maar wel een paar keer de vierde plek.