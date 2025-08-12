Keiharde klap voor Schumacher: "Cadillac moet niet voor hem kiezen!"

Cadillac moet de gedachte om Mick Schumacher te contracteren laten varen, zo stelt oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve. De Duitser had het lastig in zijn eerste stint als Formule 1-coureur, maar mag volgens Villeneuve nu ook geen ervaren coureur genoemd worden.

Mick Schumacher heeft al tests gedaan voor Cadillac, zo liet teambaas Graeme Lowdon al eerder los, maar volgens Villeneuve is het niet verstandig om hem te contracteren.

Niet de juiste keuze

Graeme Lowdon zei eerder tegenover Sky Deutschland: "Mick is geweldig. Hij is een heel aardige kerel, ik mag hem erg graag. Ik heb hem nu beter leren kennen. Hij is nog jong, maar hij heeft al Formule 1-ervaring. Dat is natuurlijk al een tijdje geleden, maar hij heeft zich goed op de hoogte gehouden. Hij heeft ook tests afgerond en toont grote interesse in het project."

Ondanks de interesse en positiviteit die Graeme Lowdon heeft voor Mick Schumacher, lijkt Jacques Villeneuve minder gecharmeerd van de Duitser: "Mick Schumacher had het moeilijk bij Haas. Hij is ook geen ervaren coureur. Er is geen reden om voor hem te gaan", vertelde hij aan Vision4Sport.

Alternatief

Villeneuve komt wel met een alternatief. Volgens de Canadees zou Valtteri Bottas het team zeker niet misstaan: "Bottas heeft veel ervaring en hij heeft laten zien dat hij races kan winnen", zei Villeneuve. "En hij heeft bij een geweldig team gereden, Mercedes. Dat zijn dus goede eigenschappen. Het is moeilijk om zijn Sauber-jaren te beoordelen. Ik denk niet dat er honger was."

"Het lijkt erop dat geen enkel team Mick Schumacher voor hen wil hebben. Mick en zijn team hebben er wel op aangedrongen, maar niemand lijkt te staan te springen om hem in hun team te krijgen. Het probleem is dat zijn jaren in de Formule 1 niet positief zijn afgelopen. Hij presteert misschien beter en toont potentieel in de positie waarin hij nu zit, maar het bewijs is voor iedereen zichtbaar. Voor teams is het zorgelijk. Willen ze het risico nemen om te hopen dat Mick beter is dan hij was? Daar lijkt het op dit moment niet op."