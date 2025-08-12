Vasseur geeft toe: "Uitdaging voor Hamilton onderschat"

Lewis Hamilton werd begin dit jaar door Ferrari binnengehaald als de grote verlosser. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het echter zeer zwaar, en hij ontvangt bakken met kritiek. Teambaas Frédéric Vasseur geeft toe dat ze de uitdaging voor Hamilton misschien hebben onderschat.

Hamilton verliet na elf jaar Mercedes om bij Ferrari te gaan jagen op nieuwe successen. Hij hoopte te kunnen schitteren in een nieuwe omgeving, maar vooralsnog wil dat niet lukken. In Hongarije beleefde hij zijn dieptepunt, en viel hij al af in Q2 in de kwalificatie. Hij maakte een verslagen indruk, en wist zich in de race niet naar de punten te rijden.

Uitdaging onderschat

Veel mensen hadden meer verwacht van Hamilton, en dat geldt ook wel voor Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. In een interview met de site van de Formule 1, is hij er eerlijk over: "Ik denk dat we de uitdaging voor Lewis aan het begin van het seizoen misschien hebben onderschat."

"Hij heeft eerst bijna tien jaar bij McLaren gezeten, en daarna ruim tien jaar bij Mercedes. Dat is bijna twintig jaar bij Mercedes en in dezelfde omgeving."

Wat had Ferrari anders moeten doen?

Vasseur vindt ook dat hij als teambaas een andere rol had moeten spelen binnen deze ontwikkeling. "Het was een enorme verandering voor Lewis, qua cultuur, de mensen om hem heen, de software, de auto, eigenlijk op elk mogelijk vlak. Misschien hebben we dat wel een beetje onderschat, zowel Lewis als ikzelf. Maar ik ben heel, heel tevreden, want in de laatste vier of vijf races zat hij weer helemaal op snelheid."

Hamilton staat na de eerste seizoenshelft op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen heeft 109 punten bij elkaar gereden, en heeft nog geen podiumplaats gepakt. Zijn teamgenoot Charles Leclerc doet het net iets beter, en staat op de vijfde plaats met 151 punten.