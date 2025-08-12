user icon
icon

Vasseur geeft toe: "Uitdaging voor Hamilton onderschat"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vasseur geeft toe: "Uitdaging voor Hamilton onderschat"
  • Gepubliceerd op 12 aug 2025 15:24
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton werd begin dit jaar door Ferrari binnengehaald als de grote verlosser. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het echter zeer zwaar, en hij ontvangt bakken met kritiek. Teambaas Frédéric Vasseur geeft toe dat ze de uitdaging voor Hamilton misschien hebben onderschat.

Hamilton verliet na elf jaar Mercedes om bij Ferrari te gaan jagen op nieuwe successen. Hij hoopte te kunnen schitteren in een nieuwe omgeving, maar vooralsnog wil dat niet lukken. In Hongarije beleefde hij zijn dieptepunt, en viel hij al af in Q2 in de kwalificatie. Hij maakte een verslagen indruk, en wist zich in de race niet naar de punten te rijden.

Meer over Lewis Hamilton Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

11 aug
 Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

3 aug

Uitdaging onderschat

Veel mensen hadden meer verwacht van Hamilton, en dat geldt ook wel voor Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. In een interview met de site van de Formule 1, is hij er eerlijk over: "Ik denk dat we de uitdaging voor Lewis aan het begin van het seizoen misschien hebben onderschat."

"Hij heeft eerst bijna tien jaar bij McLaren gezeten, en daarna ruim tien jaar bij Mercedes. Dat is bijna twintig jaar bij Mercedes en in dezelfde omgeving."

Wat had Ferrari anders moeten doen?

Vasseur vindt ook dat hij als teambaas een andere rol had moeten spelen binnen deze ontwikkeling. "Het was een enorme verandering voor Lewis, qua cultuur, de mensen om hem heen, de software, de auto, eigenlijk op elk mogelijk vlak. Misschien hebben we dat wel een beetje onderschat, zowel Lewis als ikzelf. Maar ik ben heel, heel tevreden, want in de laatste vier of vijf races zat hij weer helemaal op snelheid."

Hamilton staat na de eerste seizoenshelft op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen heeft 109 punten bij elkaar gereden, en heeft nog geen podiumplaats gepakt. Zijn teamgenoot Charles Leclerc doet het net iets beter, en staat op de vijfde plaats met 151 punten.

jd2000

Posts: 7.231

Met alle respect, uitdaging voor Hamilton onderschat. Kom op zeg, als hij zo briljant is als hij zelf denkt, had hij het Leclerc op z'n minst moeilijk moeten maken. Maar zelfs dat niet. Onze aandeelhouder in limonade valt zwaar tegen.

  • 4
  • 12 aug 2025 - 15:31
F1 Nieuws Lewis Hamilton Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (5)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.230

    Met alle respect, uitdaging voor Hamilton onderschat. Kom op zeg, als hij zo briljant is als hij zelf denkt, had hij het Leclerc op z'n minst moeilijk moeten maken. Maar zelfs dat niet. Onze aandeelhouder in limonade valt zwaar tegen.

    • + 3
    • 12 aug 2025 - 15:31
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.264

    Man man man, hoe bedoel je onderschat. Natuurlijk is Lewis 40 jaar en zie je eigenlijk overal dat de grootheden te lang doorgaan. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Messi, Ronaldo, Federer, Nadal Rossi en Schumacher

    • + 1
    • 12 aug 2025 - 15:42
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.264

      Maar om te stellen dat jullie beide dit onderschat hebben is de grootste onzin ooit natuurlijk.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 15:44
    • snailer

      Posts: 29.079

      Zijn er drie FelipeMassa#19 forum tijgers, Felipe? Je vraagt het aan 2 andere Felipes..

      Ik denk dat hij gewoon kampioen kan worden. Alleen niet met de grondeffect auto's. Dat hij zich er niet aan wil of kan aanpassen heeft niet met leeftijd van doen.
      Hij heeft altijd in auto types gereden in F1, waar zijn rijstijl enorm goed bij paste en waar uiteraard ook zijn andere kwaliteiten extreem bij paste.

      Hij heeft ook 1 maal wel laten zien zich snel aan te kunnen passen. Dat was de overstap naar de hybride F1 motor. Uiteraard is hij alleen te vergelijken met Rossberg. Staat me bij dat hij Rossberg in 2014 en 2015 behoorlijk zoek reed. 3 of 4 races voor het eind het kampioenschap binnengeharkt.

      Dat hij nu zo slecht gaat ligt wel degelijk aan hem. Zijn race filosofie is volledig gebaseerd op laat remmen. Dat werkt in een aantal bochten niet zo goed als met de auto's van voor 2022 en dus ook de niet-hybride auto's van voor 2014.

      Maar helaas begreep ik dat ook de wagens van volgend jaar gebaseerd zijn op grondeffect. Het voordeel is wel dat men actieve aero componenten heeft. Die geven dus meer downforce als ze door bochten moeten. Gewoon afwachten. Wie weet doet hij minstens mee.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 16:28
  • schwantz34

    Posts: 40.628

    Wat had Ferrari anders moeten doen?

    Sainz houden natuurlijk!

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 16:08

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar