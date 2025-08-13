Schumacher sluit pensioen van Hamilton niet uit

Lewis Hamilton heeft een pijnlijke eerste seizoenshelft achter de rug. De Britse Ferrari-coureur worstelde met zichzelf en had moeite om zijn absolute topvorm te vinden. Ralf Schumacher zou het niet raar vinden als Hamilton besluit om met de Formule 1 te stoppen.

Hamilton werd met veel bombarie binnengehaald als de nieuwe superster van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte op nieuwe successen, maar wist vooralsnog alleen te schitteren met een sprintzege in China. Verder wist hij nog geen mooie dingen te laten zien en beleefde hij in Hongarije een nieuw dieptepunt. Na de mislukte kwalificatie maakte hij een terneergeslagen indruk, terwijl hij ook in de race niet wist te scoren.

'Waarom doe ik dit nog?'

Oud-coureur Ralf Schumacher zou een pensioen van Hamilton niet vreemd vinden. In de podcast Backstage Boxengasse spreekt hij van een simpel proces: "Op een gegeven moment denk je: 'Ik heb alles geprobeerd met deze auto. Die kerel is gewoon beter'. En als je geen oplossing vindt, dan sluipt de twijfel binnen. Dan denk je: 'Waarom doe ik dit eigenlijk nog? Ik geniet er niet meer van. Ik laat mijn familie achter'. Oké, Lewis heeft geen gezin, maar wel vrienden en een sociale kring. En dan begint dat proces."

Lekker films maken

Schumacher stelt dat Hamilton zich misschien met andere zaken bezig kan houden: "Lewis is een heel rijk man. Hij zou zomaar kunnen zeggen: 'Oké, ik ga iets anders doen. Ik ga nu gewoon films maken'. Dat gaat ook goed, hij is betrokken bij de F1-film. 'Waarom zou ik mezelf dit blijven aandoen?' Het is een proces dat op je veertigste niet ondenkbaar is."

"Je hoeft niet je hele leven rondjes te rijden. Dus ja, op basis van zijn uitspraken zou ik hem dat zeker kunnen zien doen. We hebben het daar nog maar drie maanden geleden over gehad, toen iedereen ons bekritiseerd, waarom ik denk dat Lewis zou kunnen stoppen. Maar nu praat hij er zelf over. Er is iets veranderd."