Schumacher sluit pensioen van Hamilton niet uit
  • Gepubliceerd op 13 aug 2025 12:09
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft een pijnlijke eerste seizoenshelft achter de rug. De Britse Ferrari-coureur worstelde met zichzelf en had moeite om zijn absolute topvorm te vinden. Ralf Schumacher zou het niet raar vinden als Hamilton besluit om met de Formule 1 te stoppen.

Hamilton werd met veel bombarie binnengehaald als de nieuwe superster van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte op nieuwe successen, maar wist vooralsnog alleen te schitteren met een sprintzege in China. Verder wist hij nog geen mooie dingen te laten zien en beleefde hij in Hongarije een nieuw dieptepunt. Na de mislukte kwalificatie maakte hij een terneergeslagen indruk, terwijl hij ook in de race niet wist te scoren.

'Waarom doe ik dit nog?'

Oud-coureur Ralf Schumacher zou een pensioen van Hamilton niet vreemd vinden. In de podcast Backstage Boxengasse spreekt hij van een simpel proces: "Op een gegeven moment denk je: 'Ik heb alles geprobeerd met deze auto. Die kerel is gewoon beter'. En als je geen oplossing vindt, dan sluipt de twijfel binnen. Dan denk je: 'Waarom doe ik dit eigenlijk nog? Ik geniet er niet meer van. Ik laat mijn familie achter'. Oké, Lewis heeft geen gezin, maar wel vrienden en een sociale kring. En dan begint dat proces."

Lekker films maken

Schumacher stelt dat Hamilton zich misschien met andere zaken bezig kan houden: "Lewis is een heel rijk man. Hij zou zomaar kunnen zeggen: 'Oké, ik ga iets anders doen. Ik ga nu gewoon films maken'. Dat gaat ook goed, hij is betrokken bij de F1-film. 'Waarom zou ik mezelf dit blijven aandoen?' Het is een proces dat op je veertigste niet ondenkbaar is."

"Je hoeft niet je hele leven rondjes te rijden. Dus ja, op basis van zijn uitspraken zou ik hem dat zeker kunnen zien doen. We hebben het daar nog maar drie maanden geleden over gehad, toen iedereen ons bekritiseerd, waarom ik denk dat Lewis zou kunnen stoppen. Maar nu praat hij er zelf over. Er is iets veranderd."

Rogier hier

Posts: 6.672

Ik sluit een pensioen van Ralf Schumacher ook niet uit. Komkommer nieuws.

  • 1
  • 13 aug 2025 - 12:58
  • Phantom01

    Posts: 890

    Lekker hoor met je 40ste, met pensioen kunnen.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 12:50
  • Rogier hier

    Posts: 6.672

    Ik sluit een pensioen van Ralf Schumacher ook niet uit. Komkommer nieuws.

    • + 1
    • 13 aug 2025 - 12:58
  • jd2000

    Posts: 7.237

    Ralf is wel een oud wijf aan het worden. Hij moet een podcast beginnen met Doornbos en Steiner.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 13:11
  • mdfc33

    Posts: 360

    Lewis Hamilton heeft niet genoeg aanpassingsvermogen. De overstap naar Ferrari was daarom ook gedoemd te mislukken. Sinds de nieuwe reglementen is Hamilton niet meer op niveau geweest. Hij kreeg het na 2021 bij Mercedes niet voor elkaar en nu bij Ferrari ook niet. Ook het weer terughalen van o.a. Angela Cullen is ook bewijs dat hij zoekende is naar houvast. Als het kwartje volgend seizoen de kant van Ferrari en Hamilton op valt en er een match is met de auto kan hij zomaar weer meedoen, maar zoniet dan is het einde verhaal.

    • + 1
    • 13 aug 2025 - 13:23
  • Michael Schumacher

    Posts: 1.792

    Knap staaltje projectie.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 14:31
  • 919

    Posts: 3.623

    Je kan het nooit uitsluiten, maar ik zie het niet zo snel gebeuren, Hamilton zit wel vaker hoog in de emotie en relateert zaken aan zichzelf in the heat of the moment, maar pakt zichzelf daarna gewoon weer op.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 14:57

