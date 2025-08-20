user icon
icon

Vernedering compleet: Russell haalt Verstappen in

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vernedering compleet: Russell haalt Verstappen in
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 07:36
  • comments 22
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug. De regerend wereldkampioen ziet Red Bull steeds verder terugzakken, en dat beeld blijkt ook uit de statistieken. Zelfs George Russell heeft nu meer podiumplekken gepakt in 2025.

Verstappen kwam in de laatste race voor de zomerstop in Hongarije slechts als negende over de streep. Het was een tegenvallend resultaat, en Verstappen zag hoe zijn concurrenten van McLaren weer een 1-2tje pakten.

Meer over Max Verstappen 'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

8 aug
 Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug

Achter Lando Norris en Oscar Piastri kwam Mercedes-coureur George Russell als derde over de streep. Hij had in de slotfase de Ferrari van Charles Leclerc ingehaald, en pakte op de Hungaroring zijn zesde podiumplaats van het seizoen.

Opvallende statistiek

Dit is een opvallende statistiek, want Russell is nu de coureur die na de McLarens de meeste podiumplekken heeft gepakt in het huidige seizoen. De achterstand op Piastri en Norris is groot, want de twee coureurs staan nu allebei op twaalf podiumplekken in 2025. Twee keer zoveel als Russell dus.

Russell haalt Verstappen in

Russell is dus ook Verstappen voorbij gestoken in dit kantlijnenkampioenschap. Voor Verstappen is dit extra pijnlijk, want hij is niet de beste vrienden met Russell. De Nederlander heeft in de eerste seizoenshelft vijf keer op het podium gestaan. Hij mocht twee keer juichen, aangezien hij wist te winnen op de circuits van Suzuka en Imola.

Gelijke hoogte met Leclerc

Verstappen staat op gelijke hoogte met Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask had het ook niet altijd even makkelijk, maar liet wel zien dat foutloos en constant presteren voor goede resultaten kan zorgen.

Er is één troost voor Verstappen, want het kan altijd meer tegenvallen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wist in de eerste seizoenshelft namelijk nog geen top drie-finish te noteren.

Podiumplekken in 2025: 

1. Oscar Piastri - 12 podiumplekken
2. Lando Norris - 12 podiumplekken
3. George Russell - 6 podiumplekken
4. Max Verstappen - 5 podiumplekken
5. Charles Leclerc - 5 podiumplekken
6. Andrea Kimi Antonelli -1 podiumplek
7. Nico Hülkenberg - 1 podiumplek

Damon Hill

Posts: 19.217

De sensatie titels zijn erg, maar wat nog erger is, is dat als je er wat van zegt je reactie vaak verwijderd wordt. Dat heet letterlijk c-e-n-s-u-u-r. En blijkbaar zijn ze daar helemaal oké mee. Ja, zo erg is het al geworden.

  • 19
  • 20 aug 2025 - 09:00
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Red Bull Racing Mercedes

Reacties (22)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 970

    Fantastisch 😎

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 07:49
  • meister

    Posts: 4.045

    Nou beter, Max had toch al nooit zin in dat einde seizoens FIA Gala feestje

    • + 3
    • 20 aug 2025 - 07:49
  • Ambudriver

    Posts: 292

    Wauw, wat een vernedering.....

    • + 5
    • 20 aug 2025 - 08:03
  • MWHT

    Posts: 5.520

    "Vernedering compleet"

    wie gaat er happen?

    • + 6
    • 20 aug 2025 - 08:09
    • Larry Perkins

      Posts: 59.231

      Zijn de spareribs al gaar dan?

      • + 1
      • 20 aug 2025 - 08:35
    • Starscreamer

      Posts: 1.332

      Nou het is wel weer een sensatie titel van niks. Volgens mij zijn ze daar nog het drukste mee op deze site.

      • + 7
      • 20 aug 2025 - 08:36
    • Damon Hill

      Posts: 19.217

      De sensatie titels zijn erg, maar wat nog erger is, is dat als je er wat van zegt je reactie vaak verwijderd wordt. Dat heet letterlijk c-e-n-s-u-u-r. En blijkbaar zijn ze daar helemaal oké mee. Ja, zo erg is het al geworden.

      • + 18
      • 20 aug 2025 - 09:00
    • nr 76

      Posts: 6.787

      Dat heb ik ook ondervonden, Damon.

      • + 3
      • 20 aug 2025 - 09:07
    • Golf-GTI

      Posts: 1.474

      Woensdag gehakt dag!

      • + 1
      • 20 aug 2025 - 09:18
    • OrangeArrows

      Posts: 3.251

      Klopt. Heb weinig behoefte te reageren op veel artikelende laatste tijd, maar soms kan ik niet laten. Blijkbaar wil de schrijver dat wij reageren op onzin artikelen met overdreven koppen.

      • + 5
      • 20 aug 2025 - 10:32
    • snailer

      Posts: 29.238

      Ik schuif door deze post net een stroopwafel door mijn giechellement. Lekker!

      Wel slecht voor me al die suikers.

      • + 2
      • 20 aug 2025 - 10:36
    • gridiron

      Posts: 2.756

      De sensatie titels hebben als enige doel om volk te trekken die een korte samenvatting + titel zien op hun sociale media en daarom door klikken.
      En voor die "klanten" krijgt men geld uitbetaald.

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 12:15
  • 919

    Posts: 3.646

    🤷

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 08:20
  • da_bartman

    Posts: 6.022

    Knap hoor, heeft de schraivert helemaal zelf dit artikeltje in elkaar geflanst? Echt wel goed ......voor een kleuter.

    • + 4
    • 20 aug 2025 - 09:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.112

    Journalist: "Zeg George, wat ga jij met Max doen?".
    George: "Ik ga hem helemaal naar de kloten helpen...ik ga hem helemaal de grond intrappen....ik ga hem helemaal vernietigen....ik laat niets van hem heel....dat zal hem leren die lelijkerd.....en zijn horde Maxpostelen ook hahaha!"

    • + 2
    • 20 aug 2025 - 09:53
    • snailer

      Posts: 29.238

      Pas op wat je wil, Russell-Ouw-vriend.

      https://youtu.be/avA7v6h_lec
      The EXACT moment Max Verstappen became a monster...

      Don't fok with Verstappen.

      • + 2
      • 20 aug 2025 - 10:38
    • Kampsie

      Posts: 1.484

      Mooi filmpje, thanks snailer

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 11:00
  • Beemerdude

    Posts: 8.314

    Tip voor volgende bagger item; "Verstappen verpulvert Russell"
    De podiumplekken van Verstappen = 119 punten en die van Russell 103.
    Zo kun je een sait wel vullen natuurlijk.

    • + 3
    • 20 aug 2025 - 10:01
    • gridiron

      Posts: 2.756

      "Verstappen neemt Wraak"

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 12:18
  • racepace1

    Posts: 537

    mijn post wordt niet doorgelaten

    • + 2
    • 20 aug 2025 - 11:01
    • Beemerdude

      Posts: 8.314

      @Reespees; dan heb je het te bont gemaakt denk ik. Zelfs die van mij hierboven kwam erdoor. En die is toch ook niet heel vleiend. 😉😁

      • + 1
      • 20 aug 2025 - 11:21
  • Pietje Bell

    Posts: 30.502

    Vorig jaar was de 5 jarige Zayn uit Turkye (met een Nederlandse moeder) bij Max op het
    circuit. Max gaf hem een rondleiding. In okt '23 was hij ook al eens bij Max, zijn grote idool.
    Azyn: Everything you can do I can do better.
    Dat jongetje rijdt en vaart in/op alles wat er maar bestaat. Het karten is hij allang voorbij.


    www.instagram.com/p/DAflpYoAgpT/

    www.instagram.com/p/DDB3bYNtnt9/

    Kijk Max zo doe je dat. (net 6 jaar geworden!) =>

    www.instagram.com/p/DNkQiJ7NAkJ/

    www.instagram.com/p/DCvziWVN07K/

    www.instagram.com/p/DFSErnVtHq4/

    www.instagram.com/p/DAxh-jygnsJ/

    www.instagram.com/p/DHQMmSYtULM/

    www.instagram.com/p/C99YjCht2CY/

    Net 5 jaar geworden! www.instagram.com/p/C7_Js9nKTO3/

    4 jaar jong: www.instagram.com/p/Cx2RrT6ADNh/

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 11:43

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar