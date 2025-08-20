Vernedering compleet: Russell haalt Verstappen in

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug. De regerend wereldkampioen ziet Red Bull steeds verder terugzakken, en dat beeld blijkt ook uit de statistieken. Zelfs George Russell heeft nu meer podiumplekken gepakt in 2025.

Verstappen kwam in de laatste race voor de zomerstop in Hongarije slechts als negende over de streep. Het was een tegenvallend resultaat, en Verstappen zag hoe zijn concurrenten van McLaren weer een 1-2tje pakten.

Achter Lando Norris en Oscar Piastri kwam Mercedes-coureur George Russell als derde over de streep. Hij had in de slotfase de Ferrari van Charles Leclerc ingehaald, en pakte op de Hungaroring zijn zesde podiumplaats van het seizoen.

Opvallende statistiek

Dit is een opvallende statistiek, want Russell is nu de coureur die na de McLarens de meeste podiumplekken heeft gepakt in het huidige seizoen. De achterstand op Piastri en Norris is groot, want de twee coureurs staan nu allebei op twaalf podiumplekken in 2025. Twee keer zoveel als Russell dus.

Russell haalt Verstappen in

Russell is dus ook Verstappen voorbij gestoken in dit kantlijnenkampioenschap. Voor Verstappen is dit extra pijnlijk, want hij is niet de beste vrienden met Russell. De Nederlander heeft in de eerste seizoenshelft vijf keer op het podium gestaan. Hij mocht twee keer juichen, aangezien hij wist te winnen op de circuits van Suzuka en Imola.

Gelijke hoogte met Leclerc

Verstappen staat op gelijke hoogte met Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask had het ook niet altijd even makkelijk, maar liet wel zien dat foutloos en constant presteren voor goede resultaten kan zorgen.

Er is één troost voor Verstappen, want het kan altijd meer tegenvallen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wist in de eerste seizoenshelft namelijk nog geen top drie-finish te noteren.

Podiumplekken in 2025:

1. Oscar Piastri - 12 podiumplekken

2. Lando Norris - 12 podiumplekken

3. George Russell - 6 podiumplekken

4. Max Verstappen - 5 podiumplekken

5. Charles Leclerc - 5 podiumplekken

6. Andrea Kimi Antonelli -1 podiumplek

7. Nico Hülkenberg - 1 podiumplek