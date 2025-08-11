Sebastian Vettel sluit spectaculaire F1-comeback niet uit

Sebastian Vettel nam eind 2022 afscheid van de Formule 1. Na een succesvolle loopbaan en vier wereldtitels vond hij het tijd om zich volledig te focussen op zijn gezin en andere zaken. Toch ging het in de jaren daarna regelmatig over een comeback, en Vettel geeft nu duidelijkheid.

Vettel stopte eind 2022 met racen in de Formule 1, maar veel mensen hielden er rekening mee dat hij vroeg of laat weer zou terugkeren in de paddock. Hij was aanwezig bij een aantal races, maar vooral om speciale acties te promoten. Zo plaatste hij bijenhotels naast de baan, en was hij de grote aanjager voor eerbetonen aan de legendarische Ayrton Senna.

Wat gaat Vettel doen?

Toch ging het daarna nog regelmatig over een comeback. Hij werd in verband gebracht met racezitjes, terwijl hij ook werd gezien als een mogelijke opvolger van Helmut Marko bij zijn oude liefde Red Bull. De onderhandelingen met Red Bull liepen stuk, maar de verhalen over een comeback bleven wel rondzingen.

Vettel geeft er nu duidelijkheid over. De viervoudig wereldkampioen was afgelopen weekend te gast in ZDF Sportstudio, en daar was hij glashelder: "Ik keer niet terug als coureur, die tijd is echt voorbij. Maar misschien wel door een of andere functie over te nemen, dat is absoluut denkbaar."

24 uur van Le Mans

Of Vettel ooit weer echt gaat racen, moet ook nog blijken. Hij nam na zijn F1-pensioen nog meerdere keren plaats achter het stuur van historische racewagens. Een competitieve comeback heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Hij testte geruime tijd geleden wel een Hypercar van Porsche, maar hij heeft nog niet deelgenomen aan het WEC of de 24 uur van Le Mans. Volgens Vettel is dit nog niet zo concreet: "Ik heb ooit in zo'n auto gereden, omdat ik het interessant vond. Het was leuk, maar tot nu toe is er nog niets uitgekomen. Maar ik heb nog wel even de tijd."