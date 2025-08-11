Lewis Hamilton in zwaar weer: Faillissement aangevraagd

Neat Burger is failliet verklaard. Het bedrijf werd gesteund door onder meer Lewis Hamilton en Leonardo DiCaprio, maar is nu geschiedenis. Het komt op een pijnlijk moment voor Hamilton, want enkele dagen geleden kondigde hij een nieuw drankje aan met zijn andere bedrijf Almave.

Neat Burger had een paar filialen in Londen, Milaan en New York. In april dit jaar sloot Neat Burger zijn laatste filialen in Groot-Brittannië. Het kostte destijds zo'n 150 banen. De vegetarische burgerketen werd in 2019 opgericht.

Faillissement

Het is gebleken dat Neat Burger FRP Advisory vlak voor de Grand Prix van België benoemd had tot curator. Hamilton had de geruchtenmolen van de Formule 1 na de Belgische Grand Prix op gang gebracht en hintte op een belangrijke aankondiging op 8 augustus, de eerste vrijdag van de zomerstop van de Formule 1 2025.

Dit leidde online tot suggesties dat Hamilton, die volgende januari 41 wordt, zich voorbereidde om zijn pensioen aan te kondigen na een uitdagende eerste seizoenshelft bij Ferrari. Echter, hij kondigde een samenwerking aan met Almave. Een drankjesmerk dat alcoholvrije agavespirits produceert.

Almave

Lewis Hamilton had in 2023 Almave helpen opbouwen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nu zijn eigen drankje met het merk: een alcoholvrije tequila. Lewis Hamilton heeft zijn slechtste seizoenstart ooit beleefd. De Brit heeft geen podiums behaald in de eerste seizoenshelft en dat is nog nooit eerder gebeurd. Vorig seizoen won de Brit zelfs in de eerste seizoenshelft. Hij won de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Lewis Hamilton staat 49 punten achter op teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask heeft al wel podiums behaald dit seizoen en een pole position. Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap en is erg ongelukkig. Hij zei al eerder tegenover internationale media dat Ferrari op zoek moest naar een nieuwe coureur. Daardoor deed de aankondiging van de Brit veel fans twijfelen. Hamilton wordt 41, dus het was niet geheel onlogisch dat hij zijn pensioen aankondigde.