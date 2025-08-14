user icon
icon

Red Bull-insider spreekt over bizar handdoek-incident Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull-insider spreekt over bizar handdoek-incident Verstappen
  • Gepubliceerd op 14 aug 2025 13:22
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen had in Hongarije een handdoek in de auto meegenomen. Red Bull-topman Stephen Knowles sprak over het bizarre gebeuren. Max Verstappen gooide de handdoek uiteindelijk uit zijn auto. 

Stephen Knowles bekleedt bij Red Bull Racing de rol van head of sports. Zo ging Knowles met Verstappen mee naar de stewards in Hongarije. De Nederlander had bijna een crash met Lewis Hamilton, maar uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. 

Meer over Red Bull Racing 'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

8 aug
 Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

1 aug

Bizar incident

Tijdens de tweede vrije training van Hongarije gooide Max Verstappen een handdoekje uit zijn auto. Het incident werd na afloop van de sessie bekeken. Verstappen deed in Hongarije niet mee om een podium en had nogal wat pech. De Nederlander moest tot tweemaal naar de stewards. Een reden daarvan was een handdoek die hij uit zijn cockpit gooide. 

Het incident trok de aandacht van de FIA, omdat de Nederlander artikel 34.14c overtrad: "Indien een auto tijdens een vrije training, of kwalificatiesessie of sprint shootout in een onveilige situatie terechtkomt, kunnen de stewards de coureur zoveel gridposities terugtrekken als zij passend achten. Een dergelijke straf wordt toegepast op de race, tenzij de overtreding is begaan tijdens de sprint shootout. In dat geval wordt de straf toegepast op de sprintsessie." Het bleef uiteindelijk bij een waarschuwing.

'Ik heb mijn best gedaan'

In gesprek met de The Inside Track-podcast zei Stephen Knowles: "Ik heb wanhopig onze gegevens doorzocht om iets soortgelijks te vinden, maar tevergeefs. Denk eens na over wat de sport en de stewards met deze straffen in de eerste plaats proberen te doen: een afschrikmiddel zijn voor alles wat je in de toekomst niet meer zou moeten doen. En het is eerlijk om te zeggen dat als je de auto ooit uit de garage haalt en er iets los in de cockpit zit, dat potentieel gevaarlijk is."

Hij voegde eraan toe: "Ik denk dat het een beetje een voorbarige opmerking is dat de handdoek in de voetenruimte terecht zou kunnen zijn gekomen en mogelijk de pedalen zou hebben geblokkeerd of zoiets. In het uiterste geval had het gevaarlijk kunnen zijn."

Tot slot voegde Knowles eraan toe: "Ik denk dat het waarschijnlijk eerlijk is dat ze die milde, maar toch kleine waarschuwing geven, zodat iedereen eraan herinnerd wordt dat ze voorzichtig moeten zijn om dat niet te doen, en de teams hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de cockpits vrij zijn van zwevende voorwerpen wanneer ze de garage verlaten."

snailer

Posts: 29.123

Nu zit ik effe de inleiding te lezen. Ik wilde weten om welke insider het ging.
Quote:
" Zo ging Knowles met Verstappen mee naar de stewards in Hongarije. De Nederlander had bijna een crash met Lewis Hamilton, maar uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. "

Lees ik dat Verstappen en Hamilton... [Lees verder]

  • 3
  • 14 aug 2025 - 13:31
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.123

    Nu zit ik effe de inleiding te lezen. Ik wilde weten om welke insider het ging.
    Quote:
    " Zo ging Knowles met Verstappen mee naar de stewards in Hongarije. De Nederlander had bijna een crash met Lewis Hamilton, maar uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. "

    Lees ik dat Verstappen en Hamilton bijna botsten? Dacht gelezen te hebben dat Russell last had van de wapperende handdoek die Verstappen uit de auto mikte.

    Snap er weer eens helemaal niets van. Dus het ging niet om Russell maar om een bijna crash door de handdoek met Hamilton?

    • + 3
    • 14 aug 2025 - 13:31
    • MLTG

      Posts: 1.086

      Soms zijn de artikelen hier inderdaad een beetje vreemd. Maar deze is toch vrij duidelijk. Iets met tunnel visie en willen klagen over de artikelen?

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 13:36
    • snailer

      Posts: 29.123

      Wat bedoel je met tunnelvisie? Man ik stel een vraag. Ik dacht oprecht dat de handoek van Verstappen in de snuffert van Russell kwam. Niet in die van Hamilton waardoor er bijna een crash met hamilton zou zijn.

      Als ik een vraag stel dan is het mij niet duidelijk. Anders had ik de vraag niet gesteld. Dus graag een beetje dimmen.

      Goed. Ik ga het dan maar weer eens zeggen: Tot halverwegen 2019 vond ik Hamilton de beste van het veld. En van mij zal je nooit iets anders horen.

      • + 1
      • 14 aug 2025 - 15:06
  • Snork

    Posts: 21.615

    Handdoekje....
    F*cking bizarrrr.

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 14:40

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar