user icon
icon

Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd
  • Gepubliceerd op 11 aug 2025 16:46
  • comments 21
  • Door: Jesse Jansen

Neat Burger is failliet verklaard. Het bedrijf werd gesteund door onder meer Lewis Hamilton en Leonardo DiCaprio, maar is nu geschiedenis. Het komt op een pijnlijk moment voor Hamilton, want enkele dagen geleden kondigde hij een nieuw drankje aan met zijn andere bedrijf Almave.

Neat Burger had een paar filialen in Londen, Milaan en New York. In april dit jaar sloot Neat Burger zijn laatste filialen in Groot-Brittannië. Het kostte destijds zo'n 150 banen. De vegetarische burgerketen werd in 2019 opgericht. 

Meer over Lewis Hamilton Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

3 aug
 Hamilton senior 'toonde ballen' na vernedering door Verstappen

Hamilton senior 'toonde ballen' na vernedering door Verstappen

10 aug

Faillissement 

Het is gebleken dat Neat Burger FRP Advisory vlak voor de Grand Prix van België benoemd had tot curator. Hamilton had de geruchtenmolen van de Formule 1 na de Belgische Grand Prix op gang gebracht en hintte op een belangrijke aankondiging op 8 augustus, de eerste vrijdag van de zomerstop van de Formule 1 2025.

Dit leidde online tot suggesties dat Hamilton, die volgende januari 41 wordt, zich voorbereidde om zijn pensioen aan te kondigen na een uitdagende eerste seizoenshelft bij Ferrari. Echter, hij kondigde een samenwerking aan met Almave. Een drankjesmerk dat alcoholvrije agavespirits produceert. 

Almave

Lewis Hamilton had in 2023 Almave helpen opbouwen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nu zijn eigen drankje met het merk: een alcoholvrije tequila. Lewis Hamilton heeft zijn slechtste seizoenstart ooit beleefd. De Brit heeft geen podiums behaald in de eerste seizoenshelft en dat is nog nooit eerder gebeurd. Vorig seizoen won de Brit zelfs in de eerste seizoenshelft. Hij won de Grand Prix van Groot-Brittannië. 

Lewis Hamilton staat 49 punten achter op teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask heeft al wel podiums behaald dit seizoen en een pole position. Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap en is erg ongelukkig. Hij zei al eerder tegenover internationale media dat Ferrari op zoek moest naar een nieuwe coureur. Daardoor deed de aankondiging van de Brit veel fans twijfelen. Hamilton wordt 41, dus het was niet geheel onlogisch dat hij zijn pensioen aankondigde.

f1 benelux

Posts: 4.189

Nepvlees, nep-drankjes, ..
Als ik geen vlees wil, eet ik groenten en fruit. (dat er niet hoeft uit te zien als vlees)
Als ik geen alcohol wil, drink ik water.

Al dat neppe heeft een beperkte houdbaarheidstijd.
'Trendy' gaat maar even mee!

En nu pak ik 'n whiskey en gooi ik een rib op de BBQ!
... [Lees verder]

  • 30
  • 11 aug 2025 - 17:16
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (21)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 40.625

    Het zit Ham neat mee de laatste tijd..

    • + 8
    • 11 aug 2025 - 17:04
  • f1 benelux

    Posts: 4.189

    Nepvlees, nep-drankjes, ..
    Als ik geen vlees wil, eet ik groenten en fruit. (dat er niet hoeft uit te zien als vlees)
    Als ik geen alcohol wil, drink ik water.

    Al dat neppe heeft een beperkte houdbaarheidstijd.
    'Trendy' gaat maar even mee!

    En nu pak ik 'n whiskey en gooi ik een rib op de BBQ!







    Zo ..

    • + 30
    • 11 aug 2025 - 17:16
    • Roxas

      Posts: 38

      Maar we vernoemen het natuurlijk wel naar vlees. (vegetarische slager)
      Vegan burgers, vegan chicken stripes, vegan sausages.
      Nooit begrepen

      • + 11
      • 11 aug 2025 - 19:05
    • Larry Perkins

      Posts: 59.057

      Bwoah, ik moet zeggen dat 0.0 bier wel steeds beter wordt en dat het ook een blijvertje zal blijken te zijn.
      Af en toe, als alcohol op dat moment niet uitkomt en mits goed gekoeld, best te doen.

      (Van wie ik dat 'moet' zeggen? Gewoon van mezelf)

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 19:33
    • Runningupthathill

      Posts: 18.401

      "Nooit begrepen"
      Je snapt niet dat ze hun marketing zo richten dat mensen die veel vlees eten denken: "Dit wil ik wel eens proberen?".

      • + 5
      • 11 aug 2025 - 19:37
    • Rogier hier

      Posts: 6.670

      Tja, ik vind het ook bijzonder. Mensen die bewust geen vlees eten hoeven ook geen associaties met vlees. Als je die een bijvoorbeeld een groenteburger of champignon burger geeft, dan hebben ze dat net zo graag. Kennelijk hopen ze dat de vleeseters zo eens een keer zonder vlees iets willen eten. Maar inderdaad, waarom dan toch een ‘vlees naam’ of een nep vleesproduct? Die dingen zitten allemaal volgestopt met allerlei e-nummers en ongezonde dingen om het nog enigszins op vlees te laten lijken en/of laten smaken. Als ik geen vlees wil eten, dan eet ik geen vlees, maar groente, champignons, noten, whatever. En als ik eens wil genieten van een burger dan zo eentje met een goede rund hamburger, kaas, saus en alles erop en eraan. Portie friet erbij. Mjam! Ook in de supermarkt is dat nep vlees niet echt populair. Het zijn ‘moetjes’ voor de winkels, maar ze liggen er niet omdat ze zoveel verkopen!

      • + 3
      • 11 aug 2025 - 20:06
    • Larry Perkins

      Posts: 59.057

      Als ik geen aardappelen wil eten, eet ik altijd patat of Vlaamse friet...

      • + 4
      • 11 aug 2025 - 20:11
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.244

      @larry. Niet zeveren. Ik drink liever één of andere limonade dan een 0.0 bier. En ik heb ze ondertussen allemaal geproefd. Er deugd er niet één.

      • + 1
      • 11 aug 2025 - 21:11
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.244

      @Roxas. In dezelfde categorie: geen melk, maar toch sojamelk, kokosmelk, havermelk,...

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 21:14
    • Larry Perkins

      Posts: 59.057

      Smaken verschillen @Redcarsmatter.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 21:42
    • Runningupthathill

      Posts: 18.401

      "Maar inderdaad, waarom dan toch een ‘vlees naam’ of een nep vleesproduct?"
      Omdat dat vleeseters sneller overtuigt dan "groentenburger" of "sojaburger", die bedrijven doen hun onderzoek naar marketing wel.

      Hun doelgroep is dan ook niet alleen vegetariërs, maar ook mensen die zeggen: "Een keer in de week eet ik geen vlees maar iets anders". Zeker ook de groep waarvan iemand in het gezin denkt dat het makkelijker is om de andere leden van het gezin het "niet-vlees" te laten eten. Het is niet meer dan logisch. Ze proberen ook naar die smaken toe te werken, want kennelijk vinden mensen dat lekker.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 22:15
  • Jos van het Grind

    Posts: 36

    Het enige wat hij heeft, is geld en geen verstand van zaken. Hij zou het eens breder moeten zien en zich sterk maken voor geboortebeperking in het land waar hij zijn roots heeft. Daar loopt hij dan wel te paraderen in een pakje wat duizenden euro's heeft gekost, maar het grootste probleem bagatelliseert hij, net als zijn rootsgenoten overigens.

    • + 15
    • 11 aug 2025 - 17:28
    • nr 76

      Posts: 6.768

      Geboortebeperking in Stevenage? Hoezo?

      • + 1
      • 11 aug 2025 - 19:28
    • Robin

      Posts: 2.773

      De zoveelste domme opmerking die je plaatst.
      Denk je echt dat hij onder aan de streep met al z’n investeringen verlies lijdt?
      Vergeet het

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 21:43
  • snailer

    Posts: 29.075

    Hij zal het goed geregeld hebben. Hij zal zich financieel volledig hebben laten adviseren. Eigenlijk net als Verstappen doet via Vermeulen.

    Dus hij is vast niet in zwaar weer. Zijn activiteiten (bedrijven) buiten F1 zullen dat zijn.

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 18:52
    • Robin

      Posts: 2.773

      Zelfs z’n activiteiten buiten f1 zullen dat niet zijn.
      De een gaat wel de ander niet maar met al z’n investeringen incl vastgoed etc maakt hij onder aan de streep heus geen verlies.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 21:45
  • meister

    Posts: 4.042

    HAM is dus een naive goedzak met veel geld en steekt graag centjes in bedrijven die met woorden zijn opgeplust om de centjes binnen te harken

    • + 3
    • 11 aug 2025 - 19:04
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.839

    Je moet eens zien hoeveel van die Vega zooi we wekelijks binnenkrijgen bij de voedselbank.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 19:10
  • jd2000

    Posts: 7.222

    Nou daar nemen we maar een slok almave op.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 19:13
  • Larry Perkins

    Posts: 59.057

    Het enige nieuws (dat elders al veel eerder te lezen was) is dat Neat Burger - waar Hamilton maar gedeeltelijk in zat - over de kop is gegaan. Daarnaast één en al geleuter dat er niks mee te maken heeft, alleen maar om er een dramatisch verhaal van te maken. Bah!

    • + 2
    • 11 aug 2025 - 19:27
    • HarryLam

      Posts: 4.791

      Zoooooo voorspelbaar die neatburger komedie.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 20:19

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar