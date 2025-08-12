user icon
icon

Wolff hint op groot nieuws over toekomst van Bottas

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff hint op groot nieuws over toekomst van Bottas
  • Gepubliceerd op 12 aug 2025 14:09
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Valtteri Bottas droomt nog altijd van een comeback in de Formule 1. De populaire Fin is momenteel de reservecoureur van het team van Mercedes, maar teambaas Toto Wolff weet dat hij Bottas niet kan behouden. Hij hint op een snelle comeback.

Bottas verloor na vorig jaar zijn zitje bij het team van Sauber. De Finse coureur kon geen racezitje vinden, en besloot een contract als reservecoureur te tekenen bij zijn voormalig werkgever Mercedes. Hij is aanwezig bij alle races, maar staat vooral aan de zijlijn. Toch lijkt dit van korte duur te zijn, want hij wordt gezien als de topfavoriet voor een zitje bij het nieuwe team van Cadillac.

Bottas kan het gat opvullen

Mercedes-teambaas Toto Wolff weet dat Bottas kan vertrekken. De Oostenrijker deed een opvallende uitspraak in een debriefvideo van Mercedes: "Valtteri maakt natuurlijk al heel, heel erg lang deel uit van onze Mercedes-familie. Als één van onze coureurs voedselvergiftiging door een vis zou oplopen, dan zet je Valtteri in de auto en hij is dan meteen op snelheid."

Wolff is blij dat hij altijd kan rekenen op Bottas, en hij gaat verder met zijn loftuitingen: "Het is geweldig om te weten dat je reservecoureur en derde rijder net zo snel is als de top van het veld."

Wolff hint op groot nieuws

De Oostenrijkse Mercedes-teambaas weet echter ook wel dat het lastig gaat worden om Bottas vast te houden. Wolff lijkt te suggereren dat er snel nieuws zal volgen: "Uiteraard verdient Valtteri een racestoeltje. Hopelijk gaat die deur binnenkort ook open. Blijf het in de gaten houden!" 

Bottas wordt gezien als de topfavoriet voor een zitje bij Cadillac. Er is nog niets officieels gecommuniceerd, maar het lijkt er sterk op dat de Fin snel zal worden gepresenteerd. Ook de namen van Sergio Perez, Mick Schumacher en Felipe Drugovich worden in verband gebracht met het team.

Pietje Bell

Posts: 30.376

De andere coureur die naar Cadillac schijnt te gaan is volgens PlanetF1 Perez:

Thomas Maher
26 minutes ago
Multiple sources have told PlanetF1dotcom that Perez has reached an agreement with
Cadillac that will see him return to the grid, with an announcement expected in the
weekend of the Itali... [Lees verder]

  • 2
  • 12 aug 2025 - 14:48
F1 Nieuws Valtteri Bottas Toto Wolff Mercedes Cadillac

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.376

    De andere coureur die naar Cadillac schijnt te gaan is volgens PlanetF1 Perez:

    Thomas Maher
    26 minutes ago
    Multiple sources have told PlanetF1dotcom that Perez has reached an agreement with
    Cadillac that will see him return to the grid, with an announcement expected in the
    weekend of the Italian Grand Prix at Monza.

    Confirmation of his return would spell an end to a year on the sidelines, with the
    Mexican released from his Red Bull contract at the conclusion of the F1 2024 season;
    the timing of this being too late for Perez to find a seat elsewhere on the grid.

    In recent months, backed by a new manager, it’s understood Perez has explored a number of options to return to the F1 grid, with communication maintained with Cadillac throughout the year.

    • + 2
    • 12 aug 2025 - 14:48
    • Snork

      Posts: 21.597

      Als Cadillac voor één van de auto's al voor ervaring gaat, denk ik dat de andere auto gevuld zal worden door een jong talent. En dat is Bottas niet meer.
      Dus dat "groot nieuws" wat deze site ervan maakt, gaat dan misschien over een aankondiging dat Bottas een handeltje in Finse sauna's gaat starten ofzo.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 17:03
    • VES

      Posts: 1.631

      Ik weet dat Caroline van der Plas hier ook meeleest dus vandaar even in het bericht in het Nederlands.

      Thomas Maher
      26 minuten geleden
      Meerdere bronnen hebben PlanetF1dotcom verteld dat Perez een overeenkomst heeft bereikt met
      Cadillac waardoor hij terugkeert naar de grid. De aankondiging wordt verwacht in het
      weekend van de Grand Prix van Italië op Monza.

      De bevestiging van zijn terugkeer zou een einde maken aan een jaar aan de zijlijn, aangezien de
      Mexicaan zijn contract met Red Bull aan het einde van het Formule 1-seizoen van 2024 zou beëindigen;
      de timing hiervan is te laat voor Perez om elders op de grid een plek te vinden.

      In de afgelopen maanden heeft Perez, gesteund door een nieuwe manager, naar verluidt verschillende opties onderzocht om terug te keren naar de Formule 1-grid. De communicatie met Cadillac is het hele jaar door onderhouden.

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 17:06

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FI Valtteri Bottas 77
  • Team Mercedes
  • Punten 1.608
  • Podiums 61
  • Grand Prix 209
  • Land FI
  • Geb. datum 28 aug 1989 (35)
  • Geb. plaats Nastola, FI
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar