Herbert kraakt Alonso af en wijst naar 'sterke' Stroll

Fernando Alonso is bezig met een ongelukkig seizoen in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen moest lang wachten op zijn eerste punten, en kan zijn teamgenoot Lance Stroll ook niet altijd verslaan. Johnny Herbert is dan ook opvallend kritisch op Alonso.

Alonso begon op een teleurstellende wijze aan het huidige seizoen. In de openingsrace in Australië schoof hij de muur in, en pas in de Spaanse Grand Prix pakte hij zijn eerste WK-punten. Voor Alonso zijn dit teleurstellende resultaten, maar vlak voor de zomerstop liet hij zijn klasse weer zien. In de Hongaarse Grand Prix kwam hij als vijfde over de streep, terwijl zijn Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll zevende werd.

Meer complimenten voor Stroll

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert is kritisch op Alonso. Bij Grosvenor Casino deelt hij zijn frustratie: "Lance had een goede race en zat ook niet ver achter Alonso. Lance krijgt vaak veel kritiek, maar zat dus opnieuw niet ver achter Alonso, over wie er nog steeds heel erg positief wordt gepraat door iedereen."

Volgens Herbert verdient Stroll veel meer complimenten voor zijn prestaties: "Als hij zo dicht bij de hooggewaardeerde Fernando Alonso zit, dan moet je zeggen dat dat best indrukwekkend is vanuit zijn perspectief."

De leeftijd van Alonso

Herbert vindt dat Alonso meer in dienst van Stroll moet rijden. Hij wijst ook naar de leeftijd van de Spanjaard: "Dat speelt mee, Alonso is 44. Is Fernando nog steeds dezelfde Fernando als toen hij die titels won? Ik zou zeggen van niet."

"Hij was echt speciaal in die tijd, het was ongelooflijk wat hij met die auto deed in die periode. Maar het einde nadert gewoon en dat betekent dat je moet kijken naar wat het beste is voor het team. Hij is nog steeds enorm gemotiveerd, natuurlijk is hij dat. Hij reed een geweldige race in Hongarije."