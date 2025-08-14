Red Bull-insider spreekt over bizar handdoek-incident Verstappen

Max Verstappen had in Hongarije een handdoek in de auto meegenomen. Red Bull-topman Stephen Knowles sprak over het bizarre gebeuren. Max Verstappen gooide de handdoek uiteindelijk uit zijn auto.

Stephen Knowles bekleedt bij Red Bull Racing de rol van head of sports. Zo ging Knowles met Verstappen mee naar de stewards in Hongarije. De Nederlander had bijna een crash met Lewis Hamilton, maar uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen.

Bizar incident

Tijdens de tweede vrije training van Hongarije gooide Max Verstappen een handdoekje uit zijn auto. Het incident werd na afloop van de sessie bekeken. Verstappen deed in Hongarije niet mee om een podium en had nogal wat pech. De Nederlander moest tot tweemaal naar de stewards. Een reden daarvan was een handdoek die hij uit zijn cockpit gooide.

Het incident trok de aandacht van de FIA, omdat de Nederlander artikel 34.14c overtrad: "Indien een auto tijdens een vrije training, of kwalificatiesessie of sprint shootout in een onveilige situatie terechtkomt, kunnen de stewards de coureur zoveel gridposities terugtrekken als zij passend achten. Een dergelijke straf wordt toegepast op de race, tenzij de overtreding is begaan tijdens de sprint shootout. In dat geval wordt de straf toegepast op de sprintsessie." Het bleef uiteindelijk bij een waarschuwing.

'Ik heb mijn best gedaan'

In gesprek met de The Inside Track-podcast zei Stephen Knowles: "Ik heb wanhopig onze gegevens doorzocht om iets soortgelijks te vinden, maar tevergeefs. Denk eens na over wat de sport en de stewards met deze straffen in de eerste plaats proberen te doen: een afschrikmiddel zijn voor alles wat je in de toekomst niet meer zou moeten doen. En het is eerlijk om te zeggen dat als je de auto ooit uit de garage haalt en er iets los in de cockpit zit, dat potentieel gevaarlijk is."

Hij voegde eraan toe: "Ik denk dat het een beetje een voorbarige opmerking is dat de handdoek in de voetenruimte terecht zou kunnen zijn gekomen en mogelijk de pedalen zou hebben geblokkeerd of zoiets. In het uiterste geval had het gevaarlijk kunnen zijn."

Tot slot voegde Knowles eraan toe: "Ik denk dat het waarschijnlijk eerlijk is dat ze die milde, maar toch kleine waarschuwing geven, zodat iedereen eraan herinnerd wordt dat ze voorzichtig moeten zijn om dat niet te doen, en de teams hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de cockpits vrij zijn van zwevende voorwerpen wanneer ze de garage verlaten."