Keiharde klap voor Schumacher: "Cadillac moet niet voor hem kiezen!"

  • Gepubliceerd op 12 aug 2025 08:48
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Cadillac moet de gedachte om Mick Schumacher te contracteren laten varen, zo stelt oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve. De Duitser had het lastig in zijn eerste stint als Formule 1-coureur, maar mag volgens Villeneuve nu ook geen ervaren coureur genoemd worden. 

Mick Schumacher heeft al tests gedaan voor Cadillac, zo liet teambaas Graeme Lowdon al eerder los, maar volgens Villeneuve is het niet verstandig om hem te contracteren. 

Niet de juiste keuze

Graeme Lowdon zei eerder tegenover Sky Deutschland: "Mick is geweldig. Hij is een heel aardige kerel, ik mag hem erg graag. Ik heb hem nu beter leren kennen. Hij is nog jong, maar hij heeft al Formule 1-ervaring. Dat is natuurlijk al een tijdje geleden, maar hij heeft zich goed op de hoogte gehouden. Hij heeft ook tests afgerond en toont grote interesse in het project."

Ondanks de interesse en positiviteit die Graeme Lowdon heeft voor Mick Schumacher, lijkt Jacques Villeneuve minder gecharmeerd van de Duitser: "Mick Schumacher had het moeilijk bij Haas. Hij is ook geen ervaren coureur. Er is geen reden om voor hem te gaan", vertelde hij aan Vision4Sport.

Alternatief

Villeneuve komt wel met een alternatief. Volgens de Canadees zou Valtteri Bottas het team zeker niet misstaan: "Bottas heeft veel ervaring en hij heeft laten zien dat hij races kan winnen", zei Villeneuve. "En hij heeft bij een geweldig team gereden, Mercedes. Dat zijn dus goede eigenschappen. Het is moeilijk om zijn Sauber-jaren te beoordelen. Ik denk niet dat er honger was."

"Het lijkt erop dat geen enkel team Mick Schumacher voor hen wil hebben. Mick en zijn team hebben er wel op aangedrongen, maar niemand lijkt te staan te springen om hem in hun team te krijgen. Het probleem is dat zijn jaren in de Formule 1 niet positief zijn afgelopen. Hij presteert misschien beter en toont potentieel in de positie waarin hij nu zit, maar het bewijs is voor iedereen zichtbaar. Voor teams is het zorgelijk. Willen ze het risico nemen om te hopen dat Mick beter is dan hij was? Daar lijkt het op dit moment niet op."

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.123

    Armoe troef als ze voor Mick kiezen

    • + 3
    • 12 aug 2025 - 09:18
  • Damon Hill

    Posts: 19.204

    Ik heb al honderd keer gezegd dat Cadillac ze niet voor het uitkiezen heeft. Toppers en subtoppers gaan natuurlijk niet instappen bij een debuterend team dat waarschijnlijk achteraan rijdt. Dus dan moet je het hebben van het rijtje:
    - Perez
    - Bottas
    - Ricciardo
    - Mick Schumacher
    - Tsunoda
    - Drugovich
    - een random Amerikaan

    Tja, ik zou dan altijd voor Perez én Bottas gaan. Beter dan dat kunnen ze niet krijgen. Beide hebben veel meer ervaring dan Mick Schumacher en zijn bewezen sneller dan Mick Schumacher.

    • + 3
    • 12 aug 2025 - 09:59
    • Larry Perkins

      Posts: 59.068

      Ja, die twee of Perez en Drugovich, die laatste zou ik wel eens echt in de F1 willen zien...

      • + 1
      • 12 aug 2025 - 10:07
  • jd2000

    Posts: 7.225

    Dat geleur met Mick is ondertussen genant aan het worden. Die jongen is alleen de F1 in gekomen vanwege z'n achternaam, anders hadden we nooit iets van hem gehoord. Het heeft ook iets treurigs. Afgelopen seizoenen iedere race naast Toto staan en maar hopen. Sneu voor hem, maar hij is duidelijk te licht bevonden.

    • + 3
    • 12 aug 2025 - 10:11
  • f1 benelux

    Posts: 4.190

    Dus als iemand, in een artikel, zegt dat Cadillac niet voor hem moet kiezen, is dat een 'keiharde klap'? .. Wat een onzin, .. net als die andere titels :
    -Verstappen maakte Mekies het leven zuur! -> euhm, .. nee.
    -Leclerc moet zich ernstige zorgen maken over Hamilton. -> 😂
    -Zwaar gefrustreerde Russell .. O ja, leuke meid, goed wat pingels op de bank en pas een nieuw jacht gekocht.. Frustrerend joh!!! 🙄

    Tip: Stap weg van ChatGpT en schrijf jullie artikels terug zelf!
    Tip2: Wacht met drank/drugs tot op 't einde van de werkdag!







    Zo ..

    • + 10
    • 12 aug 2025 - 10:11
  • gridiron

    Posts: 2.736

    Ralf zal hier wel een andere mening over hebben.

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 12:17

