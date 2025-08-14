user icon
Herbert kraakt Alonso af en wijst naar 'sterke' Stroll

Herbert kraakt Alonso af en wijst naar 'sterke' Stroll
  Gepubliceerd op 14 aug 2025 08:11
  • comments 6
  Door: Bob Plaizier

Fernando Alonso is bezig met een ongelukkig seizoen in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen moest lang wachten op zijn eerste punten, en kan zijn teamgenoot Lance Stroll ook niet altijd verslaan. Johnny Herbert is dan ook opvallend kritisch op Alonso.

Alonso begon op een teleurstellende wijze aan het huidige seizoen. In de openingsrace in Australië schoof hij de muur in, en pas in de Spaanse Grand Prix pakte hij zijn eerste WK-punten. Voor Alonso zijn dit teleurstellende resultaten, maar vlak voor de zomerstop liet hij zijn klasse weer zien. In de Hongaarse Grand Prix kwam hij als vijfde over de streep, terwijl zijn Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll zevende werd.

Meer complimenten voor Stroll

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert is kritisch op Alonso. Bij Grosvenor Casino deelt hij zijn frustratie: "Lance had een goede race en zat ook niet ver achter Alonso. Lance krijgt vaak veel kritiek, maar zat dus opnieuw niet ver achter Alonso, over wie er nog steeds heel erg positief wordt gepraat door iedereen."

Volgens Herbert verdient Stroll veel meer complimenten voor zijn prestaties: "Als hij zo dicht bij de hooggewaardeerde Fernando Alonso zit, dan moet je zeggen dat dat best indrukwekkend is vanuit zijn perspectief."

De leeftijd van Alonso

Herbert vindt dat Alonso meer in dienst van Stroll moet rijden. Hij wijst ook naar de leeftijd van de Spanjaard: "Dat speelt mee, Alonso is 44. Is Fernando nog steeds dezelfde Fernando als toen hij die titels won? Ik zou zeggen van niet."

"Hij was echt speciaal in die tijd, het was ongelooflijk wat hij met die auto deed in die periode. Maar het einde nadert gewoon en dat betekent dat je moet kijken naar wat het beste is voor het team. Hij is nog steeds enorm gemotiveerd, natuurlijk is hij dat. Hij reed een geweldige race in Hongarije."

Jos van het Grind

Posts: 38

Als Stroll werkelijk een talent zou zijn, dan had hij Alonso achter zich moet laten. Dat hij dat niet kan, spreekt boekdelen en loopt Herbert (weer) uit zijn nek te kletsen.

  • 3
  • 14 aug 2025 - 08:42
Reacties (6)

  • HermanInDeZon

    Posts: 66

    Geef Herbert hier deels wel gelijk.

    Alonso is het laatste jaar minder "indrukwekkend" en meer "een goede rijder" geworden. Die magie van destijds is er vooral nog in woorden en minder in daden

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 08:17
  • Jos van het Grind

    Posts: 38

    Als Stroll werkelijk een talent zou zijn, dan had hij Alonso achter zich moet laten. Dat hij dat niet kan, spreekt boekdelen en loopt Herbert (weer) uit zijn nek te kletsen.

    • + 3
    • 14 aug 2025 - 08:42
    • AUDI_F1

      Posts: 3.255

      Er staan wel meer berichten van H waaruit hij uit zijn net zit te kletsen.
      Maar van Stroll heb ik het idee dat het goed gaat in zeer veradelijke omstandigheden. Voor mij lijkt het erop dat stroll een motivatie probleem heeft.

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 09:07
  • Damon Hill

    Posts: 19.207

    De auto is waarschijnlijk echt veel, veel beter dan wat we nu zien. Alonso is 43 jaar oud en natuurlijk allang over zijn top heen. En zelfs, zelfs als Alonso 43 is kwalificeert hij zich nog regelmatig in de top 10 terwijl Lance niet eens Q1 doorkomt.

    Ja, Stroll stond lang voor in de stand, door een goede race in Melbourne én omdat Alonso in de eerste paar races ook wat pech heeft gehad... maar die stand is nu allang gelijk getrokken en Alonso zal straks gewoon weer uitlopen.

    Je moet wel echt heel blind zijn om niet in te zien dat Lance Stroll ronduit matig is. Een teamgenoot van 43 jaar oud hoor je gewoon keer op keer te kunnen verslaan, zelfs als hij naar de naam Alonso luistert. Ter vergelijking, bij Alpine zat Ocon - geen wereldtopper - ook al regelmatig op de snelheid van Alonso. Dat zegt ook wat over dat Alonso al een tijdje niet meer op de toppen van zijn kunnen zit. Ik zou Verstappen wel eens in die Aston willen zien. Ik denk dat je je het klaplazerus schrikt van hoe snel die wagen eigenlijk écht kan.

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 09:36
    • HermanInDeZon

      Posts: 66

      Ocon is geen wereldtopper maar "op zijn dag" wel op een behoorlijk hoog niveau hoor.

      Ocon op een goede dag kan volgens mij zo'n 90% van het veld verslaan. Probleem met hem is dat hij er per seizoen zo max 3 heeft

      • + 0
      • 14 aug 2025 - 09:49
  • Larry Perkins

    Posts: 59.109

    “Herbert vindt dat Alonso meer in dienst van Stroll moet rijden.”

    Bijna niet te geloven maar het staat er toch echt!
    Als Herbert dat daadwerkelijk heeft gezegd dan is het nog erger met hem gesteld dan gedacht.
    Hoe erg kun je (als nobody) een tweevoudig wereldkampioen beledigen…

    • + 0
    • 14 aug 2025 - 09:54

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

