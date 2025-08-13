user icon
'Alpine-kopstuk moet vrezen voor positie nu Horner op de markt is'
  Gepubliceerd op 13 aug 2025 12:46
  • comments 6
  Door: Jesse Jansen

Christian Horner is nog maar net vertrokken bij Red Bull Racing. De oud-teambaas werd daar na meer dan twintig jaar ontslagen. Echter, Horner hoeft zich geen zorgen te maken. Wie zich wel zorgen maakt? De andere teambazen. Hun baan is onzeker sinds Christian Horner op de markt is. 

Het is zeer onwaarschijnlijk dat Christian Horner teambaas gaat worden bij een van de vier grote teams. De kans is groter dat Horner een langetermijnproject aan zou gaan met een middenveld, zo stellen meerdere kenners.

Teambazen 

Er zijn nergens tekenen dat Toto Wolff onder druk staat bij Mercedes en zowel Fred Vasseur als Andrea Stella heeft onlangs een nieuw contract getekend. Een terugkeer naar Red Bull Racing lijkt uitgesloten zolang de huidige eigenaar aanblijft. Horner maakt dus weinig kans bij de vier grote teams. Er gaan wel geruchten rond dat Horner met Toyota zou willen gaan samenwerken

Toyota wil het team van Haas overnemen en zou dan dus Horner als teambaas hebben. Horner wordt ook nog gelinkt aan Cadillac, maar daar is Graeme Lowdon onlangs aangesteld als teambaas. Er is echter een hele realistische optie voor de oud-Red Bull-teambaas. 

Alpine

De Franse renstal Alpine kent nog steeds geen goede 2025-campagne. Pierre Gasly heeft daar tot nu toe alle punten behaald en zowel Franco Colapinto als Jack Doohan is dat niet gelukt. Oud-teambaas Oliver Oakes vertrok bij het team van Alpine en toen nam Flavio Briatore het over. De Italiaan zou best met Horner in zee willen gaan.

In gesprek met Bild zei Ralf Schumacher over Briatore: "Ik denk dat de tijd voor figuren als Flavio voorbij is", zei Schumacher. "Je hebt technisch geschoolde mensen aan de top nodig, iemand zoals Horner. Flavio zou dan kunnen helpen als organisator en netwerker, als gezicht naar de buitenwereld." Andere figuren binnen de Formule 1, zoals Nico Rosberg, vinden het een goed idee dat Horner Alpine zou versterken.

jd2000

Posts: 7.237

Briatore begrijp ik helemaal niets van. Door een gelukstreffer in Brazilië vorig seizoen plaats 6 behaald in het constructeurskampioenschap. Zat geen enkele verdienste van hem in. De man is flamboyant,onbeschoft en gewetenloos. Vroeger kon je daar klaarblijkelijk mee weg komen. Tegenwoordig word... [Lees verder]

  • 1
  13 aug 2025 - 13:17
  jd2000

    Posts: 7.237

    Briatore begrijp ik helemaal niets van. Door een gelukstreffer in Brazilië vorig seizoen plaats 6 behaald in het constructeurskampioenschap. Zat geen enkele verdienste van hem in. De man is flamboyant,onbeschoft en gewetenloos. Vroeger kon je daar klaarblijkelijk mee weg komen. Tegenwoordig wordt er toch wel wat meer gevraagd van een teambaas. Dit fossiel kan dat niet leveren.

    • + 1
    13 aug 2025 - 13:17
  HarryLam

    Posts: 4.799

    Een engelsman die de fransen even komt vertellen hoe het moet........dat gaat hem niet worden natuurlijk.

    • + 0
    13 aug 2025 - 13:42
  delange

    Posts: 2.530

    Als die maar lekker blijft paardrijden....ik persoonlijk hoef die kwal niet meer te zien laat staan horen.

    • + 1
    13 aug 2025 - 13:54
  Pietje Bell

    Posts: 30.394

    Soort zoekt soort. Samen op vakantie in Sardinië. Foto van gisteren.

    pbs.twimg.com/medi(...)WwAAdwAY?format=jpg

    • + 0
    13 aug 2025 - 14:01
  dumdumdum

    Posts: 2.652

    De kans dat Horner zich bij Alpine aansluit is best realistisch. Echter, het team heeft een waarde van 1 miljard. Als Horner zich met die 50 miljoen pond oprot premie in wil kopen, dan krijgt hij net 5% van het team. Bij zijn aanstelling zou hij eventueel een extra 5% af kunnen dingen, maar echt niet meer. Kwa aandelen zit hij dan net op 10%. Zijn ambitie zal hoger zijn dat dat. Dus dan zou hij geld van zijn vrouw moeten lenen om boven de 50,1% uit te komen.

    • + 0
    13 aug 2025 - 14:54
  M@ximumOverdrive

    Posts: 7.132

    Horner op de markt?

    Vanuit de berichtgeving vanuit Red Bull kun je aannemen dat Horner van al zijn macht is gestript bij de Formule 1 tak maar is hij nog steeds in dienst bij Red Bull tot ergens 2030 en overgeplaatst naar een andere afdeling.

    Het lijkt mij dat als Red Bull zijn salaris keurig doorbetaald dat in deze omstandigheden Horner tot 2030 helemaal nergens heen gaat.

    • + 0
    13 aug 2025 - 15:09

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar