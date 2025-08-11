Lach van dochtertje Lily maakt alles goed voor Max Verstappen

Max Verstappen reed vlak voor de zomerstop zijn tweehonderdste Grand Prix voor Red Bull Racing. De Nederlander kende geen sterk raceweekend in Hongarije, maar dat maakte hem weinig uit. Zijn dochtertje Lily maakt veel goed, zo legt hij zelf uit.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet werden begin dit jaar de trotse ouders van dochtertje Lily. De kersverse vader ging 'gewoon' verder met racen in de Formule 1, en maakte er nooit een geheim van dat hij na een raceweekend het liefst zo snel mogelijk naar huis gaat. In Hongarije behaalde hij zijn nieuwste mijlpaal, maar dat is voor hem niet het belangrijkste in zijn leven.

Bijzondere mijlpaal

Verstappen is wel trots op het feit dat hij tweehonderd Grands Prix heeft gereden voor Red Bull. In een nieuwe aflevering van Behind the Charge op het YouTube-kanaal van Red Bull, moet hij daar een beetje over grinniken: "Het team vertelde me in het persbericht dat ik al tweehonderd Grands Prix voor ze had gereden. Dat wist ik helemaal niet, maar het is natuurlijk wel een geweldige mijlpaal!"

Geen groot succes

Verstappens tweehonderdste Grand Prix voor Red Bull Racing was geen groot succes. De Nederlander kon geen grote stappen zetten in zijn RB21, en kwam op de teleurstellende negende plaats over de streep. In het verleden zou Verstappen hier zwaar gefrustreerd over raken, maar sinds de geboorte van zijn dochtertje is dit anders geworden.

Lily maakt alles goed

Met een glimlach op zijn gezicht praat Verstappen over het ouderschap. Hij klinkt trots als over zijn dochtertje gaat: "Zelfs als je een slecht raceweekend hebt, maakt het eigenlijk niet meer uit als je weer thuis bent. Dan zie je dat kleine baby'tje, dat kleine meisje naar je lachen... Dan denk je: het is goed zo."

Verstappen is een echte familieman, en hij is dan ook heel erg trots: "Het leven gaat gewoon door, en uiteindelijk is dat het belangrijkste."