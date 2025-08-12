Wolff hint op groot nieuws over toekomst van Bottas

Valtteri Bottas droomt nog altijd van een comeback in de Formule 1. De populaire Fin is momenteel de reservecoureur van het team van Mercedes, maar teambaas Toto Wolff weet dat hij Bottas niet kan behouden. Hij hint op een snelle comeback.

Bottas verloor na vorig jaar zijn zitje bij het team van Sauber. De Finse coureur kon geen racezitje vinden, en besloot een contract als reservecoureur te tekenen bij zijn voormalig werkgever Mercedes. Hij is aanwezig bij alle races, maar staat vooral aan de zijlijn. Toch lijkt dit van korte duur te zijn, want hij wordt gezien als de topfavoriet voor een zitje bij het nieuwe team van Cadillac.

Bottas kan het gat opvullen

Mercedes-teambaas Toto Wolff weet dat Bottas kan vertrekken. De Oostenrijker deed een opvallende uitspraak in een debriefvideo van Mercedes: "Valtteri maakt natuurlijk al heel, heel erg lang deel uit van onze Mercedes-familie. Als één van onze coureurs voedselvergiftiging door een vis zou oplopen, dan zet je Valtteri in de auto en hij is dan meteen op snelheid."

Wolff is blij dat hij altijd kan rekenen op Bottas, en hij gaat verder met zijn loftuitingen: "Het is geweldig om te weten dat je reservecoureur en derde rijder net zo snel is als de top van het veld."

Wolff hint op groot nieuws

De Oostenrijkse Mercedes-teambaas weet echter ook wel dat het lastig gaat worden om Bottas vast te houden. Wolff lijkt te suggereren dat er snel nieuws zal volgen: "Uiteraard verdient Valtteri een racestoeltje. Hopelijk gaat die deur binnenkort ook open. Blijf het in de gaten houden!"

Bottas wordt gezien als de topfavoriet voor een zitje bij Cadillac. Er is nog niets officieels gecommuniceerd, maar het lijkt er sterk op dat de Fin snel zal worden gepresenteerd. Ook de namen van Sergio Perez, Mick Schumacher en Felipe Drugovich worden in verband gebracht met het team.