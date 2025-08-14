Racing Bulls-CEO vol lof over rookie: "Hij is ongelooflijk"

Isack Hadjar kent tot nu toe een goed debuutseizoen. De rookie staat momenteel dertiende in het wereldkampioenschap en is daarmee al de tweede Red Bull-coureur op de WK-ranglijst. Racing Bulls-baas Peter Bayer is vol lof over de jonge coureur.

Bayer zegt dat Hadjar ongelooflijk is, omdat hij elke kans op een Red Bull-zitje in 2025 uitsloot. De Frans-Algerijn kent tot nu toe een goed seizoen en heeft zijn fout in de eerste ronde van het kampioenschap helemaal rechtgezet.

Is er een promotie op komst?

Doordat Isack Hadjar snel groeit, is het niet gek dat hij volop wordt gelinkt aan een zitje bij Red Bull Racing. Racing Bulls en Red Bull zijn allebei onderdeel van de Red Bull-familie. CEO Peter Bayer grapte tegenover de Duitse publicatie Bild dat "hij tegen eind 2026 de hele business zou moeten kennen. Tot die tijd zullen we hem gewoon moeten handboeien!"

Er wordt nog steeds volop gespeculeerd over een scenario waarin Yuki Tsunoda vervangen gaat worden door Isack Hadjar. Hoewel de Japanner vooruitgang boekt bij Red Bull, is het nog steeds niet goed genoeg. Er gaan geruchten rond dat Hadjar de Japanner dit seizoen nog gaat vervangen, maar Peter Bayer is er zeker van dat dat niet gaat gebeuren.

De toekomst van Hadjar

PlanetF1.com vroeg naar de uitspraak van Peter Bayer over de handboeien. In gesprek met de CEO zei hij: "Ik maakte maar een grapje, echt waar!" Bayer vertelt daarna over de toekomst van Isack Hadjar: "Ik weet zeker dat de gesprekken over 2026 na de zomervakantie zullen beginnen, maar eerlijk gezegd durf ik te zeggen dat we het in 2025 allemaal rustig willen houden en, als we het over Isack hebben, hem de kans willen geven om te groeien en te leren. Eerlijk gezegd, hij is ongelooflijk."

Bayer geeft tegenover PlanetF1 een moment wat hij zo goed vindt aan Isack Hadjar. Het gaat hier om de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk: "Ik kan het nog steeds niet geloven, maar dit is wat er is gebeurd. Ik luisterde naar de radio toen hij binnenkwam. Zijn race-engineer Pierre Hamelin zei: 'Kijk, Isack, je verliest ongeveer een halve tiende in bocht 6'. Isack vroeg hem: 'Kun je preciezer zijn?' Pierre zei: 'Ja, dat kan ik. Je verliest 0,035 seconde in die bocht.' En Isaac zei: 'Oké, dan weet ik wat ik moet doen.'" Isack Hadjar startte de Grand Prix van Oostenrijk als dertiende.

Mooi vooruitzicht

Peter Bayer zegt tegenover PlanetF1, dat Hadjar een mooie toekomst voor ogen heeft: "Voor mij is het zo simpel als dat – zijn rijvaardigheid," zei hij, toen hem gevraagd werd hoe zijn jonge talent zich gedurende het seizoen heeft ontwikkeld. "Eerlijk gezegd denk ik dat we geweldige dingen van hem zullen zien. Zijn geest werkt gewoon, vraagt, groeit. Isaac is een geweldige jongen. Hij is geweldig, maar hij heeft dit jaar bij ons nodig, en iedereen is het erover eens dat we dat moeten doen."