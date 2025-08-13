'Alpine-kopstuk moet vrezen voor positie nu Horner op de markt is'

Christian Horner is nog maar net vertrokken bij Red Bull Racing. De oud-teambaas werd daar na meer dan twintig jaar ontslagen. Echter, Horner hoeft zich geen zorgen te maken. Wie zich wel zorgen maakt? De andere teambazen. Hun baan is onzeker sinds Christian Horner op de markt is.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat Christian Horner teambaas gaat worden bij een van de vier grote teams. De kans is groter dat Horner een langetermijnproject aan zou gaan met een middenveld, zo stellen meerdere kenners.

Teambazen

Er zijn nergens tekenen dat Toto Wolff onder druk staat bij Mercedes en zowel Fred Vasseur als Andrea Stella heeft onlangs een nieuw contract getekend. Een terugkeer naar Red Bull Racing lijkt uitgesloten zolang de huidige eigenaar aanblijft. Horner maakt dus weinig kans bij de vier grote teams. Er gaan wel geruchten rond dat Horner met Toyota zou willen gaan samenwerken

Toyota wil het team van Haas overnemen en zou dan dus Horner als teambaas hebben. Horner wordt ook nog gelinkt aan Cadillac, maar daar is Graeme Lowdon onlangs aangesteld als teambaas. Er is echter een hele realistische optie voor de oud-Red Bull-teambaas.

Alpine

De Franse renstal Alpine kent nog steeds geen goede 2025-campagne. Pierre Gasly heeft daar tot nu toe alle punten behaald en zowel Franco Colapinto als Jack Doohan is dat niet gelukt. Oud-teambaas Oliver Oakes vertrok bij het team van Alpine en toen nam Flavio Briatore het over. De Italiaan zou best met Horner in zee willen gaan.

In gesprek met Bild zei Ralf Schumacher over Briatore: "Ik denk dat de tijd voor figuren als Flavio voorbij is", zei Schumacher. "Je hebt technisch geschoolde mensen aan de top nodig, iemand zoals Horner. Flavio zou dan kunnen helpen als organisator en netwerker, als gezicht naar de buitenwereld." Andere figuren binnen de Formule 1, zoals Nico Rosberg, vinden het een goed idee dat Horner Alpine zou versterken.